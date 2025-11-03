DOLIU pe scena muzicii folk internațională. Archie Fisher, vocea BBC și simbol al folkului scoțian, s-a stins din viață la 86 de ani

Cunoscutul cântăreț folk scoțian și fost prezentator BBC, Archie Fisher, a murit la 86 de ani. Artist emblematic al muzicii tradiționale scoțiene, Fisher a inspirat generații întregi prin vocea sa caldă, cântecele autentice, dar și prin emisiunea „Travelling Folk” de la BBC Radio Scotland.

Lumea muzicii folk este în doliu după moartea lui Archie Fisher, legendarul artist scoțian și fost prezentator al BBC, care s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani, scrie BBC.

Considerat unul dintre pionierii folkului britanic, Fisher a avut o influență profundă asupra culturii tradiționale din Scoția și asupra generațiilor de artiști care i-au urmat.

Născut la Glasgow, într-o familie de cântăreți, Archie Fisher a început să interpreteze muzică folk încă din tinerețe. De-a lungul unei cariere de legendă, a lansat numeroase albume și a devenit unul dintre primii chitariști britanici care au popularizat chitara cu corzi de oțel, un element definitoriu al sunetului folk modern.

Fisher a fost gazda îndrăgitei emisiuni „Travelling Folk” de la BBC Radio Scotland, între anii 1983 și 2010, devenind o voce emblematică pentru publicul pasionat de muzică tradițională. În cadrul programului, a promovat artiști tineri, povești autentice din satele scoțiene și melodii care au păstrat vie identitatea culturală a țării.

Pentru contribuția sa remarcabilă la promovarea muzicii tradiționale scoțiene, Archie Fisher a fost decorat, în 2006, cu titlul Membru al Ordinului Imperiului Britanic, o recunoaștere a devotamentului său față de patrimoniul cultural al Scoției.

Reacțiile comunității folkiștilor după moartea lui Archie Fisher

Vestea morții sale a fost întâmpinată cu profundă tristețe în comunitatea folkiștilor internaționali.

„Marele Archie Fisher. Mentorul meu muzical și o imensă icoană culturală aici, în Scoția. Odihnește-te în pace, Archie.”, a spus cântăreața Barbara Dickson.

Și Hayley Valentine, directorul BBC Scotland, a adus un omagiu artistului: „Archie a fost o voce îndrăgită la BBC Radio Scotland și o figură influentă în scena muzicii tradiționale. Ca prezentator al emisiunii ‘Travelling Folk’, a adus căldură și o profundă înțelegere muzicală generațiilor de ascultători. Suntem profund întristați de pierderea sa.”