Doliu în PSD, la o zi după congresul care l-a ales președinte pe Sorin Grindeanu. S-a stins din viață un fost senator cu „greutate”

08 nov. 2025, 14:46, Actualitate
Doliu în PSD, la o zi după congresul care l-a ales președinte pe Sorin Grindeanu

Laurențiu Nistor, președinte al Consiliului Județean Hunedoara, a anunțat printr-o postare pe Facebook trecerea la cele veșnice a unui fost senator cu „greutate” din Partidul Social Democrat.

Vestea tristă vine la doar o zi după congresul care l-a ales președinte al formațiunii pe Sorin Grindeanu.

„A crezut sincer într-o Românie mai bună”

Dispariția lui Viorel Sălan, general în rezervă, este o mare pierdere pentru toată lumea, susține Laurențiu Nistor. Fost senator și deputat al județului din partea PSD, Sălan a fost descris în cuvinte mari de șeful CJ Hunedoara. O lovitură pentru comunitatea locală și pentru cei care l-au cunoscut, spune Nistor.

În mesajul postat pe Facebook, politicianul social-democrat reamintește că Viorel Sălan a servit cu demnitate uniforma militară. După încheierea carierei în structurile Armatei Române, s-a implicat în viața publică, dar cu același respect pentru rigoare și responsabilitate.

„Am primit cu profundă tristețe vestea trecerii la cele veșnice a generalului (r) 𝗩iorel Sălan, fost senator și deputat al județului Hunedoara din partea Partidului Social Democrat, un om care a purtat cu demnitate haina militară și care, după încheierea carierei sale în slujba țării, a ales să se dedice vieții publice cu aceeași rigoare, seriozitate și spirit de sacrificiu.

Ne despărțim de un om care a crezut sincer într-o Românie mai bună, de un hunedorean devotat, harnic, educat și mereu gata să ofere sprijinul său acolo unde era nevoie. În toți anii în care am colaborat, l-am cunoscut ca pe un om echilibrat, disciplinat, dar în același timp apropiat de oameni, atent la problemele lor și sincer în fiecare gest.

Dispariția sa lasă un gol imens și este o pierdere pentru întreaga comunitate hunedoreană. Generalul (r) Viorel Sălan rămâne un exemplu de profesionalism, modestie și devotament față de binele public.

În numele meu personal, al Consiliului Județean Hunedoara și al organizației județene a PSD Hunedoara, transmit familiei îndoliate sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune. Să găsească puterea de a trece peste această grea încercare și liniștea de a-l păstra mereu viu în amintire.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, scrie pe Facebook Laurențiu Nistor în mesajul său.

