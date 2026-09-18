Prima pagină » Actualitate » Fritz anunță că PNL, USR și UDMR sunt deschise la negocieri cu PSD pentru susținerea Guvernului Mureșan

Fritz anunță că PNL, USR și UDMR sunt deschise la negocieri cu PSD pentru susținerea Guvernului Mureșan

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat astăzi, la conferința din Parlament, că PNL, USR și UDMR vor negocia inclusiv cu PSD pentru susținerea unui guvern condus de Siegfried Mureșan. Fritz spune că USR susține nominalizarea europarlamentarului și își propune formarea unui „guvern serios”, cu o viziune clară pentru România.

Vezi galeria foto
6 poze

„USR susține nominalizarea pentru că crede că este omul potrivit să conducă un guvern care să întărească un viitor mai bun decât este prezentul”, a declarat Dominic Fritz.

Liderul USR a vorbit despre tensiunile existente în societate, pe fondul blocajului politic și al situației economice: „Știm că există multă tensiune în societate, creată din cauza acestui blocaj politic, tensiune și din cauza situației economice dificile și din cauza inflației mari, și o tensiune pentru că există un discurs de ură care, din păcate, subminează bazele fundamentale ale democrației noastre și sperie mulți cetățeni”, a spus Fritz.

Fritz: „Ne propunem să formăm un guvern serios”

Președintele USR susține că viitorul guvern trebuie să aibă o viziune bazată pe încrederea în români și în sectorul privat.

„Ne propunem să formăm un guvern serios, cu o viziune clară și pozitivă pentru România, care nu e bazată pe ură, ci pe încredere în capacitatea românilor, o viziune care este bazată pe încredere, în sectorul privat să livreze prosperitate, nu pe daruri de la stat. O viziune care reușește din nou să creeze comunități peste tot în România, unde discursul urii ne-a dezbinat”, a declarat Dominic Fritz.

USR și PNL vor negocia cu PSD

Fritz a precizat că USR va lucra împreună cu Siegfried Mureșan la definirea programului viitorului guvern și a anunțat că formațiunea va purta discuții cu PSD pentru a vedea în ce condiții social-democrații ar susține Executivul.

Credem că Siegfried Mureșan e omul potrivit pentru această misiune, este mult mai importantă decât orice fel de jocuri politice, e născută din iubirea pentru România și din încrederea că, dacă există un guvern unit, chiar dacă este minoritar, țara va merge tot mai bine.

