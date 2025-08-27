Prima pagină » Actualitate » Donald Trump îi ACUZĂ pe George Soroș și pe fiul acestuia de grup infracțional organizat: „Nu le vom permite acestor nebuni să distrugă America”

Donald Trump îi ACUZĂ pe George Soroș și pe fiul acestuia de grup infracțional organizat: „Nu le vom permite acestor nebuni să distrugă America”

Ruxandra Radulescu
27 aug. 2025, 17:13, Actualitate
Donald Trump îi ACUZĂ pe George Soroș și pe fiul acestuia de grup infracțional organizat:

Președintele Donald Trump a transmis pe platforma sa Truth Social că afaceristul George Soroș și fiul acestuia ar trebui „ar trebui acuzați de RICO (Grup Infracțional Organizat) din cauza sprijinului acordat protestelor violente de pe întreg teritoriu al Statele Unite ale Americii”. 

Președintele Donald Trump susține că George Soroș și fiul acestuia ar susține manifestațiile organizate, în ultima perioadă, pe cuprinsul Statelor Unite, din cauza măsurilor impuse de administrația prezidențială privind migranții.

„George Soros și minunatul său fiu, de stânga radicală, ar trebui acuzați de RICO (Grup Infracțional Organizat) din cauza sprijinului acordat protestelor violente și multor altora, de pe întreg teritoriu al Statele Unite ale Americii. Nu le vom mai permite acestor nebuni să distrugă America.

Nu au dat nici măcar o șansă acestei națiuni să „RESPIRE” și să fie LIBERĂ. Soroș și grupul său de psihopați au provocat mari daune țării noastre! Aceasta îi include și pe prietenii săi nebuni de pe Coasta de Vest. Aveți grijă! Suntem cu ochii pe voi!”, a transmis Donald Trump.

Funcționari publici, suspendați după ce l-au criticat public pe Donald Trump

Într-o scrisoare adresată Congresului, aproape 200 de angajaţi ai FEMA au denunţat tăierile bugetare instituite de administrația Trump. Dintre aceștia, 30 figurau cu numele complet.

Semnatarii îşi exprimă speranţa că scrisoarea lor vine la timp pentru a preveni nu numai o altă catastrofă naţională precum uraganul Katrina, dar şi dizolvarea efectivă a FEMA însăşi şi abandonarea populaţiei americane pe care un astfel de eveniment l-ar reprezenta.

„Sunt plasați imediat în concediu administrativ, cu plata salariilor la data aferentă”, susțin surse guvernamentale.

După revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, Donald Trump a afirmat în mai multe rânduri că vrea să desfiinţeze FEMA, deoarece statele americane trebuie să se ocupe de propriile probleme.

