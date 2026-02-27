Prima pagină » Știri externe » Marco Rubio merge în Israel pe fondul tensiunilor SUA – Iran. Pe agenda discuțiilor se află programul nuclear iranian și planul de pace din Gaza

Marco Rubio merge în Israel pe fondul tensiunilor SUA – Iran. Pe agenda discuțiilor se află programul nuclear iranian și planul de pace din Gaza

27 feb. 2026, 20:14, Știri externe
Marco Rubio merge în Israel pe fondul tensiunilor SUA - Iran. Pe agenda discuțiilor se află programul nuclear iranian și planul de pace din Gaza

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, va vizita Israelul pe 2 și 3 martie, într-un context de tensiuni extreme dintre Statele Unite și Iran pe fondul negocierilor privind limitarea programului nuclear al Teheranului. Negocierile de joia trecută de la Geneva s-au dovedit a fi zadarnice deoarece cererile Washingtonului sunt prea draconice pentru a fi acceptate de Teheran.

„Secretarul de stat Marco Rubio va călători în Israel în perioada 2-3 martie 2026. Secretarul va discuta o serie de priorități regionale, inclusiv Iranul, Libanul și eforturile continue de implementare a Planului de pace în 20 de puncte pentru Gaza, elaborat de președintele Trump”, se arată în comunicatul Departamentului de Stat.

SUA retrage personalul neesențial de la ambasada din Ierusalim

Deplasarea a fost inițial programată pentru sfârșitul lunii februarie, dar a fost amânată pentru a permite finalizarea discuțiilor diplomatice de la Geneva.

Vizita lui Marco Rubio în Israel a fost anunțată în aceeași zi cu avertismentul emis de Departamentul de Stat pentru personalul non-esențial al Ambasadei SUA din Israel. Aceștia au fost sfătuiți să părăsească Israelul cât mai repede posibil. Mai mult, Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a trimis personalului ambasadei un e-mail în care a menționat că cei care doresc să plece „trebuie să o facă ASTĂZI”.

Care este agenda lui Marco Rubio

În Israel, Rubio se va întâlni cu premierul Benjamin Netanyahu pentru a-l informa direct despre stadiul negocierilor cu Iranul și pentru a coordona pașii următori. Pe lângă dosarul nuclear iranian, agenda include situația din Liban și eforturile de implementare a Planului de Pace în 20 de puncte pentru Gaza al președintelui Donald Trump.

Cea de-a treia rundă de negocieri indirecte s-a desfășurat pe 26 februarie la Geneva, cu medierea Omanului. Cu toate acestea, discuțiile s-au încheiat fără un acord final, deși partea mediatoare a raportat „progrese” în discuții. O nouă întâlnire este așteptată să aibă loc săptămâna viitoare, la Viena.

O finalitate în cadrul discuțiilor nu a avut loc deoarece administrația Trump cere măsuri drastice, inclusiv dezmembrarea facilităților nucleare de la Fordow, Natanz și Isfahan; transferul stocului de uraniu îmbogățit în afara Iranului și un acord permanent, fără clauze de expirare. Oficialii de la Teheran au respins cererile Statelor Unite și au solicitat în schimb ridicarea imediată a sancțiunilor internaționale.

Recomandările autorului:

SUA evacuează personalul neesențial din ambasada din Ierusalim, pe fondul tensiunilor cu Iran. Între timp, Israelul deschide adăposturile antiaeriene

Trump este îndemnat să declare stare de urgență națională din cauza presupusei interferența a Chinei în alegerile din 2020

Viktor Orbán trimite armata să păzească instalațiile energetice critice. Într-o mișcare politică, ungurii acuză Kievul pentru întreruperile de curent

