Ultima victimă a epurării lui Xi Jinping. Demiterea comandantului armatei terestre Li Qiaoming slăbește puterea militară a Chinei

27 feb. 2026, 21:39, Știri externe
Li Qiaoming, comandantul armatei chineze, este ultima victimă a epurării președintelui Chinei. Xi Jinping, în dorința lui de a-și consolida puterea, a subminat astfel capacitatea țării sale de a intra într-un eventual război împotriva Taiwanului, anunță The Telegraph.

Comandantul forțelor terestre ale Chinei a fost demis de Xi Jinping în cadrul unei epurări militare despre care mai mulți experți spun că a început să slăbească capabilitățile militare ale țării. Generalul Li Qiaoming era responsabil de purtarea războiului terestru și a condus mai multe exerciții și simulări de invadare a Taiwanului.

Qiaoming este unul dintre cei nouă oficiali militari concediați în ultima rundă de epurări de la Beijing, care fac parte dintr-o campanie extinsă de luptă împotriva corupției. Cu toate acestea, unii analiști speculează că aceste concedieri fac parte dintr-o campanie de consolidare a puterii de către Xi Jinping.

Totodată, experții sunt de părere că înlăturarea celor mai experimentați comandanți din eșaloanele superioare subminează capacitatea Chinei de a intra într-un război în viitorul apropiat, în special împotriva Taiwanului.

Li Qiaoming, fostul comandant al forțelor terestre ale Chinei

Absența lui Li Qiaoming de la ultimele evenimente majore a ridicat speculații cu privire la căderea în disgrație a acestuia. Bănuielile au fost confirmate într-un anunț difuzat joi în presa de stat chineză, deși nu s-a oferit niciun motiv pentru care Li Qiaoming a fost demis, alături de cei cel puțin nouă mari ofițeri chinezi. Printre alții se numără Shen Jinlong și Qin Shengxiang, comandanți de rang înalt ai marinei, precum și Yu Zhongfu din forțele aeriene și Yang Guang din forța spațială.

Se crede că din anul 2022 și până în prezent, peste 100 de înalți oficiali militari au fost demiși, cu toate că estimările experților sunt limitate de numărul mic de informații disponibile în domeniul public. Procesele politice din China sunt extrem de secrete, ceea ce face aproape imposibil pentru cei din exterior să cunoască natura exactă a înlăturărilor din funcție.

Acest lucru se întâmplă la doar câteva săptămâni după ce China l-a plasat pe generalul Zhang Youxia, a doua cea mai înaltă figură din forțele armate după Xi Jinping, sub investigație pentru „încălcări grave ale disciplinei și legii”. Zhang fusese considerat pe scară largă cel mai apropiat aliat militar al lui Xi.

