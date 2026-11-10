Dominic Fritz avertizează că românii din Germania sunt vizați și de extrema stângă: „Retorica aceasta agresivă e la fel peste tot”

Dominic Fritz a avertizat că românii din Germania sunt vizați și de extrema stângă. El a criticat propunerea Sahrei Wagenknecht de a elimina alocațiile pentru copiii românilor care muncesc în Germania, dar locuiesc în România. Liderul USR susține că românii contribuie anual cu 6-9 miliarde de euro la bugetul german.

Dominic Fritz face referire la politiciana de extremă stângă care a fost stropită cu un lichid roșu în timpul unui eveniment de campanie, în urmă cu 2 ani. Este a doua reacție a liderului USR la declarațiile unor politicieni germani, după disputa cu Alice Weidel.

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„Încă o doamnă din politica germană s-a trezit să jignească românii, de data asta de la extremă stângă. Ea vrea ca românii care muncesc în Germania să nu mai primească alocație pentru copii dacă aceștia trăiesc în România. I-am răspuns Sahrei Wagenknecht.

Românii care muncesc în Germania contribuie cu o sumă între 6 și 9 miliarde de euro la bugetul Germaniei.

Retorica aceasta agresivă a extremiștilor e la fel peste tot: soluția lor e să găsească un țap ispășitor, nu să îmbunătățească viața oamenilor. Nu-i putem lăsa. Trimite videoul la cineva care lucrează cinstit în străinătate!”, a notat Dominic Fritz pe Facebook.

Fritz: „Adevărul este că peste o jumătate de milion de românce și români plătesc în Germania impozit pe salariu și contribuții sociale”

Dominic Fritz i-a reproșat Sahrei Wagenknecht că propunerea privind eliminarea alocațiilor ignoră contribuția românilor la economia Germaniei. Acesta susține că peste 500.000 de români plătesc taxe și contribuții în Germania, aducând statului între 7 și 9 miliarde de euro anual.

„Dragă doamnă Wagenknecht, nu mai copiați după doamna Weidel. Când spuneți că politica germană ar trebui să se gândească mai mult la Bitterfeld și mai puțin la București, cei doi de B or fi ei o aliterație simpatică, dar dincolo de asta nu are absolut niciun sens. Vă explic de ce, așa, de la Timișoara până în Turingia. Vreți ca oamenii care muncesc și plătesc impozite în Germania să nu mai primească alocație pentru copii dacă aceștia trăiesc în străinătate. Și justificați asta spunând că „La Bitterfeld oamenii stau la coadă la banca de alimente, iar la București se virează banii contribuabililor.” Înțeleg, dragă doamnă Wagenknecht, că nu cunoașteți alt oraș românesc care începe cu B, dar exemplul șchiopătează rău. Bucureștiul are un PIB pe cap de locuitor cu aproximativ 30% mai mare decât districtul Bitterfeld. Capitala României nu ia nimănui nimic. Nici eu nu spun că Berlinul e zonă calamitată doar pentru că zeci de mii de medici și asistente din România țin în viață sistemul medical german. Adevărul este că peste o jumătate de milion de românce și români plătesc în Germania impozit pe salariu și contribuții sociale. În total, probabil că ajung așa vreo 7, 8, 9 miliarde de euro în contul statului german, care finanțează și Bitterfeldul. Alocațiile pentru copiii care trăiesc în România reprezintă, faceți și dumneavoastră socoteala, poate în jur de 1%, deci o fărâmă din suma totală. Și oricum, de multe ori se plătește doar diferența față de alocația românească”, spune liderul USR.

„Alocația pentru copii nu e pomană în Germania”

Dominic Fritz susține că românii care plătesc impozite în Germania au dreptul la alocații, indiferent unde locuiesc copiii. Liderul USR critică propunerea, afirmând că aceasta ar afecta aproape 60.000 de copii din România.

„Alocația pentru copii nu e pomană în Germania. Cine plătește impozit pe salariu are dreptul la ea. Dacă i-o tăiați zidarului din Botoșani pentru că al lui copil merge la școală în România, el primește pentru aceeași muncă mai puțin decât colegul lui din Bitterfeld, care stă lângă el pe aceeași schelă. Salariu egal pentru muncă egală, doamnă Wagenknecht, asta era cândva politică de stânga. Și da, nici mie nu-mi place că aproape 60.000 de copii din România trebuie să trăiască permanent fără mama sau fără tata, pentru că cel puțin unul dintre părinți muncește pe un salariu amărât undeva în UE. Dar că vreți acum să-i mai pedepsiți o dată pe acești copii, doamnă Wagenknecht, tăindu-le alocația, asta e de-a dreptul dezgustător”, continuă Fritz.

Dominic Fritz a acuzat-o pe Wagenknecht că promovează stereotipuri despre români și propuneri incompatibile cu dreptul european. Liderul USR i-a cerut să își ceară scuze pentru declarațiile făcute.

„Eu cred, dragă doamnă Wagenknecht, că știți foarte bine că ce propuneți nu e deloc compatibil cu dreptul european. Alimentați niște clișee vechi și ieftine despre români și le ambalați într-o pseudo-reformă, doar ca să vă dați bine pe lângă doamna Weidel. Și cu asta contribuiți exact zero la îmbunătățirea situației acelor germani de care pretindeți că vă pasă atât de mult. Tocmai dumneavoastră îi asmuțiți, pentru câteva click-uri, pe est-germani împotriva est-europenilor. În 1989, adică în anul în care dumneavoastră, doamnă Wagenknecht, ați intrat în SED, partidul comunist din RDG, aici la Timișoara zeci de revoluționari au fost uciși de regimul Ceaușescu, pentru că au ieșit în stradă pentru libertate și pentru dreptul de a aparține Europei. Arătați un pic de respect, doamnă Wagenknecht, pentru că Europa liberă, care vă permite să vă răspândiți tezele aiurite, a fost construită și se construiește în continuare și de românce și români. Bucureștiul și Bitterfeldul vă așteaptă scuzele”, a mai spus liderul USR.

Sursă foto: Mediafax Foto

Sursă video: Facebook Dominic Fritz