Donald Trump, ANUNȚ în fața întregii lumi de la bordul Air Force One: „RĂZBOIUL s-a încheiat”. Președintele SUA, întâmpinat de Netanyahu, la Tel Aviv

Președintele Donald Trump a făcut o serie de declarații, luni, 13 octombrie, despre acordul de pace dintre Israel și Hamas, înainte de a se îmbarca în aeronava prezidențială Air Force One. Liderul de la Casa Albă a subliniat că războiul dintre Israel și Hamas s-a încheiat și și-a exprimat încrederea că armistițiul de încetare a focului va fi unul de durată.

Președintele Donald Trump a răspuns unei serii de întrebări din partea jurnaliștilor, înainte de a se urca la bordul avionului Air Force One, care-l transporta la Israel, apoi în Egipt, la summit-ul pentru pace, potrivit BBC.

Donald Trump: „Războiul s-a încheiat”

Trump a părăsit baza Andrews duminică în jurul orei locale 16:45 (23:45, ora României) cu destinaţia Tel Aviv, unde a aterizat luni dimineață, ora locală. Cu doar câteva momente înainte de decolare, liderul de la Casa Albă a declarat în fața jurnaliștuilor prezenți că „războiul dintre Israel și Hamas s-a încheiat”. De asemenea, acesta a subliniat că armistițiul de încetare a focului va fi respectat.

„Războiul s-a încheiat”, a precizat Donald Trump. „Cred că armistițiul se va menține”, a adăugat acesta. „Quatar a avut o contribuție importantă în această reușită. Sper ca oamenii să conștientizeze acest lucru. A fost foarte curajos și, totodată, periculos, pentru Quatar. Liderul lor, Emirul, a fost foarte curajos, iar Quatarul merită credit pentru asta”, a afirmat Trump.

Donald Trump, întâmpinat de Benjamin Netanyahu pe aeroportul din Tel Aviv

Președintele american Donald Trump, iniţiatorul acordului de armistițiu dintre Israel și Hamas, a aterizat pe aeroportul din Tel Aviv, luni, unde a fost întâmpinat de premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Potrivit programului publicat de Casa Albă, Donald Trump se va întâlni cu familiile ostaticilor și va vorbi la Knesset, parlamentul israelian, conform unui program publicat de Casa Albă.

Foto: Profimedia

