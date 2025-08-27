Donald Trump îi ACUZĂ pe George Soroș și pe fiul acestuia de grup infracțional organizat: „Nu le vom permite acestor nebuni să distrugă America”

Președintele Donald Trump a transmis pe platforma sa Truth Social că afaceristul George Soroș și fiul acestuia ar trebui „ar trebui acuzați de RICO (Grup Infracțional Organizat) din cauza sprijinului acordat protestelor violente de pe întreg teritoriu al Statele Unite ale Americii”.

Președintele Donald Trump susține că George Soroș și fiul acestuia ar susține manifestațiile organizate, în ultima perioadă, pe cuprinsul Statelor Unite, din cauza măsurilor impuse de administrația prezidențială privind migranții.

„George Soros și minunatul său fiu, de stânga radicală, ar trebui acuzați de RICO (Grup Infracțional Organizat) din cauza sprijinului acordat protestelor violente și multor altora, de pe întreg teritoriu al Statele Unite ale Americii. Nu le vom mai permite acestor nebuni să distrugă America.

Nu au dat nici măcar o șansă acestei națiuni să „RESPIRE” și să fie LIBERĂ. Soroș și grupul său de psihopați au provocat mari daune țării noastre! Aceasta îi include și pe prietenii săi nebuni de pe Coasta de Vest. Aveți grijă! Suntem cu ochii pe voi!”, a transmis Donald Trump.

Funcționari publici, suspendați după ce l-au criticat public pe Donald Trump

Într-o scrisoare adresată Congresului, aproape 200 de angajaţi ai FEMA au denunţat tăierile bugetare instituite de administrația Trump. Dintre aceștia, 30 figurau cu numele complet.

Semnatarii îşi exprimă speranţa că scrisoarea lor vine la timp pentru a preveni nu numai o altă catastrofă naţională precum uraganul Katrina, dar şi dizolvarea efectivă a FEMA însăşi şi abandonarea populaţiei americane pe care un astfel de eveniment l-ar reprezenta.

„Sunt plasați imediat în concediu administrativ, cu plata salariilor la data aferentă”, susțin surse guvernamentale.

După revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, Donald Trump a afirmat în mai multe rânduri că vrea să desfiinţeze FEMA, deoarece statele americane trebuie să se ocupe de propriile probleme.

FOTO: Profimedia