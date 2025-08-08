Dominic Fritz este sceptic în privința impactului imediat al măsurilor fiscale ale Guvernului Bolojan

Liderul USR Dominic Fritz este sceptic în privința impactului imediat al măsurilor fiscale luate de Coaliția de guvernare. Este posibil să fie nevoie de mai mult timp pentru a fi vizibile efectele pozitive, afirmă el la Digi24. Dar, subliniază Fritz, România va găsi înțelegere de la piețele financiare și Comisia Europeană, este de părere Fritz.

Este o întrebare dificilă. Într-adevăr, eu mă tem că impactul nu va fi pe termen atât de scurt cât ne-am fi dorit, însă mai important este încrederea piețelor financiare și a Comisiei Europene că schimbările pe care le facem sunt structurale, adică au un impact pe termen mediu și lung și de aceea eu cred că vom găsi înțelegere, dacă chiar nu peste noapte.

Dar totuși, în câteva luni vom vedea o schimbare a direcției și este clar că am guvernele trecute au cheltuit mai mulți bani decât avem și de aceea este corect și absolut urgent să vedem acuma aceste corecturi, punctează Fritz.