Prima pagină » Actualitate » Dominic Fritz: „Românii așteaptă de la noi să facem treabă, nu să perpetuăm o ceartă sterilă între noi”

Dominic Fritz: „Românii așteaptă de la noi să facem treabă, nu să perpetuăm o ceartă sterilă între noi”

Luiza Dobrescu
08 aug. 2025, 17:04, Știri politice
Dominic Fritz:

Liderul USR, Dominic Fritz, revine cu o postare diplomată în care îndeamnă partenerii de coaliție ai PSD la reconciliere. Acesta subliniază chiar că „decizia USR de a nu participa la funeralii a fost legitimă și corectă. Am înțeles că doar vreo mie de oameni au participat”. 

Dominic Fritz revine cu o postare video în care cheamă reprezentanții PSD din coaliție la reconciliere, ba chiar insistă asupra faptului că decizia partidului de a nu lua parte la funeraliile de stat ale fostului lider social-democrat a fost una „legitimă și corectă”, având în vedere că nici românii nu s-au prea înghesuit să-i aducă un ultim omagiu lui Ion Iliescu.

„Cred că decizia USR de a nu participa la funeralii a fost legitimă și corectă. Am înțeles că doar vreo mie de oameni au participat. Asta înseamnă că USR, la fel ca 99,9% din populație, ales să nu participe la aceste funeralii.

Dar vreau să spun foarte clar că dezbaterea care există în societate despre moștenirea complexă ambiguă a lui Ion Iliescu este o dezbatere absolut legitimă.

Este o dezbatere care trebuie respectată și trebuie să respingem orice fel de încercare de a intimida, a amenința, a înjura oameni, inclusiv din USR, care au poziții despre cum îl judecă ei pe Ion Iliescu.”

Liderul USR a mai adăugat și faptul că în aceste momente este mai important ca membrii coaliției să se întoarcă „la muncă pentru cetățeni”.

„Pentru coaliție, eu cred că este important după această săptămână dificilă pentru România, să ne întoarcem la muncă pentru cetățeni. Avem cu toții un interes să livrăm reforme importante, să reducem din cheltuieli, să tăiem din privilegii și aștept să continuăm această muncă împreună și cu colegii din PSD.

Acuma înțeleg că pentru PSD este o perioadă de doliu, posibil dificil de gestionat, inclusiv emoțional, dar și de aceea nu vreau să comentez acuma aceste zbateri interne la PSD, dar încă o dată românii așteaptă de la noi, inclusiv votanții PSD, cred că așteaptă de la noi să facem treabă, nu să perpetuăm o ceartă sterilă între noi”, a mai spus Dominic Fritz.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Dominic Fritz, la moartea președintelui Germaniei: un mentor și o inspirație pentru o viață! La moartea lui Iliescu: nu vom participa la funeralii!

Sorin Grindeanu: PSD nu mai participă la ședințele Coaliției, în semn de protest după reacția USR față de Ion Iliescu

