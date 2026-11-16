Pavel Popescu, vicepreședintele ANCOM, anunță o victorie pentru România. Țara a fost realeasă în Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor pentru al 9-lea mandat consecutiv

Pavel Popescu, vicepreședintele Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), anunță o victorie pentru România. Țara a fost realeasă în Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor pentru al 9-lea mandat consecutiv.

România a fost realeasă în Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU) pentru al 9-lea mandat consecutiv, după o competiție descrisă drept una dintre cele mai dificile din ultimii 32 de ani. Anunțul a fost făcut de Pavel Popescu, care a lăudat efortul diplomatic coordonat de ANCOM și a precizat că Rusia nu a obținut un loc în Consiliu.

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„Victorieeeeee imensă pentru România!!! După cea mai grea competiție din ultimii 32 de ani, în urma unui efort diplomatic incredibil de echipă condus de ANCOM cu absolut TOATE țările lumii, acum câteva minute, țara noastră a fost realeasă în Consiliul ITU pentru al 9-lea mandat consecutiv! Rusia, ținută din nou, ca în 2022 la București, în afara Consiliului!

Consiliul ITU este organul care guvernează Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor și stabilește prioritățile globale în telecomunicații și digital (standarde, conectivitate, securitate, AI).

Astfel, România își păstrează locul la masa deciziilor care modelează viitorul digital al lumii.

Dragi colegi din ANCOM: sunteți excepționali!”, a anunțat Pavel Popescu pe Facebook.

Negocieri pentru noul mandat

Vicepreședintele ANCOM, Pavel Popescu, s-a întâlnit, recent, la Doha cu Michael Kratsios, consilierul președintelui american Donald Trump pentru Știință și Tehnologie. Discuțiile au avut loc în contextul demersurilor României pentru obținerea celui de-al nouălea mandat în Consiliul ITU. Pavel Popescu a precizat că discuțiile au vizat cooperarea româno-americană în tehnologie și securitatea comunicațiilor. Printre subiecte s-au numărat rețelele 5G și 6G, securitatea cibernetică și investițiile străine directe.

Sursă foto: Facebook