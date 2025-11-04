Prima pagină » Actualitate » Doliu în Gașca Zurli! Mirela Retegan a făcut anunțul TRIST: „A fost bunicul miilor de copii”

04 nov. 2025, 12:27
Doliu în Gașca Zurli! A murit domnul Bartha, „bunicul Zurli”.

Celebra gașcă Zurli este în doliu. Unul dintre cei mai iubiți membri ai echipei, domnul Bartha, a murit, scrie epitesti.ro.

Acesta lasă în urmă o familie artistică minunată și mii de copii care i-au fost mereu alături.

Anunțul trist a fost făcut chiar de Mirela Retegan, creatoarea găștii Zurli, pe Facebook.

„În fiecare oraș, ajungea primul și pleca ultimul. Iar în timpul spectacolelor, era ca un vultur care se învârtea deasupra spațiului în care ne desfășuram.

Pentru el, Zurli a fost viața lui din ultimii 10 ani. Cu bune și cu rele, cu bucurii și provocări. S-ar fi bătut cu oricine pentru noi, „copiii lui”, dar mai ales pentru locul care i-a fost acasă.

Copiii îi spuneau bunicul Zurli. Și chiar dacă n-a apucat să fie bunicul propriilor lui nepoți, a fost bunicul miilor de copii care l-au întâlnit și l-au iubit.

Astăzi, el pleacă primul din echipa noastră și știm că astăzi e ultimul nostru eveniment împreună. M-a avertizat în mai multe rânduri:

>

S-a ținut de promisiune. A rămas la Zurli până în ultima clipă. A venit la ultima noastră aniversare și ne-a arătat cum se iese de pe scena vieții.

Mirela Retegan: „Zurli are un înger”

Ne-a luat în brațe pe fiecare, ca și când și-ar fi luat rămas bun.

Astăzi, mergem noi la Târgu Mureș să-i amintim cât de iubit a fost. Astăzi, Zurli e în doliu, pentru că ne despărțim de unul dintre cei mai iubiți oameni din echipa Zurli.

O să ne lipsească mult glumele lui și disponibilitatea cu care întâmpina orice situație.

Dar știm că, de astăzi, Zurli mai are o obligație: să trăiască și pentru bucățica pe care domnul Bartha nu a mai apucat-o. Pentru că, de astăzi, Zurli are un înger care o să-i poarte și mai multă grijă.

La revedere, domnule Bartha. Noi suntem cu un om în minus, cerul e cu un înger în plus.”

Sute de reacții la anunțul trist al Mirelei Retegan

Mesajul fondatoarei Zurli a rezonat cu sute de oameni, care i-au adus un ultim omagiu celui care a fost „bunicul Zurli”.

Sursa foto: Mirela Retegan / Facebook

