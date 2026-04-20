Dominic Fritz susține că ”nu există niciun motiv ca Ilie Bolojan să demisioneze”: USR va rămâne alături de premierul în funcție în această luptă

În cadrul conferinței de presă care a avut loc după decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan, Dominic Fritz a transmis că nu vede niciun motiv pentru care actualul premier să demisioneze.

Președintele USR a transmis că Bolojan se va bucura în continuare de sprijinul partidului, în ciuda crizei pe care USR consideră că PSD a pornit-o.

Ce a declarat președintele USR despre decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui Bolojan

De asemenea, Fritz anunță că disputa actuală nu ține de persoana premierului, ci de direcția reformistă adoptată în ultimele luni, direcție care ar nemulțumi PSD. Partidul lui Grindeanu a fost acuzat că nu acceptă realitatea unei guvernări în coaliție și că ar trebui să își clarifice public intențiile, inclusiv dacă își dorește o altă majoritate.

„PSD a părut să se bucură să declanșeze o criză politică într-un moment de gravă criză economică și geopolitică. Am auzit cam multe minciuni astăzi. PSD a votat moțiuni împreună cu AUR împotriva Dianei Buzoianu, nu PSD a fost victimă.

Au fost multe decizii care au întârziat pentru că am așteptat să se decidă PSD.

Sunt bani din PNRR în joc, reforme care trebuie făcute în instituții, iar miza pentru PSD pare că este că a pierdut controlul asupra unor sume de bani. Se inte singur că încă este acel partid mare care poate decide singur soarta României. PSD este ca o pisică ce se uită în oglindă și vede un leu. Trebuie să se obișnuiască cu gândul că nu pot guverna decât în coaliție.

Minciuna cea mai mare a fost că ar fi vorba doar de un om, de premier. Este clar că pe ei îi deranjează nu persoane premierului, ci tocmai calea reformisăt, resposanbilă pe care a luat-o România în ultimele luni.

Ce se întâmplă acum? Asta nu e o întrebare doar despre un om, ci ce își dorește de fapt PSD pentru români și cu vine ar vrea să livreze pentru români. Se pare că nu vor cu partenerii acutali de coaliție. Dacă își dorește o coaliție de restaurare a corupției, a rețelelor trebuie să o spună. Să spună clar ce vor să urmeze.

Am avut o întâlnire informală cu președinții de filială, am discutat despre această situație și vrem să-i asigurăm pe românii care vor să continuăm cu curățeani că noi nu dezertăm. Miniștrii noștri vor fi mâine la muncă”, a declarat Fritz.

Fritz: ”Ilie Bolojan nu va demisiona și îl vom susține, foarte clar”

Totodată, formațiunea susține că nu mai poate avea încredere în PSD în cazul inițierii unei moțiuni de cenzură și consideră că actualul guvern este încă funcțional. Ilie Bolojan beneficiază în continuare de susținere și nu există motive pentru demisia sa, consideră Fritz.

USR a maio menționat că este pregătit să asigure stabilitatea executivului, inclusiv prin preluarea temporară a unor portofolii, dacă PSD va decide să iasă de la guvernare. În paralel, vor fi inițiate discuții cu PNL și alte partide pentru coordonare politică. În lipsa unei majorități stabile, varianta alegerilor anticipate rămâne o opțiune.

”Nu ne putem întoarce la negocieri cu PSD dacă inițiază moțiune de cenzură și provoacă demiterea acestui guvern. Ce garanție am avea că PSD nu trădează din nou și din nou.

Deocamdată acest guvern este încă în picioare și PSD trebuie să ne explice cum vor să guverneze România. Noi rămânem pe baricade.

Ilie Bolojan nu va demisiona și îl vom susține, foarte clar. Nu văd niciun motiv să demisioneze Ilie Bolojan. La nivel personal, parlamentarii mai vorbesc între ei, dar noi ca USR nu ducem negocieri decât uc partidele din coaliție.

Miniștrii USR sunt 100% pregătiți să facă tot ce este necesar ca România să nu piardă banii din PNRR și SAFE, iar asta include și preluarea interimară a unor portiofolii dacă PSD decide să iasă din Guvern. Mandatul meu este să port discuții oficiale cu PNL și îmi doresc să se întâmple asta mâine. Ca doi parteneri egali, să se coordoneze bine, vom începe niște discuții foarte bine sincronizate cu PNL. Mă aștept să discutăm și cu celelalte partide și sunt sigur că și domnul președinte va vrea să ne audă poziția.

Alegeri anticipate sunt bau-baul constant din politica românească ce nu s-a înfăptuit niciodată, dar este o variantă pentru care suntem pregătiți și care este și o soluți legitimă. Dacă nu avem o colaiție stabilă, s-ar putea să ne întoarcem la cetățeni.

Acum că PSD nu mai consideră acest protocol ca fiind unul valabil greu mai văd o variantă în care PSD să vină cu o nominalizare de premier în aprilie 2027”, a încheiat Fritz.