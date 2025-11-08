Mărturisirile lui Ion Cristoiu pentru„Gândul“ după Congresul PSD: „După ziua de ieri, nu cred că PSD poate redeveni partidul care a fost cândva. Am avut impresia că acest Congres a fost o povară“

Ion Cristoiu, scriitor, publicist și participant la toate congresele PSD, a transmis, sâmbătă, pentru „Gândul“ câteva concluzii în urma Congresului Partitului Social Democrat (PSD) de săptămâna aceasta. Jurnalistul a mărturisit că, de la fața locului, reuniunea a părut o adevărată „povară“, pentru toți cei aproximativ 3.500 de participanți.

Potrivit acestuia, noul Președinte, Sorin Grindeanu, are misiunea de a-și recupera o mare parte din electorat, care, în ultimii ani, a migrat la partidul AUR, mai ales din cauza valorilor susținute de acesta și pe care PSD este acuzat că le-a pierdut.

„PSD devine – partid frecventabil pe plan european, dar mai puțin frecventabil pe plan românesc“

Întrebat cum s-a schimbat PSD în ultimii 30 de ani, jurnalistul a explicat:

„E o întrebare complicată, deoarece nu putem vorbi de un proces linear, ci de un proces sinuos. Deci, este vorba de o schimbare produsă în funcție de evenimente. Oricum, putem să vedem un efort al acestui partid, care a câștigat toate alegerile în România post-decembristă, de a deveni frecventabil pe plan european, în fața Occidentului. Totuși, acest proces, această preocupare de a deveni frecventabil a făcut ca, în ultima vreme, PSD să piardă alegerile. Deci, putem vorbi despre o schimbare dramatică, în sensul că PSD-ul devine un partid frecventabil, pe plan european, dar mai puțin frecventabil pe plan românesc, deoarece pierde alegerile.“

La întrebarea dacă există perspective ca PSD să redevină partidul care a fost cândva, Ion Cristoiu a transmis:

„După Congresul de ieri, nu cred! Am fost la Congresul extraordinar, au schimbat garnitura, dar nu am văzut o revenire a acestui partid la poziția lui oficială, (..). Nu am văzut o întoarcere la valori care au dat acestui partid forța, valorile tradiționaliste. Deci, mie mi s-a părut că, ieri, la Congres, partidul era încă în „stand-by“. Există, însă, riscul să rămână așa, în stand-by, mai mulți ani de acum înainte.“, a răspuns Ion Cristoiu.

„Sorin Grindeanu trebuie să-și recupereze electoratul”

În lupta cu AUR, PSD-ul trebuie să-și recupereze o mare parte din electorat, spune Ion Cristoiu.

„O mare parte a electoratului lor era apropiat de valorile acestea susținute de AUR și ele au fost pierdute prin ceea ce au numit „bruxelizarea PSD-ului sub Marcel Ciolacu“ sau a ceea ce a numit „un efort al partidului de a deveni frecventabil la Bruxelles“, dar care, repet, a dus la pierdera forței în România.“, a explicat jurnalistul.

Acesta a adăugat: „În legătură cu USR-ul, am văzut ceea ce se numește „săgeți“. Partidul Social Democrat este într-o situație dramatică deoarece el este prins, ca într-un insectar, într-o Coaliție de Guvernare păgubitoare pentru acest partid, într-o Coaliție de Guvernare în care nu el, deși are majoritatea în Prlament, nu dictează, nu trece de principalul partid al Coaliției. De fapt noi avem un Guvern PNL-USR, din care face parte și PSD-ul. Din această cauză, Congresul PSD mi s-a părut un Congres al prudenței și al eforturilor de a nu a ataca pe nimeni, de a nu critica pe nimeni, așa cum e mai rău pentru un partid precum e PSD.“, a mai transmis jurnalistul.

„De 21 de ani, PSD a pierdut președinția României”

Întrebat ce ar trebui să facă PSD pentru a câștiga președinția României, pe care a pierdut-o în ultimii 21 de ani, Cristoiu a răspuns: „Cred că ar trebui să fie chiar partidul PSD. De fiecare dată, mai ales de când a început să piardă alegerile, el a încercat să câștige electorat de dreapta. Și o altă cauză, care s-a ivit odată cu victoria lui Traian Băsescu în 2004, e faptul că partidul este singur, pe partea stângă a scenei politice, să zicem așa, și întotdeauna, în tipul turului doi, nu are de unde să ia. Spre comparație, în turul al doilea, dreapta se unește și luptă împotriva candidatului PSD. Întotdeauna, în turul al doilea, PSD-Ul nu reușește să scoată mai mult decât la turul întâi.“

Ion Cristoiu: Ion Iliescu a introdus termenul „progresist“

Ion Cristoiu a vorbit pentru „Gândul“ și despre scoaterea termenului „progresist“ din context.

„S-a făcut mult caz, în presă, de scoaterea termenului „progresist“ din statut și s-a văzut în el, în această decizie, așa un fel de reîntoarcere a PSD-ului la valorile creștine, familiste. Că-l apropie de suveranism. Nu-i adevărat! Formula „progresist“ a fost introdusă, în 2000, la intervenția lui Ion Iliescu, și se referea la partidul.. acesta era un termen luat de pe la comuniști, adică PSD era un partid progresist, în sensul că lupta pentru progres, pentru viitor. N-avea nicio legătură. Între timp, termenul de „progresist“ a căpătat sensul de „soroșist“, de „internașionalist“, de „anti-trumpist“ și ei l-au scos, sigur, ținând cont de noua semnificație a termenului, dar nu are nicio semificație că ei și-au schimbat doctrina. (…)”, mai transmis Ion Cristoiu.

„Congresul, o povară pentru participanți”

Acesta a oferit și câteva concluzii la care a ajuns, după ultimul Congres al Partidului Social Democrat.

„Eu am citit și moțiunea lui Grindeanu, am fost și la Congres, am ascultat, am văzut și atmosfera și nu mi s-a părut că e vorba de un congres care hotărăște ceva. Aș vrea să spun așa ca o concluzie a unui om care a fost la fața locului că am avut impresia că acest Congres este considerat o povară și de către vorbitori și de către organizatori, de către ascultători și participanți și chiar de către noi, cei din presă. Deci, a fost un Congres pe care toată lumea implicată se gândea că trebuie să se termine cât mai repede. În momentul în care s-a terminat, toată lumea a răsufșat ușurată, inclusiv participanții la Congres. Asta mi s-a părut cel mai caracteristic, dar și cel mai grav. A fost un congres la care au venit 3.500 de inși, organizatorii l-au organizat pentru că trebuiau să-l organizeze. Vorbitorii au ținut cuvântări că trebuia să le țină și s-a înhcheiat repede, spre fericirea tuturor.“, a încheiat Ion Cristoiu.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Ion Cristoiu: „Trump a dat un semnal către PUTIN prin retragerea trupelor din România. Rusia nu mai reprezintă un pericol”

Ion Cristoiu: „Războiul hibrid este cea mai perfidă ÎNȘELĂTORIE a popoarelor”