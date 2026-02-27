Două orășele simpatice pun România pe harta internațională a destinațiilor de iarnă în 2026. Munțișorii Carpați au atras scoruri record pentru peisaje naturale, depășind destinații fabuloase ca Elveția, Italia, Franța sau Austria. De altfel, una dintre ele este considerată stațiunea cu cea mai prietenoasă pârtie de sch pentru copii.

România a fost desemnată cea mai pitorească destinație de iarnă, conform unui studiu realizat de TouchNote și citat de revista BZI. Cu un scor de 9,7/10, țara noastră depășește chiar și Elveția, cunoscută la nivel mondial pentru stațiunile sale montane. Munții Carpați, cu altitudinea medie de 975 de metri, oferă peisaje alpine deosebite, cu păduri dense și văi neatinse de urbanizare, conform sursei citate.

Paradisul piticilor

Printre destinațiile românești de top se numără și Miercurea Ciuc, care a obținut un scor de 83,11, fiind apreciată pentru vârful Munților Harghita ce domină orașul compact din Transilvania. Pârtia de schi Miklos se numără printre pârtiile de schi potrivite pentru copii din România, preferate de familii în special în sezonul vacanței din februarie.

„Perla Bucovinei”

Vatra Dornei, supranumită „Perla Bucovinei”, este pe locul doi, cu un scor de 82,20. Acest oraș balnear istoric se remarcă prin peisaje montane unice, situat la intersecția a patru lanțuri carpatice. „Datele arată că există locații cu adevărat subestimate. România și Bulgaria au reușit să se poziționeze înaintea unor clasice precum Italia sau Franța, demonstrând că peisajele est-europene merită mai multă atenție”, subliniază Craig Law, director de marketing TouchNote.

Elveția și Bulgaria se bat pe locul doi

Cu un scor de 9,4/10, Elveția rămâne un competitor puternic datorită destinațiilor sale de mare altitudine. Val Müstair, situat în valea Engadinului Inferior, este singurul loc care a primit un scor perfect de 100/100. Condițiile de zăpadă și teleschiurile care ajung la 2.700 de metri sunt apreciate de schiori din întreaga lume.

Bulgaria, cu cea mai mare altitudine medie dintre toate țările analizate (1.490 de metri), impresionează prin peisajele din Munții Balcani. Shipka și Chiflik sunt destinații de top, oferind panorame montane spectaculoase.

Italia și Franța se situează pe locul patru, fiecare cu un scor de 8,5/10. În Italia, destinațiile din Apenini, precum Ventasso (75,41), sunt preferate pentru cadrul autentic și liniștit. Tot Italia este și țara care domină topul stațiunilor de schi ieftine.

Statele Unite, doar pe zece

Statele Unite ocupă locul zece, cu un scor de 7,6/10. Biwabik, din nordul Minnesotei, și Mammoth Lakes, din California, se remarcă prin peisaje diverse: de la lacuri înghețate și păduri boreale, până la vârfuri vulcanice dramatice.

Experții de la TouchNote au analizat destinații din zece țări cu cele mai multe date despre pârtii de schi, inclusiv România, Elveția, Bulgaria, Italia și SUA.

Datele despre pârtii au fost colectate de la OpenSnowMap și OpenStreetMap, iar scorurile pitorești au fost determinate prin evaluarea imaginilor Google Street View folosind inteligența artificială.

Rezultatele finale reflectă frumusețea naturală și autenticitatea fiecărei locații.