Recomandarea video

Citește și

ANUNȚ Jack Dorsey, cofondatorul fostului Twitter, concediază aproape jumătate din angajații companiei sale, Block, pe care îi va înlocui cu A.I.
21:05
Jack Dorsey, cofondatorul fostului Twitter, concediază aproape jumătate din angajații companiei sale, Block, pe care îi va înlocui cu A.I.
CONTROVERSĂ Nouă gafă a armatei SUA: Pentagonul doboară „accidental” o dronă guvernamentală. Spațiul aerian din El Paso, închis a doua oară în câteva săptămâni
19:19
Nouă gafă a armatei SUA: Pentagonul doboară „accidental” o dronă guvernamentală. Spațiul aerian din El Paso, închis a doua oară în câteva săptămâni
ULTIMA ORĂ Un tramvai a deraiat în Milano și s-a izbit de o clădire. Autoritățile italiene anunță un mort și 39 de răniți
18:57
Un tramvai a deraiat în Milano și s-a izbit de o clădire. Autoritățile italiene anunță un mort și 39 de răniți
CONTROVERSĂ SUA și-a propus să aducă 4.500 de sud-africani albi pe lună ca refugiați. Limita inițială era de 7.500 refugiați pe an
18:29
SUA și-a propus să aducă 4.500 de sud-africani albi pe lună ca refugiați. Limita inițială era de 7.500 refugiați pe an
FLASH NEWS Alertă în Orientul Mijlociu. China le-a cerut cetățenilor săi să părăsească Iranul „cât mai curând posibil”, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran
17:53
Alertă în Orientul Mijlociu. China le-a cerut cetățenilor săi să părăsească Iranul „cât mai curând posibil”, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran
FLASH NEWS SUA evacuează personalul neesențial din ambasada din Ierusalim, pe fondul tensiunilor cu Iran. Între timp, Israelul deschide adăposturile antiaeriene
17:05
SUA evacuează personalul neesențial din ambasada din Ierusalim, pe fondul tensiunilor cu Iran. Între timp, Israelul deschide adăposturile antiaeriene
Mediafax
Noua clădire pentru tratarea tuberculozei, din București, aproape de finalizare
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
Fiul unei celebre vedete TV a murit! Tânărul avea doar 23 de ani. Prima ipoteză a polițiștilor despre cauza morții a sfâșiat familia
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Rusia pare să fi cucerit Pokrovskul, după doi ani de lupte. Ce înseamnă căderea orașului, potrivit analiștilor ISW
Mediafax
Paramount cumpără Warner Bros pentru 31 de dolari pe acțiune: Netflix s-a retras din cursă
Click
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui
Digi24
Răsturnare de situație. Miliardarul ucrainean cu cetățenie română care a căzut de la fereastră ar fi fost ucis chiar de către fiul său
Cancan.ro
Actor celebru din România, săltat de mascați! Este vizat într-un dosar de trafic de persoane și spălare de bani, într-un club din București
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Ninel Conde, actrița din telenovela Rebelde? Cum arată acum actrița, la 50 de ani. Nu a îmbătrânit deloc și pozează provocator
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins nici măcar Top 10, în ianuarie
Descopera.ro
Ce se ascunde în „inima” Căii Lactee?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Pentru prima dată, cercetătorii ar fi detectat un obiect masiv în Centura Kuiper
FLASH NEWS Ministerul Afacerilor Externe retrage personalul neesențial din Israel. Familiile diplomaților români revin în țară
21:12
Ministerul Afacerilor Externe retrage personalul neesențial din Israel. Familiile diplomaților români revin în țară
INEDIT Dieta bazată pe consumul de plastic: tendința virală periculoasă din China ce implică mestecarea alimentelor învelite în folie și scuiparea lor
21:10
Dieta bazată pe consumul de plastic: tendința virală periculoasă din China ce implică mestecarea alimentelor învelite în folie și scuiparea lor
TURISM România, desemnată cea mai pitorească destinație de iarnă din lume. Unde se află cea mai prietenoasă pârtie de schi pentru pici
20:44
România, desemnată cea mai pitorească destinație de iarnă din lume. Unde se află cea mai prietenoasă pârtie de schi pentru pici
CONTROVERSĂ Proaspăt cetățean român, lui Dominic Fritz îi e dor de cuvântul „patriotism”: „L-am lăsat altora să-l abuzeze”
20:33
Proaspăt cetățean român, lui Dominic Fritz îi e dor de cuvântul „patriotism”: „L-am lăsat altora să-l abuzeze”
FLASH NEWS Ciucu ține cont de „impactul financiar” la buget, când vine vorba de interzicerea păcănelelor: „Să vedem și câți bani aduc”
19:57
Ciucu ține cont de „impactul financiar” la buget, când vine vorba de interzicerea păcănelelor: „Să vedem și câți bani aduc”
CONTROVERSĂ Fiul fostulului bancher ucrainean, care deținea și cetățenia română, reținut în Spania. A „participat” la moartea tatălui său?
19:39
Fiul fostulului bancher ucrainean, care deținea și cetățenia română, reținut în Spania. A „participat” la moartea tatălui său?

Cele mai noi

Trimite acest link pe