Marco Rubio merge în Israel pe fondul tensiunilor SUA – Iran. Pe agenda discuțiilor se află programul nuclear iranian și planul de pace din Gaza

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, va vizita Israelul pe 2 și 3 martie, într-un context de tensiuni extreme dintre Statele Unite și Iran pe fondul negocierilor privind limitarea programului nuclear al Teheranului. Negocierile de joia trecută de la Geneva s-au dovedit a fi zadarnice deoarece cererile Washingtonului sunt prea draconice pentru a fi acceptate de Teheran.

„Secretarul de stat Marco Rubio va călători în Israel în perioada 2-3 martie 2026. Secretarul va discuta o serie de priorități regionale, inclusiv Iranul, Libanul și eforturile continue de implementare a Planului de pace în 20 de puncte pentru Gaza, elaborat de președintele Trump”, se arată în comunicatul Departamentului de Stat.

SUA retrage personalul neesențial de la ambasada din Ierusalim

Deplasarea a fost inițial programată pentru sfârșitul lunii februarie, dar a fost amânată pentru a permite finalizarea discuțiilor diplomatice de la Geneva.

Vizita lui Marco Rubio în Israel a fost anunțată în aceeași zi cu avertismentul emis de Departamentul de Stat pentru personalul non-esențial al Ambasadei SUA din Israel. Aceștia au fost sfătuiți să părăsească Israelul cât mai repede posibil. Mai mult, Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a trimis personalului ambasadei un e-mail în care a menționat că cei care doresc să plece „trebuie să o facă ASTĂZI”.

Care este agenda lui Marco Rubio

În Israel, Rubio se va întâlni cu premierul Benjamin Netanyahu pentru a-l informa direct despre stadiul negocierilor cu Iranul și pentru a coordona pașii următori. Pe lângă dosarul nuclear iranian, agenda include situația din Liban și eforturile de implementare a Planului de Pace în 20 de puncte pentru Gaza al președintelui Donald Trump.

Cea de-a treia rundă de negocieri indirecte s-a desfășurat pe 26 februarie la Geneva, cu medierea Omanului. Cu toate acestea, discuțiile s-au încheiat fără un acord final, deși partea mediatoare a raportat „progrese” în discuții. O nouă întâlnire este așteptată să aibă loc săptămâna viitoare, la Viena.

O finalitate în cadrul discuțiilor nu a avut loc deoarece administrația Trump cere măsuri drastice, inclusiv dezmembrarea facilităților nucleare de la Fordow, Natanz și Isfahan; transferul stocului de uraniu îmbogățit în afara Iranului și un acord permanent, fără clauze de expirare. Oficialii de la Teheran au respins cererile Statelor Unite și au solicitat în schimb ridicarea imediată a sancțiunilor internaționale.

