„Pentru mine e o zi de mare bucurie”, a spus Ilie Bolojan, în calitate de socru mic. Sâmbătă, 14 noiembrie 2026, a fost nuntă mare la Oradea, în fieful ex-premierului liberal al României. Acesta și-a măritat fiica – Lucia Maria – cu Daniel Bota, fost fotbalist al echipei FC Bihor, iar cununia civilă a fost oficiată chiar de primarul Florin Birta. Nunta a avut loc la Palazzo Grand Hall din Oradea, un local de lux cu aproximativ 400 de locuri. Printre invitați s-au numărat lideri de marcă ai PNL – Emil Boc, Vasile Blaga, Dan Motreanu și Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei. Ținute de lux, băuturi fine, meniu bogat, ca la o nuntă cu mari pretenții. Dincolo de asta, însă, fostul premier Bolojan a ieșit în evidență nu numai ca socru mic fericit, ci și printr-o „mutare” controversată.

Mașina Volkswagen Touareg, care aparține Serviciului de Protecție și Pază (SPP) și este atribută – împreună cu gărzile de corp – fostului premier, ar fi fost trimisă de Ilie Bolojan într-o „misiune specială”, în interes personal.

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Cristina Bâtlan , fondatoarea brandului Musette, și soțul ei, Gabriel Traian , au fost preluați de la aeroport de mașina SPP.

, fondatoarea brandului Musette, și soțul ei, , au fost preluați de la aeroport de mașina SPP. În același avion a călătorit și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Nu s-a bucurat și el de mașina SPP, totuși. La aeroport l-a întîmpinat chiar primarul Oradiei, Florin Birta, pentru a-l prelua.

SPP, atribuții precise în protejarea demnitarilor

Serviciul de Protecție și Pază are atribuții precise în protejarea demnitarilor și a persoanelor care beneficiază, potrivit legii, de astfel de servicii.

Transportul cuplului Cristinei Bâtlan – Gabriel Traian, cu Volkswagenul Touareg folosit de echipa de protecție a fostului premier, ridică întrebări despre cine a organizat „misiunea” și, mai mult, în ce condiții a fost pus autoturismul la dispoziția celor doi invitați.

Cine a dispus/ordonat preluarea invitaților lui Bolojan de la aeroport?

Angajații SPP se aflau, la acel moment, în timpul unei misiuni oficiale?

A fost transportul celor doi invitați aprobat prin respectarea procedurilor SPP?

În ultimă instanță, a comis ex-premierul Ilie Bolojan un abuz?

Cine beneficiază de protecția SPP

Potrivit legii, Serviciul de Protecție și Pază (SPP) asigură protecția demnitarilor români și străini, a familiilor acestora, precum și a altor categorii stabilite prin lege sau hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Legea nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea SPP precizează că de aceste serviciu beneficiază:

Demnitarii români (șeful statului, membrii guvernului, parlamentari și alți înalți oficiali stabiliți prin decizii CSAT).

Demnitarii străini pe timpul vizitelor și al șederii lor pe teritoriul României.

pe timpul vizitelor și al șederii lor pe teritoriul României. Foști demnitari români

Membrii familiilor demnitarilor români și străini, în limitele competențelor legale.

demnitarilor români și străini, în limitele competențelor legale. Președinții de partide parlamentare , la cererea acestora.

, la cererea acestora. Candidații la Președinția României , la cererea acestora.

, la cererea acestora. Alte persoane stabilite prin hotărâre a CSAT sau prin dispoziții legale speciale. Folosirea unui bun al statului în interes privat? Spre deosebire de foștii președinți ai României – care beneficiază de protecție SPP pe toată viața – foștii premieri au acest drept limitat la perioada de doi ani. Ilie Bolojan se află, astfel, în această perioadă. Beneficiază de protecție și mașină de la SPP, însă asta nu înseamnă că poate dispune oricum dorește de acest autoturism. Potrivit legii, SPP protejează și familia premierului, dar de la aeroport au fost aduși la nuntă Cristina Bâtlan și Gabriel Traian, care nu sunt membri ai familiei lui Ilie Bolojan, fost premier al României. Dacă la bordul mașinii Serviciului de Protecție și Pază nu s-a aflat și Ilie Bolojan, atunci situația este foarte gravă și se poate vorbi folosirea unui bun al statului român în interes privat. Ilie Bolojan riscă în plan politic și al imaginii, dar SPP ar trebui să precizeze de ce s-a decis ca mașina să fie trimisă la aeroport, cine a decis și dacă la bordul autoturismului s-a aflat sau nu și fostul premier al României. Scopul SPP, pentru o perioadă de 2 ani, este acela de a-l proteja pe fostul premier Bolojan, așa cum prevede legea. Dar dacă acesta nu s-a aflat în mașina SPP atunci când au fost preluați Cristina Bâtlan și Gabriel Traian de la aeroport, atunci pe cine au protejat SPP-iștii? Pe invitații ex-premierului?

