Dominic Fritz propune tăieri masive de posturi în Primăria Timișoara. Peste 200 de funcții vizate

Dominic Fritz propune tăieri masive de posturi în Primăria Timișoara. Peste 200 de funcții vizate
La inițiativa primarului Dominic Fritz, administrația locală din Timișoara pregătește o restructurare amplă, care vizează desființarea a 138 de posturi din cadrul aparatului de specialitate, dintre care 102 sunt în prezent ocupate, potrivit De Banat.

La Poliţia Locală vor fi concediaţi 42 de oameni

Planul include și reorganizarea Poliția Locală Timișoara, unde ar urma să fie eliminate 86 de posturi, dintre care 42 ocupate. Măsura vine în contextul modificărilor legislative care stabilesc un raport de un polițist local la 1.200 de locuitori, față de 1.000 anterior.

În paralel, două direcții vor fi comasate, iar una urmează să fie desființată. Propunerile vizează mai multe structuri din subordinea primăriei, inclusiv Direcția Fiscală, Direcția Generală Proiecte și Lucrări Municipale pentru Sport și Transport Feroviar, dar și Clubul Sportiv Municipal. Toate aceste modificări urmează să fie supuse aprobării Consiliului Local.

Economii de milioane la buget

În total, administrația locală ar urma să reducă 102 posturi ocupate, ceea ce ar genera economii anuale estimate la aproximativ 13 milioane de lei.

„Primarul Dominic Fritz a inițiat procesul de eficientizare al Aparatului de Specialitate încă din anul 2021, când organigrama număra 644 de posturi. Numărul a fost redus succesiv la 535, apoi la 494, ajungând la 423 de posturi, conform propunerii curente”, transmite Primăria Timișoara.

