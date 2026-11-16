„Pentru mine e o zi de mare bucurie”, a spus Ilie Bolojan, în calitate de socru mic. Sâmbătă, 14 noiembrie 2026, a fost nuntă mare la Oradea, în fieful ex-premierului liberal al României. Acesta și-a măritat fiica – Lucia Maria – cu Daniel Bota, fost fotbalist al echipei FC Bihor, iar cununia civilă a fost oficiată chiar de primarul Florin Birta. Nunta a avut loc la Palazzo Grand Hall din Oradea, un local de lux cu aproximativ 400 de locuri. Printre invitați s-au numărat lideri de marcă ai PNL – Emil Boc, Vasile Blaga, Dan Motreanu și Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei. Ținute de lux, băuturi fine, meniu bogat, ca la o nuntă cu mari pretenții. Dincolo de asta, însă, fostul premier Bolojan a ieșit în evidență nu numai ca socru mic fericit, ci și printr-o „mutare” controversată.
Mașina Volkswagen Touareg, care aparține Serviciului de Protecție și Pază (SPP) și este atribută – împreună cu gărzile de corp – fostului premier, ar fi fost trimisă de Ilie Bolojan într-o „misiune specială”, în interes personal.
Serviciul de Protecție și Pază are atribuții precise în protejarea demnitarilor și a persoanelor care beneficiază, potrivit legii, de astfel de servicii.
Transportul cuplului Cristinei Bâtlan – Gabriel Traian, cu Volkswagenul Touareg folosit de echipa de protecție a fostului premier, ridică întrebări despre cine a organizat „misiunea” și, mai mult, în ce condiții a fost pus autoturismul la dispoziția celor doi invitați.
Potrivit legii, Serviciul de Protecție și Pază (SPP) asigură protecția demnitarilor români și străini, a familiilor acestora, precum și a altor categorii stabilite prin lege sau hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).
Legea nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea SPP precizează că de aceste serviciu beneficiază:
Spre deosebire de foștii președinți ai României – care beneficiază de protecție SPP pe toată viața – foștii premieri au acest drept limitat la perioada de doi ani.
Ilie Bolojan se află, astfel, în această perioadă. Beneficiază de protecție și mașină de la SPP, însă asta nu înseamnă că poate dispune oricum dorește de acest autoturism.
Potrivit legii, SPP protejează și familia premierului, dar de la aeroport au fost aduși la nuntă Cristina Bâtlan și Gabriel Traian, care nu sunt membri ai familiei lui Ilie Bolojan, fost premier al României.
Dacă la bordul mașinii Serviciului de Protecție și Pază nu s-a aflat și Ilie Bolojan, atunci situația este foarte gravă și se poate vorbi folosirea unui bun al statului român în interes privat.
Ilie Bolojan riscă în plan politic și al imaginii, dar SPP ar trebui să precizeze de ce s-a decis ca mașina să fie trimisă la aeroport, cine a decis și dacă la bordul autoturismului s-a aflat sau nu și fostul premier al României.
Scopul SPP, pentru o perioadă de 2 ani, este acela de a-l proteja pe fostul premier Bolojan, așa cum prevede legea.
Dar dacă acesta nu s-a aflat în mașina SPP atunci când au fost preluați Cristina Bâtlan și Gabriel Traian de la aeroport, atunci pe cine au protejat SPP-iștii? Pe invitații ex-premierului?
Ofițerii SPP care asigură protecția unui demnitar nupot fi trimișide acesta pentru a rezolva „misiuni” în interes personal al demnitarului.
S-ar mai putea lua în calcul și abuzul în serviciu. Numai că, din 2023, abuzul în serviciu cere un prejudiciu de cel puțin un salariu minim brut. O cursă la aeroport costă mult sub acest prag.
Folosirea de către un demnitar a autoturismului și a agenților Serviciului de Protecție și Pază (SPP) în scopuri personale – cum ar fi logistica sau transportul de invitați la un eveniment privat de familie – reprezintă o încălcare a legii. Cum Ilie Bolojan nu mai deține funcția de premier, acesta nu poate fi acuzat direct de „abuz în serviciu”. Dar poate fi vorba despre „foloase necuvenite” sau despre o „răspundere contravențională”.
Dacă organele de urmărire penală – DNA sau Parchetul General – ar fi sesizate și ar considera că există un prejudiciu adus bugetului de stat sau o obținere nelegală de foloase pentru sine ori pentru altcineva, s-ar putea deschide un dosar penal.
Misiunea „Aeroportul” ar putea declanșa anchete interne sau verificări din partea SPP și a structurilor de control ale statului. Ancheta trebuie să stabilească dacă resursele publice au fost folosite cu nerespectarea destinației legale.
Ilie Bolojan – dincolo de lovitura de imagine în sens negativ – ar putea fi obligat să achite contravaloarea combustibilului sau a costurilor legate de utilizarea în interes personal a autoturismului SPP.
Mai mult, CSAT sau SPP îi pot reduce sau retrage protecția, care se acordă și se revizuiește prin decizie CSAT.
Lucia Maria, fiica cea mare a lui Ilie Bolojan, s-a căsătorit sâmbătă – 14 noiembrie 2026 – cu Daniel Bota, fost fotbalist al echipei FC Bihor. Acum, acesta este antreprenor.
Cununia civilă a avut loc la Primăria Oradea. A fost oficiată chiar de primarul Florin Birta. Ceremonia religioasă s-a desfășurat la Biserica cu Lună, unul dintre cele mai cunoscute lăcașuri de cult din centrul orașului.
Petrecerea a fost organizată la Palazzo Grand Hall, o locație exclusivistă din Oradea, cu o capacitate de aproximativ 400 de persoane.
Înaintea nunții fiicei sale, ex-premierul Ilie Bolojan s-a implicat personal în pregătiri.
Gândul a prezentat imagini cu Bolojan la Palazzo Grand Hall, unde a verificat organizarea împreună cu membrii familiei și în prezența unor agenți SPP.
Luxul nu a lipsit nici din vestimentația invitaților. Potrivit Gândul, Ioana Fâșie, actuala parteneră a lui Ilie Bolojan, a purtat o rochie albastră în valoare de 2.888 de euro, accesorizată cu o geantă de 960 de euro și pantofi de aproximativ 160 de euro.
Ținuta sa a fost evaluată la circa 4.000 de euro.
Nici fosta soție a lui Bolojan, Floriana, nu s-a lăsat mai prejos: aceasta a purtat o geantă de 2.475 de euro și sandale de aproape 1.000 de euro. Împreună, piesele vestimentare și accesoriile identificate de Gândul au o valoare de aproximativ 7.500 de euro.