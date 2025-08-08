Dominic Fritz: „Românii așteaptă de la noi să facem treabă, nu să perpetuăm o ceartă sterilă între noi”

Liderul USR, Dominic Fritz, revine cu o postare diplomată în care îndeamnă partenerii de coaliție ai PSD la reconciliere. Acesta subliniază chiar că „decizia USR de a nu participa la funeralii a fost legitimă și corectă. Am înțeles că doar vreo mie de oameni au participat”.

Dominic Fritz revine cu o postare video în care cheamă reprezentanții PSD din coaliție la reconciliere, ba chiar insistă asupra faptului că decizia partidului de a nu lua parte la funeraliile de stat ale fostului lider social-democrat a fost una „legitimă și corectă”, având în vedere că nici românii nu s-au prea înghesuit să-i aducă un ultim omagiu lui Ion Iliescu.

„Cred că decizia USR de a nu participa la funeralii a fost legitimă și corectă. Am înțeles că doar vreo mie de oameni au participat. Asta înseamnă că USR, la fel ca 99,9% din populație, ales să nu participe la aceste funeralii. Dar vreau să spun foarte clar că dezbaterea care există în societate despre moștenirea complexă ambiguă a lui Ion Iliescu este o dezbatere absolut legitimă. Este o dezbatere care trebuie respectată și trebuie să respingem orice fel de încercare de a intimida, a amenința, a înjura oameni, inclusiv din USR, care au poziții despre cum îl judecă ei pe Ion Iliescu.”

Liderul USR a mai adăugat și faptul că în aceste momente este mai important ca membrii coaliției să se întoarcă „la muncă pentru cetățeni”.

„Pentru coaliție, eu cred că este important după această săptămână dificilă pentru România, să ne întoarcem la muncă pentru cetățeni. Avem cu toții un interes să livrăm reforme importante, să reducem din cheltuieli, să tăiem din privilegii și aștept să continuăm această muncă împreună și cu colegii din PSD. Acuma înțeleg că pentru PSD este o perioadă de doliu, posibil dificil de gestionat, inclusiv emoțional, dar și de aceea nu vreau să comentez acuma aceste zbateri interne la PSD, dar încă o dată românii așteaptă de la noi, inclusiv votanții PSD, cred că așteaptă de la noi să facem treabă, nu să perpetuăm o ceartă sterilă între noi”, a mai spus Dominic Fritz.

