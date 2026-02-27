Cum prepari prăjitură marmorată, fără ouă, lapte sau unt. Rezultatul te va uimi

Nu ai nevoie de ouă pentru a face o prăjitură delicioasă; iată cum poți face una fără ele. Nu mănânc prăjituri și nu am mai făcut-o de vreo 20 de ani, dar nimic nu-mi place mai mult decât să le coc. Procesul este o formă de terapie pentru mine, în care îmi pot concentra toată energia pe a face ceva delicious, dezvălui maestra cuptorului Ellene Jenne pentru Express.

Singura prăjitură vegană pe care am încercat-o anterior a fost cea cu brownies, așa că a face o prăjitură doar cu propriul meu creier poate suna ca o rețetă pentru dezastru. Supermarketurile sunt pline de alternative fără lactate și vegane la unt, lapte, smântână, ciocolată și, da, chiar și ouă, explică Ellene Jenne.

Termenul „vegan” îi deranjează automat pe oameni, dar cred că dacă oferi o masă vegană sau o delicatesă unei persoane care nu este vegană și nu-i spui, nu va ști nimic. Pentru mine, este o provocare de încercat, nu de respins.

Tort Marmorat Maltesers

Ingrediente

175g unt nesărat sau alternativă vegană la unt, la temperatura camerei, plus extra pentru formă

275g zahăr tos

Trei ouă mari sau aproximativ 150g până la 170g de aquafaba, ușor bătute

300g făină albă

Două lingurițe de praf de copt

175g smântână sau iaurt grecesc vegan, la temperatura camerei

Trei linguri de pudră de cacao

O lingură de lapte integral sau lapte de ovăz

80g Maltesers sau Moo Free Moofreesas

Glazură de ciocolată cu lapte și malț

100g ciocolată cu lapte sau ciocolată vegană cu lapte

100ml smântână dublă sau smântână dublă pe bază de plante

Două linguri de Ovaltine

Cum se face

Încălziți cuptorul la 180°C/ventilator 160°C/gaz 4. Ungeți ușor o tavă de chec de 900 g cu unt și tapetați-o cu o fâșie de hârtie de copt, astfel încât excesul să depășească marginile mai lungi ale tăvii.

Puneți untul și zahărul într-un bol mare și folosiți un mixer electric pentru a mixa compoziția timp de 5 minute sau până când compoziția devine ușoară și pufoasă. Adăugați ouăle puțin câte puțin, amestecând până se combină înainte de a adăuga mai mult.

Între timp, amestecați făina, praful de copt și 1/4 linguriță de sare într-un bol mare. După ce toate ouăle sunt combinate, adăugați amestecul de făină în trei adăugiri, alternând cu smântâna și începând și terminând cu făina.

Împărțiți aluatul în mod egal în două boluri. Cerneți pudra de cacao peste o porție, adăugați laptele și bateți până se combină și se omogenizează.

Alternativ, puneți compoziția simplă și cea de ciocolată în tavă, în straturi, aproape ca pe o tablă de șah. Bateți ușor tava pe o suprafață de lucru pentru a elimina orice bulă de aer. Folosește un bețișor sau o frigăruie pentru a amesteca aluatul – fă acest lucru scurt, deoarece vrei să păstrezi definiția dintre straturi.

Coace timp de 1 oră și 10 minute sau până când o frigăruie introdusă în centrul prăjiturii iese curată. Lasă să se răcească timp de 15 minute în tavă, apoi folosește hârtia de copt pentru a o transfera cu grijă pe un grătar metalic pentru a se răci complet.

Pentru glazură, pune ciocolata într-un vas. Pune smântâna și Ovaltine într-o cratiță mică și aduce la fierbere la foc mediu, amestecând cu un tel pe măsură ce ajunge la temperatură pentru a dizolva Ovaltine.

După ce dă la foc mic, turnați smântâna peste ciocolata din vas și lăsați-o două minute înainte de a amesteca până se omogenizează și se omogenizează. Lăsați să se răcească câteva minute pentru a se îngroșa puțin înainte de a o turna peste prăjitură, permițând excesului să se scurgă pe margini. Simplu, explică Ellene Jenne.

