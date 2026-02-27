Prima pagină » Actualitate » Dieta bazată pe consumul de plastic: tendința virală periculoasă din China ce implică mestecarea alimentelor învelite în folie și scuiparea lor

Dieta bazată pe consumul de plastic: tendința virală periculoasă din China ce implică mestecarea alimentelor învelite în folie și scuiparea lor

27 feb. 2026, 21:10, Actualitate
Dieta bazată pe consumul de plastic: tendința virală periculoasă din China ce implică mestecarea alimentelor învelite în folie și scuiparea lor

Una dintre cele mai aiuritoare tendințe ale ultimelor zile este „dieta cu alimente din plastic”, care constă în mestecarea alimentelor învelite în folie alimentară și apoi scuiparea lor pentru a evita îngrășarea. Această practică poate provoca sufocare, iritații sau chiar obstrucție intestinală, potrivit Andreei Calderón, directoarea programului de masterat în Nutriție, Compoziție Corporală și Metabolism de la Universitatea Europeană, scrie El Economista

Această practică, cunoscută sub numele de „a mânca plastic”, își propune să păcălească creierul să evite aportul de calorii, deoarece se presupune că simulează „plăcerea senzorială” a cumpărăturilor fără fumat, astfel încât cei care o încearcă să obțină „bani din cumpărături”.

Această provocare, care a devenit virală în China, este un comportament riscant, nu o strategie nutrițională, subliniază Calderón. După cum a explicat acest nutriționist, sațietatea nu depinde exclusiv de „actul mecanic al mestecării”. Pentru ca organismul să activeze mecanismele de reglare a apetitului, este esențial ca „nutrienții să ajungă la tractul digestiv”.

Care sunt consecințele

În timpul acestui proces, hormoni precum leptina, grelina și peptidele intestinale precum GLP-1 trimit semnale către sistemul nervos central pentru a controla foamea și sațietatea. Prin urmare, atunci când mâncarea este scuipată și nu este digerată, aceste căi nu sunt complet activate. Chiar și așa, poate exista o senzație momentană de sațietate, dar niciun răspuns metabolic real.

Astfel, acest tip de comportament poate altera percepția normală a foamei și poate fi legat de tulburările de alimentație. De fapt, dintr-o perspectivă clinică, această provocare poate semăna cu comportamentul cunoscut sub numele de „mestecarea și scuiparea”, frecvent la persoanele cu anorexie sau bulimie, în care acestea se bucură de gustul alimentelor fără a ingera caloriile. Ca o consecință a acestei practici, o relație nesănătoasă cu mâncarea poate fi întărită, bazată pe teama de a se îngrășa și nevoia de control.

„Normalizarea acestor practici, în special în rândul tinerilor, poate fi un semn de avertizare și poate încuraja dezvoltarea unor comportamente alimentare mai problematice”, spune Calderón.

Ce se întâmplă dacă este înghițit accidental

Dacă oricare dintre aceste persoane înghit accidental plasticul, s-ar putea îneca dacă acesta le obstrucționează căile respiratorii sau este aspirat în sistemul lor respirator. Dacă materialul ajunge în sistemul digestiv, poate provoca disconfort, iritații sau chiar un blocaj intestinal. În plus, dacă plasticul se fragmentează, microplasticul poate crește riscul de boli cardiovasculare, poate provoca reacții inflamatorii sau poate perturba metabolismul, printre alte probleme de sănătate.

Mâncatul implică nu doar consumul de nutrienți, ci și alegeri alimentare, planificare, preparare, context social și plăcere. Cu toate acestea, prin această practică, mâncarea devine ceva de evitat sau de simulat. „Sănătatea nu se construiește prin scurtături virale, ci prin educație nutrițională și o relație sănătoasă cu mâncarea”, conchide expertul.

Recomandarea autorului: UE vrea să elimine pliculețele de plastic cu sare, piper sau sos din restaurante și hoteluri. Când intră în vigoare noua regulă

Încălzești mâncarea direct în caserole? La ce pericol te poți expune și ce avertizează medicii: „Efectele nu sunt vizibile pe moment”

