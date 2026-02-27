Ionuț Moșteanu-Bioterra revine în prim-planul USR. Acesta a ținut o cuvântare la Congresul de la Sibiu

Fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, a reapărut în prima linie a partidului cu ocazia Congresului USR desfășurat astăzi, 27 februarie, la Sibiu. Acesta a urcat pe scenă și a rememorat începuturile formațiunii politice. În discursul său, Moșteanu a pus accent pe onestitatea membrilor USR și a cerut unitate în fața atacurilor venite din partea adversarilor.

Moșteanu a vorbit despre evoluția partidului, de la „visul lui Nicușor Dan” și furia de după Colectiv, până la experiența actuală de guvernare. El a susținut că membrii USR sunt mult mai bine pregătiți decât politicienii vechi, fiindcă nu depind de funcții publice pentru a supraviețui. Acesta a cerut modificarea statutului partidului pentru ca formațiunea să fie mai agilă și a îndemnat la susținerea necondiționată a liderului Dominic Fritz.

„Am intrat, am stat uniți la început, vechile partide s-au uitat la noi ca la o curiozitate. Apoi am început să le arătăm că învățăm foarte repede politică, mai repede decât au învățat ei vreodată. Pentru că suntem mai buni decât ei, ne duce capul mai bine. Nu suntem disperați după politică și după funcții, pentru că noi avem altă alternativă și ei știu asta,” a declarat Moșteanu.

Moșteanu revine în spațiul public după o lungă perioadă de timp. În toamna anului trecut, acesta a fost nevoit să-și dea demisia din funcția de ministru al Apărării, după ce au ieșit la iveală neconcordanțe în CV-ul său. Acesta menționase inițial studii la Universitatea Athenaeum, instituție care a negat însă că Moșteanu i-ar fi fost student. Ulterior, fostul ministru a clarificat că a obținut diploma de inginer abia în 2015, la 42 de ani, în cadrul Universității Bioterra, după ce abandonase Politehnica în tinerețe.