Citește și

SURSE EXCLUSIV Bolojan pune frână inclusiv autostrăzilor / Cel mai mare constructor român scade ritmul
16:58
Bolojan pune frână inclusiv autostrăzilor / Cel mai mare constructor român scade ritmul
POLITICĂ Victor Negrescu prezintă scrisoarea primită de la șefa Comisiei Europene cu privire la planul „ReArm Europe”
15:54
Victor Negrescu prezintă scrisoarea primită de la șefa Comisiei Europene cu privire la planul „ReArm Europe”
ACTUALITATE Suma colosală pe care ar urma să o obțină NINA Iliescu, dacă vinde casa din Strada Moliere. Profit de 430%
15:53
Suma colosală pe care ar urma să o obțină NINA Iliescu, dacă vinde casa din Strada Moliere. Profit de 430%
VIDEO Șeful ASF pasează Parlamentului din responsabilitățile pentru legea pensiilor private și cheamă la o „masă rotundă” deputații și senatorii
15:30
Șeful ASF pasează Parlamentului din responsabilitățile pentru legea pensiilor private și cheamă la o „masă rotundă” deputații și senatorii
POLITICĂ Ministrul Mediului vrea modificarea legii companiilor de stat/Diana Buzoianu: „Este nevoie urgentă de o reformă”
15:20
Ministrul Mediului vrea modificarea legii companiilor de stat/Diana Buzoianu: „Este nevoie urgentă de o reformă”
REACȚIE Crin Antonescu: Nu am solicitat pensia specială care mi se cuvine după 6 mandate de parlamentar
15:05
Crin Antonescu: Nu am solicitat pensia specială care mi se cuvine după 6 mandate de parlamentar
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Val de disponibilizări la stat. Ce prevede al doilea pachet de austeritate
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
observatornews.ro
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
La ce să ai grijă când îți alegi un partener sexual?
Capital.ro
Dezastru pentru Traian Băsescu. Guvernul României l-a refuzat. Decizia luată vineri, 8 august
Evz.ro
Iubire ca în filme, telenovela care a făcut istorie. A avut audiențe record
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
Kfetele
Cu ce situație s-a confruntat Cristina Șișcanu, în decursul serii de ieri? Soția lui Mădălin Ionescu nu a mai ținut cont de nimic! "Pot să fac orice! Știți, conform legii, tot ce e pe terenul tău, e al tău!"
RadioImpuls
LUNĂ PLINĂ în Vărsător, pe 9 august 2025. Ce zodii vor avea noroc în dragoste?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Auto & cinematografe: Codin Maticiuc în „Podcast cu Prioritate” #80 despre Mercedes SL, Ferrari și „Cursa”
ACTUALITATE Leacul secret din bucătărie care te poate scăpa de mătreață
16:57
Leacul secret din bucătărie care te poate scăpa de mătreață
SĂNĂTATE Un virus face ravagii în China, infectând mii de oameni. OMS atrage atenția asupra izbucnirii unei noi pandemii: „Istoria se repetă”
16:50
Un virus face ravagii în China, infectând mii de oameni. OMS atrage atenția asupra izbucnirii unei noi pandemii: „Istoria se repetă”
ULTIMA ORĂ Caz REVOLTĂTOR în București! Ce au decis judecătorii în dosarul bărbatului de 40 de ani, acuzat că a abuzat sexual, în repetate rânduri, o minoră
16:49
Caz REVOLTĂTOR în București! Ce au decis judecătorii în dosarul bărbatului de 40 de ani, acuzat că a abuzat sexual, în repetate rânduri, o minoră
SHOWBIZ Ce spune românul care i-a făcut „cinste” lui POST MALONE la Cluj: „Omul e de treabă, foarte calm” Celebrul artist, cap de afiș la UNTOLD
16:47
Ce spune românul care i-a făcut „cinste” lui POST MALONE la Cluj: „Omul e de treabă, foarte calm” Celebrul artist, cap de afiș la UNTOLD
ACTUALITATE Brânza ciobanilor sinistrați din Suceava, SALVATĂ cu elicopterul Black Hawk al SMURD
16:46
Brânza ciobanilor sinistrați din Suceava, SALVATĂ cu elicopterul Black Hawk al SMURD
EXTERNE Putin a discutat cu președintele Chinei despre eforturile SUA de oprire a războiului din Ucraina /Xi Jinping insistă pentru „negocieri de pace”
16:42
Putin a discutat cu președintele Chinei despre eforturile SUA de oprire a războiului din Ucraina /Xi Jinping insistă pentru „negocieri de pace”
Anunțul BNR cu privire la rata DOBÂNZII de politică monetară. Evoluțiile mediului intern și internațional, atent monitorizate de Banca Națională
ULTIMA ORĂ Anunțul BNR cu privire la rata DOBÂNZII de politică monetară. Evoluțiile mediului intern și internațional, atent monitorizate de Banca Națională
EXTERNE China denunță declarațiile președintelui filipinez cu privire la o posibilă INTERVENȚIE în favoarea Taiwanului, în cazul izbucnirii unui război
China denunță declarațiile președintelui filipinez cu privire la o posibilă INTERVENȚIE în favoarea Taiwanului, în cazul izbucnirii unui război
OFICIAL A existat INFLUENȚA Rusiei în contaminarea a două loturi de țiței importate de OMV Petrom? Disfuncționalitățile au generat o situație de urgență
A existat INFLUENȚA Rusiei în contaminarea a două loturi de țiței importate de OMV Petrom? Disfuncționalitățile au generat o situație de urgență
ULTIMA ORĂ Ministrul Sănătății stabilește obligații NOI pentru managerii de spitale. Feedback-ul pacienților, DEFINITORIU pentru performanţa unităților medicale
Ministrul Sănătății stabilește obligații NOI pentru managerii de spitale. Feedback-ul pacienților, DEFINITORIU pentru performanţa unităților medicale
ULTIMA ORĂ VIDEO | Germania limitează exporturile de arme către Israel /Extinderea ofensivei în Fâșia Gaza are multe ”necunoscute”
VIDEO | Germania limitează exporturile de arme către Israel /Extinderea ofensivei în Fâșia Gaza are multe ”necunoscute”