Recomandarea video

Citește și

TURISM România, desemnată cea mai pitorească destinație de iarnă din lume. Unde se află cea mai prietenoasă pârtie de schi pentru pici
20:44
România, desemnată cea mai pitorească destinație de iarnă din lume. Unde se află cea mai prietenoasă pârtie de schi pentru pici
CONTROVERSĂ Proaspăt cetățean român, lui Dominic Fritz îi e dor de cuvântul „patriotism”: „L-am lăsat altora să-l abuzeze”
20:33
Proaspăt cetățean român, lui Dominic Fritz îi e dor de cuvântul „patriotism”: „L-am lăsat altora să-l abuzeze”
CONTROVERSĂ Fiul fostulului bancher ucrainean, care deținea și cetățenia română, reținut în Spania. A „participat” la moartea tatălui său?
19:39
Fiul fostulului bancher ucrainean, care deținea și cetățenia română, reținut în Spania. A „participat” la moartea tatălui său?
ACTUALITATE La inițiativa consilierului ardelean Bashar Molhem, Emil Boc pune în dezbatere publică soarta păcănelelor la Cluj
19:36
La inițiativa consilierului ardelean Bashar Molhem, Emil Boc pune în dezbatere publică soarta păcănelelor la Cluj
CONTROVERSĂ Moartea lui Jeffrey Epstein, postată cu 38 de minute înainte de anunțul oficial: FBI nu a găsit autorul
19:23
Moartea lui Jeffrey Epstein, postată cu 38 de minute înainte de anunțul oficial: FBI nu a găsit autorul
Mediafax
Noua clădire pentru tratarea tuberculozei, din București, aproape de finalizare
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
Fiul unei celebre vedete TV a murit! Tânărul avea doar 23 de ani. Prima ipoteză a polițiștilor despre cauza morții a sfâșiat familia
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Rusia pare să fi cucerit Pokrovskul, după doi ani de lupte. Ce înseamnă căderea orașului, potrivit analiștilor ISW
Mediafax
Paramount cumpără Warner Bros pentru 31 de dolari pe acțiune: Netflix s-a retras din cursă
Click
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui
Digi24
Răsturnare de situație. Miliardarul ucrainean cu cetățenie română care a căzut de la fereastră ar fi fost ucis chiar de către fiul său
Cancan.ro
Actor celebru din România, săltat de mascați! Este vizat într-un dosar de trafic de persoane și spălare de bani, într-un club din București
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Ninel Conde, actrița din telenovela Rebelde? Cum arată acum actrița, la 50 de ani. Nu a îmbătrânit deloc și pozează provocator
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins nici măcar Top 10, în ianuarie
Descopera.ro
Ce se ascunde în „inima” Căii Lactee?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Pentru prima dată, cercetătorii ar fi detectat un obiect masiv în Centura Kuiper
ANUNȚ Jack Dorsey, cofondatorul fostului Twitter, concediază aproape jumătate din angajații companiei sale, Block, pe care îi va înlocui cu A.I.
21:05
Jack Dorsey, cofondatorul fostului Twitter, concediază aproape jumătate din angajații companiei sale, Block, pe care îi va înlocui cu A.I.
DIPLOMAȚIE Marco Rubio merge în Israel pe fondul tensiunilor SUA – Iran. Pe agenda discuțiilor se află programul nuclear iranian și planul de pace din Gaza
20:14
Marco Rubio merge în Israel pe fondul tensiunilor SUA – Iran. Pe agenda discuțiilor se află programul nuclear iranian și planul de pace din Gaza
FLASH NEWS Ciucu ține cont de „impactul financiar” la buget, când vine vorba de interzicerea păcănelelor: „Să vedem și câți bani aduc”
19:57
Ciucu ține cont de „impactul financiar” la buget, când vine vorba de interzicerea păcănelelor: „Să vedem și câți bani aduc”
CONTROVERSĂ Nouă gafă a armatei SUA: Pentagonul doboară „accidental” o dronă guvernamentală. Spațiul aerian din El Paso, închis a doua oară în câteva săptămâni
19:19
Nouă gafă a armatei SUA: Pentagonul doboară „accidental” o dronă guvernamentală. Spațiul aerian din El Paso, închis a doua oară în câteva săptămâni
ECONOMIE BNR avertizează că prețurile vor scădea mai greu decât se speră. Ce se întâmplă cu inflația și salariile în 2026
19:13
BNR avertizează că prețurile vor scădea mai greu decât se speră. Ce se întâmplă cu inflația și salariile în 2026
FLASH NEWS Nicușor Dan a semnat decretul prin care l-a numit procuror pe „Eroul” Recorder, Laurențiu Beșu
19:00
Nicușor Dan a semnat decretul prin care l-a numit procuror pe „Eroul” Recorder, Laurențiu Beșu

Cele mai noi

Trimite acest link pe