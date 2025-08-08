Prima pagină » Actualitate » Dominic Fritz este sceptic în privința impactului imediat al măsurilor fiscale ale Guvernului Bolojan

Dominic Fritz este sceptic în privința impactului imediat al măsurilor fiscale ale Guvernului Bolojan

Rene Pârșan
08 aug. 2025, 20:12, Știri politice
Dominic Fritz este sceptic în privința impactului imediat al măsurilor fiscale ale Guvernului Bolojan

Liderul USR Dominic Fritz este sceptic în privința impactului imediat al măsurilor fiscale luate de Coaliția de guvernare. Este posibil să fie nevoie de mai mult timp pentru a fi vizibile efectele pozitive, afirmă el la Digi24. Dar, subliniază Fritz, România va găsi înțelegere de la piețele financiare și Comisia Europeană, este de părere Fritz.

Este o întrebare dificilă. Într-adevăr, eu mă tem că impactul nu va fi pe termen atât de scurt cât ne-am fi dorit, însă mai important este încrederea piețelor financiare și a Comisiei Europene că schimbările pe care le facem sunt structurale, adică au un impact pe termen mediu și lung și de aceea eu cred că vom găsi înțelegere, dacă chiar nu peste noapte.

Dar totuși, în câteva luni vom vedea o schimbare a direcției și este clar că am guvernele trecute au cheltuit mai mulți bani decât avem și de aceea este corect și absolut urgent să vedem acuma aceste corecturi, punctează Fritz.

Recomandarea autorului: Dominic Fritz: „Românii așteaptă de la noi să facem treabă, nu să perpetuăm o ceartă sterilă între noi”

Citește și

MEDIU Pierderi financiare mari în cinci ani consecutivi pentru şase Direcţii Silvice de la Romsilva/ Raportul Corpului de Control, trimis la Parchet
20:20
Pierderi financiare mari în cinci ani consecutivi pentru şase Direcţii Silvice de la Romsilva/ Raportul Corpului de Control, trimis la Parchet
EXTERNE J. D. Vance: Marea Britanie și SUA au „dezacorduri” cu privire la Gaza, dar scopuri COMUNE în regiune
18:45
J. D. Vance: Marea Britanie și SUA au „dezacorduri” cu privire la Gaza, dar scopuri COMUNE în regiune
VIDEO România va putea relua exploatarea grafitului din Gorj/ Miruță: Va aduce locuri de muncă, dezvoltare economică și mândrie pentru români
18:11
România va putea relua exploatarea grafitului din Gorj/ Miruță: Va aduce locuri de muncă, dezvoltare economică și mândrie pentru români
POLITICĂ Dan Andronic: „Evenimentul Zilei” a fost un ziar anti-Iliescu, însă publicația nu a fost niciodată sub sancțiuni prezidențiale din cauza asta
17:41
Dan Andronic: „Evenimentul Zilei” a fost un ziar anti-Iliescu, însă publicația nu a fost niciodată sub sancțiuni prezidențiale din cauza asta
EXTERNE The New York Times: Pentagonul, instruit în secret de Trump să folosească forțele armate împotriva CARTELURILOR din America Latină
17:33
The New York Times: Pentagonul, instruit în secret de Trump să folosească forțele armate împotriva CARTELURILOR din America Latină
POLITICĂ Alexandru Nazare: Am deblocat procesul de despǎgubire privind imobilele confiscate în perioada comunistă
17:25
Alexandru Nazare: Am deblocat procesul de despǎgubire privind imobilele confiscate în perioada comunistă
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
Cancan.ro
Greșeala din cauza cărora pensionarii din România riscă să rămână FĂRĂ pensie. Anunțul făcut de Casa Națională
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Tânără afaceristă, găsită mortă în condiții misterioase pe o barcă de lux
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu ar putea fi vândută! Cât a costat inițial și ce profit colosal ar aduce
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
observatornews.ro
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
La ce să ai grijă când îți alegi un partener sexual?
Capital.ro
România devine o mare forță a lumii. Comoara ascunsă care ne va așeza la masa bogaților
Evz.ro
O bancă din România va dispărea. Ce se întâmplă cu banii clienților
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
Kfetele
Cu ce situație s-a confruntat Cristina Șișcanu, în decursul serii de ieri? Soția lui Mădălin Ionescu nu a mai ținut cont de nimic! "Pot să fac orice! Știți, conform legii, tot ce e pe terenul tău, e al tău!"
RadioImpuls
LUNĂ PLINĂ în Vărsător, pe 9 august 2025. Ce zodii vor avea noroc în dragoste?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Auto & cinematografe: Codin Maticiuc în „Podcast cu Prioritate” #80 despre Mercedes SL, Ferrari și „Cursa”
ACTUALITATE Curtea de Conturi acuză: Autoritatea Aeronautică Civilă a păgubit bugetul statului cu aproape 8 milioane de lei
20:26
Curtea de Conturi acuză: Autoritatea Aeronautică Civilă a păgubit bugetul statului cu aproape 8 milioane de lei
EXTERNE Circulația navelor prin Dardanele, oprită temporar, din cauza INCENDIILOR din Turcia
20:05
Circulația navelor prin Dardanele, oprită temporar, din cauza INCENDIILOR din Turcia
RURAL O primărie din țară anunță trecerea la AUSTERITATE: Anulăm Zilele Comunei pentru a direcționa fondurile către investiții esențiale
19:50
O primărie din țară anunță trecerea la AUSTERITATE: Anulăm Zilele Comunei pentru a direcționa fondurile către investiții esențiale
ACTUALITATE Ciorbă la 10 de lei pe Litoral în plin sezon. Unde se petrece minunea și care sunt motivele
19:39
Ciorbă la 10 de lei pe Litoral în plin sezon. Unde se petrece minunea și care sunt motivele
EXTERNE Kremlin: Xi Jinping susține inițiativa lui Vladimir Putin de rezolvare a conflictului din Ucraina printr-un ”plan pe termen LUNG”
18:49
Kremlin: Xi Jinping susține inițiativa lui Vladimir Putin de rezolvare a conflictului din Ucraina printr-un ”plan pe termen LUNG”
SHOWBIZ Ultimul sketch al lui Mihai Bendeac despre decesul lui Ion Iliescu face furori pe TikTok: Le atrag atenția celor care desfac sticlele de șampanie
18:48
Ultimul sketch al lui Mihai Bendeac despre decesul lui Ion Iliescu face furori pe TikTok: Le atrag atenția celor care desfac sticlele de șampanie