FOTO: Profimedia

Citește și

JUSTIȚIE DIICOT a reinstituit sechestrul față de Nordis Management și Nordis Mamaia. 231 de noi plângeri penale, cu un prejudiciu de 28,5 de milioane de euro
18:35
DIICOT a reinstituit sechestrul față de Nordis Management și Nordis Mamaia. 231 de noi plângeri penale, cu un prejudiciu de 28,5 de milioane de euro
ACTUALITATE Problema urșilor din România, subiect de analiză în presa internațională. Ce au scris jurnaliștii de la The New York Times
18:32
Problema urșilor din România, subiect de analiză în presa internațională. Ce au scris jurnaliștii de la The New York Times
ACTUALITATE Un livrator nepalez, luat la bătaie în plină stradă, în București: „Mergi în țara ta!”. Ce s-a întâmplat imediat cu atacatorul
18:27
Un livrator nepalez, luat la bătaie în plină stradă, în București: „Mergi în țara ta!”. Ce s-a întâmplat imediat cu atacatorul
VIDEO Mihai Tudose îl compară pe Ilie Bolojan cu un CHIRURG care taie în carne vie când nu este cazul: „Strănută un pic, scoatem ficatul”
18:14
Mihai Tudose îl compară pe Ilie Bolojan cu un CHIRURG care taie în carne vie când nu este cazul: „Strănută un pic, scoatem ficatul”
ACTUALITATE Coaliția aprobă primele măsuri din Pachetul 2. Veteranii scapă de CASS, dar piața criptomonedelor e puternic afectată
18:08
Coaliția aprobă primele măsuri din Pachetul 2. Veteranii scapă de CASS, dar piața criptomonedelor e puternic afectată
ACTUALITATE O badantă a primit moștenire toată averea pensionarei pe care a îngrijit-o, cu o condiție. Ce a scris bătrâna în testament
17:00
O badantă a primit moștenire toată averea pensionarei pe care a îngrijit-o, cu o condiție. Ce a scris bătrâna în testament
Mediafax
Avertisment! Inteligenţa artificială devine o unealtă majoră pentru infracţiuni
Digi24
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie cunoscută online. Planul său elabor
Cancan.ro
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Adevarul
Cătălin Drulă: Nicușor Dan își dorește alegeri la Capitală în noiembrie. Grindeanu nu poate rupe coaliția. Ce spune despre Ciucu și Băluță
Mediafax
Peste 2.000 de CV-uri primite într-o săptămână pentru companiile de stat. Înscrierile au fost suspendate
Click
Cât a plătit Dan Negru în Istanbul pe o porție de Budinca lui Noe: „Gust de colivă și cam scump!” Cum se prepară cel mai vechi desert din lume?
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie. Cum arată în interior locuința cât un dulap
Digi24
VIDEO Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru reîncărcare. „Este o schimbare a tacticii”
Cancan.ro
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
Ce se întâmplă doctore
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
observatornews.ro
Românii au primit facturi şi de 6.000 de lei la electricitate, după regularizare şi majorarea TVA la 21%
StirileKanalD
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
KanalD
Cu câți kilometri pe oră poți depăși viteza legală fără să fii amendat în 2025. Noul Cod Rutier a fost modificat
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2025: Locurile unde este interzis să întorci în „U”. Amenzi uriașe și permis suspendat
Descopera.ro
S-a aflat ce anume produce o STRĂLUCIRE MISTERIOASĂ în Oceanul de Sud
Capital.ro
Serviciul militar voluntar, introdus prin lege. Vor merge în Armată 6 luni. Va fi permisă și recrutarea obligatorie
Evz.ro
Becali, dezvăluiri explozive despre perioada petrecută în închisoare
A1
Ilona Brezoianu, schimbare de look radicală cu câteva luni înainte să nască. Internauții s-au împărțit în două tabere
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
HOROSCOP 28 august 2025. Surpriză totală pentru o zodie! Acesta primește o sumă importantă de bani când se așteaptă mai puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
(P) O viaţă echilibrată, fără efort: cele mai simple schimbări pe care le poţi face
VIDEO George Simion distribuie o filmare cu pakistanezi care prind lebede: „Ar trebui expulzați acești indivizi?”
19:21
George Simion distribuie o filmare cu pakistanezi care prind lebede: „Ar trebui expulzați acești indivizi?”
ECONOMIE LEGO raportează creșteri record ale vânzărilor semestriale datorită parteneriatelor cu alte branduri
19:18
LEGO raportează creșteri record ale vânzărilor semestriale datorită parteneriatelor cu alte branduri
COMERȚ Bloomberg: În schimbul unor taxe vamale mai mici pe mașini, UE elimină taxele pe importurile de bunuri industriale din SUA
19:04
Bloomberg: În schimbul unor taxe vamale mai mici pe mașini, UE elimină taxele pe importurile de bunuri industriale din SUA
ENERGIE Suedia și Luxemburg au carburanți mai ieftini și salarii mai mari ca în România. Românii sunt codași la salarii, dar în top la prețul benzinei
19:04
Suedia și Luxemburg au carburanți mai ieftini și salarii mai mari ca în România. Românii sunt codași la salarii, dar în top la prețul benzinei
POLITICĂ Ionuț Moşteanu: S-a decis ca Guvernul să îşi asume răspunderea pe cinci pachete separate
18:57
Ionuț Moşteanu: S-a decis ca Guvernul să îşi asume răspunderea pe cinci pachete separate
EXCLUSIV Situația dosarelor judecate azi la Tribunalul București, în timpul suspendării activității pe perioadă nedeterminată de protest
18:50
Situația dosarelor judecate azi la Tribunalul București, în timpul suspendării activității pe perioadă nedeterminată de protest