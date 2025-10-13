Comunitatea internațională a reacționat luni după ce gruparea palestiniană Hamas i-a eliberat pe toți cei 20 de ostatici israelieni care mai sunt în viață după ce fuseseră capturați în cadrul atacului din Israel din 7 octombrie 2023.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a salutat luni eliberarea a șapte ostatici de către Hamas, subliniind rolul președintelui american Donald Trump în această „etapă crucială spre pace”.

„Eliberarea ostaticilor este un succes major pentru diplomație și o etapă crucială spre pace. Președintele Trump a făcut posibil acest succes”, a transmis aceasta.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a dat asigurări luni că Franța va juca „un rol cu totul special” în viitoarea guvernanță a Fâșiei Gaza, alături de Autoritatea palestiniană și a insistat asupra reprezentării palestinienilor în acest proces, scrie CNN.

„În ceea ce privește guvernanța, vom avea un rol cu totul special pentru a fi alături de Autoritatea palestiniană și a veghea ca ea să aibă partea sa, dar și ca ea să-și facă reformele pentru ziua de după”, a afirmat el la sosirea la Sharm el-Sheikh în Egipt pentru un summit ce va fi coprezidat de președintele american Donald Trump.

La rândul său, China a salutat luni eliberarea ostaticilor de către gruparea palestiniană Hamas, prima etapă a planului președintelui Trump de a pune capăt celor doi ani de război.

„China salută și susține toate eforturile propice revenirii la pace și la o diminuare a crizei umanitare”, a afirmat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Lian Jian, într-o conferință de presă.

Imaginile eliberării. Calvarul s-a încheiat pentru toți ostaticii israelieni

Armata israeliană a anunțat că și ceilalți 13 ostatici au fost eliberați. Astfel, în total, Hamas i-a eliberat pe toți cei 20 de israelieni captivi în Gaza care încă mai erau în viață, notează Times of Israel.

Anterior, autoritățile israeliene anunțaseră că Hamas eliberase șapte dintre cei 20 de ostatici încă în viață, iar ceilalți 13 au fost eliberați după ora 11:00.

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat că este „profund îmbucurător” să fie martor la eliberarea ostaticilor din Gaza.

„Mă întrebam dacă voi vedea vreodată această zi. Este profund îmbucurător să știu că atât de multe familii îi vor avea în sfârșit pe cei dragi acasă. Astăzi, douăzeci de familii sunt scutite de durerea insuportabilă de a nu ști dacă își vor mai revedea vreodată oamenii dragi”, a spus Witkoff într-o postare pe X.

