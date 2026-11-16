Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, a prezentat luni noul Raport trimestrial asupra inflației. Astfel, rata anuală a inflației s-a redus semnificativ în trimestrul 3, după diminuarea efectelor provocate de majorarea TVA, a accizelor și de criza energetică. Totuși, prețurile energiei, fluctuațiile din piața gazelor naturale și scumpirile din sectorul serviciilor continuă să preseze asupra economiei.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a explicat că reducerea ratei anuale a inflației în trimestrul 3 a fost determinată mai ales de efectele statistice favorabile, după șocurile succesive care au afectat prețurile de consum.

Efectele majorării TVA și accizelor s-au diminuat

Potrivit oficialului, impactul majorării TVA și accizelor (detalii AICI), precum și cel al crizei energetice prelungite, s-a diminuat treptat în calculul inflației anuale.

„Rata anuală a inflației, măsurată prin indicele prețurilor de consum (IPC), s-a redus semnificativ în trimestrul al treilea, evoluție explicată în principal de manifestarea unor efecte statistice favorabile. Practic, putem spune că „a dispărut cocoașa inflaționistă” formată în urma șocurilor succesive generate de majorarea TVA și a accizelor, precum și de criza energetică. Efectele acestor șocuri s-au reflectat în creșterea accentuată a prețurilor, însă impactul lor asupra ratei anuale a inflației s-a diminuat treptat, inclusiv ca urmare a efectelor de bază”, a declarat guvernatorul BNR.

Prețurile energiei, factor cheie în evoluția inflației

Mugur Isărescu a prezentat principalii factori care au influențat evoluția prețurilor. Astfel, unele evoluții au contribuit la temperarea inflației, dar altele au continuat să genereze presiuni inflaționiste. Un rol important l-au avut cotațiile internaționale ale energiei, care au influențat costurile din economie.

„În partea dreaptă a graficului sunt evidențiați principalii determinanți ai evoluției prețurilor, atât cei care au acționat în sensul temperării inflației, cât și cei care au continuat să exercite presiuni de creștere.

În perioada analizată, un rol important în dinamica prețurilor l-a avut evoluția cotațiilor internaționale ale energiei, care a contribuit la atenuarea presiunilor inflaționiste”, a mai explicat oficialul.

Scumpirile combustibililor reverberează în economie

Guvernatorul BNR a explicat mecanismul prin care evoluția prețului petrolului se reflectă în costurile benzinei și motorinei. Efectele care se propagă ulterior în diferite sectoare economice. Analiza băncii centrale a României urmărește separat dinamica prețului motorinei, pentru a evidenția mai clar influența combustibililor asupra inflației.

„La creșterea prețurilor în această perioadă, cel mai important factor a fost cel legat de temperarea suplimentară a piețelor internaționale de energie. Aici observați și mai clar, este mai bine vizualizat impactul combustibililor asupra ușoarei reveniri a creșterii prețurilor. Graficul acesta vine în plus să argumenteze acești factori. În partea dreaptă am calculat și un indice separat pentru motorină. Apoi, avem efectele în lanț care se propagă în întreaga economie”, a precizat guvernatorul BNR.

Raportul prezentat de acesta arată și presiunile acumulate la nivelul produselor intermediare, utilizate în procesele de producție. Potrivit guvernatorului, în anumite ramuri industriale au fost înregistrate variații ale prețurilor de până la 80%, pe fondul costurilor ridicate ale energiei.

Inflația de bază a scăzut, dar serviciile continuă să se scumpească

Șeful Băncii Naționale a analizat evoluția inflației de bază, măsurată prin indicatorul CORE2 ajustat. Acesta exclude anumite categorii de prețuri cu volatilitate ridicată, asupra căruia politica monetară poate exercita o influență mai directă. Astfel, reducerea inflației de bază a fost favorizată de efectele statistice, cât și de deficitul de cerere din economie. În schimb, prețurile serviciilor continuă o rezistență mai mare la procesul de dezinflație.