Proaspăt cetățean român, lui Dominic Fritz îi e dor de cuvântul „patriotism”: „L-am lăsat altora să-l abuzeze”

Liderul USR, Dominic Fritz, a lansat vineri un atac dur la adresa partidului AUR , în cadrul Congresului USR de la Sibiu. Acesta a acuzat formațiunea că a confiscat conceptul de patriotism și l-a transformat într-un instrument de propagandă pe rețelele sociale.

Din noua sa postură de cetățean român, Dominic Fritz a vorbit despre necesitatea de a recâștiga „patriotismul” din mâinile celor de la AUR, pe care îi acuză că l-au transformat într-un „tricolor pe TikTok”.

„Îmi e dor de un cuvânt, pe care l-am lăsat altora să-l abuzeze: patriotism. Am lăsat ca AUR și găștile lor să-l ia, să-l murdărească și să-l transforme în tricolor agitat pe TikTok. Trebuie să recâștigăm patriotismul furat de AUR și să-l redobândim.”

Liderul USR a explicat că viziunea promovată de adversarii săi politici prezintă România ca pe o țară lipsită de putere, o „victimă”. Acesta critică ideea că românii au nevoie de un „tătuc” care să dea vina pe forțele externe pentru problemele interne.

„Ce vinde AUR cu eticheta patriotismului e o Românie neputincioasă, slabă, care are nevoie de un salvator, de un tătuc care sa spună că e vina Europei și a lui Soroș. E cinic. Reduce această națiune glorioasă la statut de victimă. Patriotismul AUR e, în esență, dispreț față de români.”

