DOLIU în muzica internațională. A murit Jeannie Seely, o legendă a muzicii country din SUA. Artista avea 85 de ani

A murit cântăreața americană Jeannie Seely, supranumită „Miss Country Soul” pentru stilul său vocal inconfundabil și cunoscută pentru hituri precum „Don’t Touch Me” sau „Can I Sleep In Your Arms?”. Artista avea 85 de ani, iar decesul a survenit din cauza unei infecții intestinale, transmite ABC News, potrivit Mediafax.

Jeannie Seely, artistă legendară din muzica country din SUA, recunoscută drept una dintre cele mai distinctive și curajoase voci ale muzicii country din anii ’60 și ’70, s-a stins din viață la 85 de ani.

Trista veste a fost confirmată de publicistul său, Don Murry Grubbs, care a precizat că artista a murit vineri din cauza unei infecții intestinale.

Jeannie Seely s-a născut în 1940 în Titusville, Pennsylvania, și și-a început cariera muzicală pe vremea când era doar o copilă, cântând la radio și televiziuni locale.

A lucrat în industria muzicală la Los Angeles înainte de a se stabili în Nashville, unde a semnat cu Monument Records și a devenit rapid un nume cunoscut.

Cel mai mare succes al său, balada „Don’t Touch Me”, scrisă de Hank Cochran, i-a adus în 1966 un premiu Grammy pentru cea mai bună interpretare country feminină.

Artista a avut mai multe piese în topurile Billboard, printre care „I’ll Love You More (Than You Need)” și „Can I Sleep In Your Arms?”.

Considerată o figură nonconformistă într-o industrie dominată de reguli rigide, Seely a fost prima femeie care a purtat o fustă mini pe scena Grand Ole Opry, unde a urcat de aproape 5.400 de ori. Era membră a celebrului program din 1967.

