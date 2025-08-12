Prima pagină » Actualitate » Un atlet a MURIT la un Campionat Mondial, din cauza caniculei. Era cel mai cunoscut sportiv din țara sa

Un atlet a MURIT la un Campionat Mondial, din cauza caniculei. Era cel mai cunoscut sportiv din țara sa

12 aug. 2025, 17:41, Actualitate
Un atlet a MURIT la un Campionat Mondial, din cauza caniculei. Era cel mai cunoscut sportiv din țara sa
Atletul italian Mattia Debertolis a murit, la doar 29 de ani

Atletul italian Mattia Debertolis (29 de ani) a murit marţi, în oraşul Chengdu din centrul Chinei, după ce s-a aflat timp de patru zile în spital în urma unui leșin din cauza caniculei. Problema medicala avut loc în timpul probei masculine de orientare pe distanţă medie din cadrul celei de-a XII-a ediţii a Jocurilor Mondiale, potrivit Agerpres.

Asociaţia Internaţională a Jocurilor Mondiale, Comitetul organizator de la Chengdu şi Federaţia Internaţională de Orientare au confirmat decesul sportivul.

Incidentul s-a produs pe data de 8 august, când Debertolis, unul dintre cei mai cunoscuţi sportivi italieni la orientare – o disciplină care combină alergarea în teren deschis cu ajutorul unei hărţi şi a unei busole – s-a prăbuşit la jumătatea traseului pe o temperatură de 43 de grade Celsius.

Potrivit unui comunicat al organizatorilor, citat de Antena 3, Debertolis a primit imediat primul ajutor dar, în ciuda tuturor eforturilor medicilor, sportivul a murit pe 12 august, la spital.

Jocurile Mondiale, care se desfăşoară o dată la patru ani, reunesc discipline care nu sunt părţi permanente din programul olimpic şi urmăresc să crească gradul de sprijin pentru aceste discipline, în colaborare cu Comitetul Internaţional Olimpic (CIO), mai scrie sursa citată.

FOTO – Profimedia

