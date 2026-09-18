Fritz anunță că PNL, USR și UDMR sunt deschise la negocieri cu PSD pentru susținerea Guvernului Mureșan

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat astăzi, la conferința din Parlament, că PNL, USR și UDMR vor negocia inclusiv cu PSD pentru susținerea unui guvern condus de Siegfried Mureșan. Fritz spune că USR susține nominalizarea europarlamentarului și își propune formarea unui „guvern serios”, cu o viziune clară pentru România.

„USR susține nominalizarea pentru că crede că este omul potrivit să conducă un guvern care să întărească un viitor mai bun decât este prezentul”, a declarat Dominic Fritz.

Liderul USR a vorbit despre tensiunile existente în societate, pe fondul blocajului politic și al situației economice: „Știm că există multă tensiune în societate, creată din cauza acestui blocaj politic, tensiune și din cauza situației economice dificile și din cauza inflației mari, și o tensiune pentru că există un discurs de ură care, din păcate, subminează bazele fundamentale ale democrației noastre și sperie mulți cetățeni”, a spus Fritz.

Fritz: „Ne propunem să formăm un guvern serios”

Președintele USR susține că viitorul guvern trebuie să aibă o viziune bazată pe încrederea în români și în sectorul privat.

„Ne propunem să formăm un guvern serios, cu o viziune clară și pozitivă pentru România, care nu e bazată pe ură, ci pe încredere în capacitatea românilor, o viziune care este bazată pe încredere, în sectorul privat să livreze prosperitate, nu pe daruri de la stat. O viziune care reușește din nou să creeze comunități peste tot în România, unde discursul urii ne-a dezbinat”, a declarat Dominic Fritz.

USR și PNL vor negocia cu PSD

Fritz a precizat că USR va lucra împreună cu Siegfried Mureșan la definirea programului viitorului guvern și a anunțat că formațiunea va purta discuții cu PSD pentru a vedea în ce condiții social-democrații ar susține Executivul.

„Credem că Siegfried Mureșan e omul potrivit pentru această misiune, este mult mai importantă decât orice fel de jocuri politice, e născută din iubirea pentru România și din încrederea că, dacă există un guvern unit, chiar dacă este minoritar, țara va merge tot mai bine.

Vom lucra cu Siegfried Mureșan și la definirea acestei viziuni. Avem multă muncă deja făcută și pentru a putea continua și munca bună a miniștrilor USR. Vom discuta inclusiv cu PSD să vedem în ce condiții va susține acest guvern de viziune pozitivă pentru România”, a mai spus liderul USR.