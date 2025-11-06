USR, partidul care oficial se luptă cu pensiile speciale „nesimțite” – motiv pentru care propunea chiar modificarea Constituției – a propus ca Avocat al Poporului chiar un beneficiar de pensie specială. Gândul dezvăluie astăzi că Roxana Rizoiu, propunerea oficială a USR pentru a apăra drepturile și libertățile tuturor românilor, încasează lunar suma de 27.955 lei. Adică 5591 de euro.

Cu o declarație de avere impresionantă – care poate fi parcursă pe 10 pagini – a declarat că deține 5 apartamente, 2 case de vacanță și peste 10 conturi bancare în valută sau în lei.

Ieri și fostul judecător Toni Neacșu arăta că Roxana Rizoiu, propunerea USR pentru funcția menționată, este de fapt un pensionar special la 50 de ani. Mai mult, aceeași Rizoiu este și unul dintre finanțatorii campaniei președintelui Nicușor Dan, cu suma de 120.576 lei. „Iată, deci, că în politică nimic nu se pierde, totul se conservă”, spunea Toni Neacșu.

„Este creditoare a domnului președinte, care trebuie să-i restituie această sumă până la sfârșitul anului”

„Dna Roxana Rizoiu este propunerea USR pentru numirea ca Avocat al Poporului. Pentru că algoritmul politic dă, în cinismul lui, această funcție USR, probabil dna Roxana Rizoiu va fi și numită de coaliția parlamentară, fara prea mari emoții. Ieri am garantat personal profesionalismul desăvârșit al dei Rizoiu și o fac din nou. (Declarația de avere a Roxanei Rizoiu poate fi consultată AICI)

Pentru că totuși vorbim de avocatul Poporului cred că Poporul are dreptul să știe că, pe de o parte, dna Rizoiu este magistrat asimilat pensionat la 50 de ani, beneficiar deci de hulită de către chiar USR a unei pensii speciale, și, pe de altă parte, că este unul dintre finanțatorii campaniei președintelui Nicușor Dan, cu suma de 120.576 lei. Altfel spus, este creditoare a domnului președinte, care trebuie să-i restituie această sumă până la sfârșitul anului. Iată deci că în politică nimic nu se pierde, totul se conservă”, a scris Toni Neacșu. (CV -ul Roxanei Rizoiu poate fi consultat AICI)

Dominic Fritz, elogios la adresa Roxanei Rizoiu: „Are experienţa, echilibrul şi autoritatea morală”

”Avocatul Poporului trebuie să fie vocea celor care nu au putere, nu o anexă a politicului. România are nevoie de un om integru, curajos şi competent, care să apere cu adevărat drepturile cetăţenilor în faţa abuzurilor. Roxana Rizoiu are experienţa, echilibrul şi autoritatea morală necesare pentru a clădi încrederea în această instituţie”, a declarat Dominic Fritz, preşedintele USR.

Roxana Rizoiu a deţinut de două ori mandatul de agent guvernamental, în prezent ea fiind formator şi şef al catedrei CEDO, în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii

”Întreaga carieră a Roxanei Rizoiu este strâns legată de domeniul protecţiei drepturilor omului, de la perioada studenţiei, când a făcut parte din echipa câştigătoare a prestigiosului concurs René Cassin (1996), până la activitatea de reprezentare a României la CEDO şi formarea magistraţilor în domeniul drepturilor omului. Prin această nominalizare, USR reafirmă angajamentul său pentru o instituţie a Avocatului Poporului independentă profesionistă şi dedicată apărării cetăţenilor”, subliniază USR.

