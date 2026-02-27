Jack Dorsey, cofondatorul fostului Twitter, concediază aproape jumătate din angajații companiei sale, Block, pe care îi va înlocui cu A.I.

Jack Dorsey, cofondatorul Twitter și CEO al Block, a anunțat o reducere masivă a personalului companiei pe care o conduce acum prin eliminarea a peste 4.000 de locuri de muncă. Decizia lui Dorsey de reducere a personalului de la peste 10.000 de angajați la sub 6.000 de angajați vine pe fondul adoptării inteligenței artificiale la scară largă. Pentru a-și apăra decizia, Dorsey a spus că, odată și-odată, majoritatea companiilor vor ajunge la aceeași concluzie la care a ajuns și el: utilizarea A.I. în detrimentul forței umane este mult mai profitabilă.

Potrivit lui Jack Dorsey, inteligența artificială „schimbă fundamental ceea ce înseamnă să construiești și să conduci o companie”. Cofondatorul fostului Twitter explică faptul că instrumentele A.I. au permis construirea unei echipe semnificativ mai mici într-o companie, iar cu ajutorul noilor tehnologii se pot realiza mult mai multe lucruri într-un mod mult mai eficient. Decizia de a concedia aproape jumătate din angajații companiei sale vine după ce s-au observat progrese majore în modelele A.I. la sfârșitul anului trecut.

Angajații disponibilizați vor primi salarii compensatorii pentru cel puțin 20 de săptămâni, asigurare de sănătate pentru 6 luni și un sprijin financiar suplimentar de 5.000 de dolari pentru tranziție. Imediat după acest anunț, acțiunile Block au crescut spectaculos cu peste 20% în tranzacționare, unde investitorii privesc cu ochi buni perspectiva unei profitabilități crescute.

Dorsey a menționat pe platforma X că a preferat o singură rundă de tăieri profunde în locul unor concedieri graduale, care ar fi fost distructive pentru moralul pe termen lung.

„Astăzi luăm una dintre cele mai dificile decizii din istoria companiei noastre: reducem organizația noastră la aproape jumătate, de la peste 10.000 de persoane la puțin sub 6.000. Asta înseamnă că peste 4.000 dintre dumneavoastră sunt rugați să plece sau să intre în consultare. Voi fi sincer despre ce se întâmplă, de ce și ce înseamnă pentru toată lumea”, a scris Jack Dorsey pe X. „Nu luăm această decizie pentru că avem probleme. Afacerea noastră este puternică. Profitul brut continuă să crească, continuăm să deservim tot mai mulți clienți, iar profitabilitatea se îmbunătățește. Dar ceva s-a schimbat. Deja vedem că instrumentele de informații pe care le creăm și le folosim, împreună cu echipe mai mici și mai simple, permit un nou mod de lucru care schimbă fundamental ce înseamnă să construiești și să conduci o companie. Și acest lucru se accelerează rapid”, a completat Dorsey.