Vom lucra cu Siegfried Mureșan și la definirea acestei viziuni. Avem multă muncă deja făcută și pentru a putea continua și munca bună a miniștrilor USR. Vom discuta inclusiv cu PSD să vedem în ce condiții va susține acest guvern de viziune pozitivă pentru România”, a mai spus liderul USR.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Curs valutar BNR, vineri, 18 septembrie 2026. Euro crește din nou, aurul se scumpește
13:45
Curs valutar BNR, vineri, 18 septembrie 2026. Euro crește din nou, aurul se scumpește
ULTIMA ORĂ Social-democrații îi solicită lui Siegfried Mureșan să prezinte planul pentru România înaintea negocierilor pentru voturile de învestitură
13:17
Social-democrații îi solicită lui Siegfried Mureșan să prezinte planul pentru România înaintea negocierilor pentru voturile de învestitură
INEDIT Vaticanul intră pentru prima dată în cursa pentru Oscar. Povestea impresionantă din spatele filmului „Green Lava”
12:57
Vaticanul intră pentru prima dată în cursa pentru Oscar. Povestea impresionantă din spatele filmului „Green Lava”
REACȚIE Alexandru Rogobete spune că îl îngrijorează numirea lui Siegfried Mureșan ca premier și critică intenția sa de a continua reformele Guvernului Bolojan
12:53
Alexandru Rogobete spune că îl îngrijorează numirea lui Siegfried Mureșan ca premier și critică intenția sa de a continua reformele Guvernului Bolojan
ALERTĂ Veste importantă pentru crescătorii de oi din România. Comisia Europeană a aprobat planul pentru deblocarea exporturilor
12:30
Veste importantă pentru crescătorii de oi din România. Comisia Europeană a aprobat planul pentru deblocarea exporturilor
AGRICULTURĂ Fermierii care pot accesa fonduri europene de până la 50.000 de euro pentru fiecare fermă pe care o dețin. Care sunt condițiile
12:22
Fermierii care pot accesa fonduri europene de până la 50.000 de euro pentru fiecare fermă pe care o dețin. Care sunt condițiile
Mediafax
Guitar Meeting crește de la an la an: 1.200 de chitariști și publicul, la unison
Digi24
Ce așteaptă PSD de la Siegfried Mureșan: „Trebuie să răspundă la o întrebare fundamentală”
Cancan.ro
Irinel Columbeanu a scăpat de datoria de 5.000 de euro de la azil. Cine i-a achitat-o
Prosport.ro
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
Adevarul
Rutte îndeamnă Europa să se pregătească pentru cea mai dificilă situație de securitate dintr-o generație
Mediafax
Mihai Fifor, despre Băsescu și Bolojan: „Cei mai cumpliți ani pentru țara asta. Nea Ilie ne-a fezandat”
Click
Și-a acuzat fiul că a lovit-o, iar el a spus polițiștilor secretul lor. Mamă și fiu, acuzați de incest
Digi24
Au fost sau nu calculate greșit 2,2 milioane de pensii? Explicațiile CNPP
Cancan.ro
Mesajul tulburător al mamei Mădălinei Apostol. PREMONIȚIA pe care a avut-o înainte de tragedie
Ce se întâmplă doctore
Butonul din mașină pe care șoferii îl folosesc greșit. Ce se poate întâmpla dacă recircularea aerului rămâne activată prea mult
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ce e bine să ai în portbagaj înainte de sezonul rece? Lidl aduce două produse pentru șoferi de la 149 lei
Descopera.ro
O modificare subtilă a unghiilor poate fi un semn al unei boli ascunse
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
Parfumul de 1,3 milioane de dolari. Cine a creat Shumukh și de ce are un preț atât de mare
Mediafax Italia
Un membru al Guvernului A PRIMIT UN GLONȚ într-un plic! Prima reacție a premierului de la Roma
Mediafax Spania
VESTE PROASTĂ pentru DACIA! Ce se întâmplă cu modelul Sandero?!
VIDEO Atac armat într-o școală din Filipine. Un adolescent de 16 ani a împușcat mortal doi elevi, apoi s-a sinucis
13:45
Atac armat într-o școală din Filipine. Un adolescent de 16 ani a împușcat mortal doi elevi, apoi s-a sinucis
NEWS ALERT Fragmente care ar putea proveni de la o dronă au fost găsite lângă Chișinău, după o bubuitură puternică auzită în zori. Poliția din Moldova publică primele imagini
13:34
Fragmente care ar putea proveni de la o dronă au fost găsite lângă Chișinău, după o bubuitură puternică auzită în zori. Poliția din Moldova publică primele imagini
EVENIMENT Summitul pentru Integrare Carpatică. Zelenski i-a primit pe liderii europeni în stațiunea de schi Bukovel din Ucraina. De ce și-a anulat premierul slovac, Robert Fico, vizita
13:17
Summitul pentru Integrare Carpatică. Zelenski i-a primit pe liderii europeni în stațiunea de schi Bukovel din Ucraina. De ce și-a anulat premierul slovac, Robert Fico, vizita
FLASH NEWS Dominic Fritz îi sfidează pe jurnaliștii din Parlament, atunci când este întrebat despre premierul desemnat, Siegfried Mureșan
13:01
Dominic Fritz îi sfidează pe jurnaliștii din Parlament, atunci când este întrebat despre premierul desemnat, Siegfried Mureșan
FLASH NEWS Fostul premier al Malaeziei își poate ispăși restul pedepsei în arest la domiciliu. Najib Razak a primit o „grațiere condiționată”
12:49
Fostul premier al Malaeziei își poate ispăși restul pedepsei în arest la domiciliu. Najib Razak a primit o „grațiere condiționată”
FLASH NEWS Ucraina primește încă 3,3 miliarde de euro de la Comisia Europeană pentru drone și rachete. Ce procent din pachetul de 90 de miliarde a fost achitat Kievului până acum
12:37
Ucraina primește încă 3,3 miliarde de euro de la Comisia Europeană pentru drone și rachete. Ce procent din pachetul de 90 de miliarde a fost achitat Kievului până acum

Cele mai noi

Trimite acest link pe