Ce riscă ofițerii SPP care au fost implicați în misiunea „Aeroportul”?

Ofițerii SPP care asigură protecția unui demnitar nupot fi trimișide acesta pentru a rezolva „misiuni” în interes personal al demnitarului.

Dacă Ilie Bolojan nu s-a aflat la bordul mașinii SPP, atunci aceștia – cadre militare fiind – riscă sancțiuni disciplinare.

Le-ar putea fi imputat costul cursei respective – contravaloarea combustibilului utilizat și orele de lucru în care au îndeplinit o „misiune” care nu avea nicio legătură cu fișa lor de post.

S-ar mai putea lua în calcul și abuzul în serviciu. Numai că, din 2023, abuzul în serviciu cere un prejudiciu de cel puțin un salariu minim brut. O cursă la aeroport costă mult sub acest prag.

Ce riscă Ilie Bolojan?

Folosirea de către un demnitar a autoturismului și a agenților Serviciului de Protecție și Pază (SPP) în scopuri personale – cum ar fi logistica sau transportul de invitați la un eveniment privat de familie – reprezintă o încălcare a legii. Cum Ilie Bolojan nu mai deține funcția de premier, acesta nu poate fi acuzat direct de „abuz în serviciu”. Dar poate fi vorba despre „foloase necuvenite” sau despre o „răspundere contravențională”.

Riscul de acuzații de abuz în serviciu (art. 297 Codul Penal) sau foloase necuvenite

Dacă organele de urmărire penală – DNA sau Parchetul General – ar fi sesizate și ar considera că există un prejudiciu adus bugetului de stat sau o obținere nelegală de foloase pentru sine ori pentru altcineva, s-ar putea deschide un dosar penal.

Răspundere contravențională

Misiunea „Aeroportul” ar putea declanșa anchete interne sau verificări din partea SPP și a structurilor de control ale statului. Ancheta trebuie să stabilească dacă resursele publice au fost folosite cu nerespectarea destinației legale.

Ilie Bolojan – dincolo de lovitura de imagine în sens negativ – ar putea fi obligat să achite contravaloarea combustibilului sau a costurilor legate de utilizarea în interes personal a autoturismului SPP. Mai mult, CSAT sau SPP îi pot reduce sau retrage protecția, care se acordă și se revizuiește prin decizie CSAT.

Fiica lui Ilie Bolojan s-a căsătorit cu afaceristul Daniel Bota, fost fotbalist al echipei FC Bihor

Lucia Maria, fiica cea mare a lui Ilie Bolojan, s-a căsătorit sâmbătă – 14 noiembrie 2026 – cu Daniel Bota, fost fotbalist al echipei FC Bihor. Acum, acesta este antreprenor.

Cununia civilă a avut loc la Primăria Oradea. A fost oficiată chiar de primarul Florin Birta. Ceremonia religioasă s-a desfășurat la Biserica cu Lună, unul dintre cele mai cunoscute lăcașuri de cult din centrul orașului.

Petrecerea a fost organizată la Palazzo Grand Hall, o locație exclusivistă din Oradea, cu o capacitate de aproximativ 400 de persoane.

Printre invitați s-au numărat nume importante din PNL, precum Emil Boc, Vasile Blaga, Dan Motreanu, Florin Birta și Ciprian Ciucu, alături de oameni de afaceri și apropiați ai familiei.

Ilie Bolojan a participat la eveniment împreună cu actuala sa parteneră, Ioana Fâșie.

La eveniment a fost prezentă și Floriana Bolojan, fosta soție a liderului liberal și mama miresei.

Înaintea nunții fiicei sale, ex-premierul Ilie Bolojan s-a implicat personal în pregătiri.

Gândul a prezentat imagini cu Bolojan la Palazzo Grand Hall, unde a verificat organizarea împreună cu membrii familiei și în prezența unor agenți SPP.

Ținute de aproape 7.500 de euro la nunta fiicei lui Ilie Bolojan

Luxul nu a lipsit nici din vestimentația invitaților. Potrivit Gândul, Ioana Fâșie, actuala parteneră a lui Ilie Bolojan, a purtat o rochie albastră în valoare de 2.888 de euro, accesorizată cu o geantă de 960 de euro și pantofi de aproximativ 160 de euro.

Ținuta sa a fost evaluată la circa 4.000 de euro.

Nici fosta soție a lui Bolojan, Floriana, nu s-a lăsat mai prejos: aceasta a purtat o geantă de 2.475 de euro și sandale de aproape 1.000 de euro. Împreună, piesele vestimentare și accesoriile identificate de Gândul au o valoare de aproximativ 7.500 de euro.