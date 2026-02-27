Ministerul Afacerilor Externe retrage personalul neesențial din Israel. Familiile diplomaților români revin în țară

Tensiunile militare din regiune au determinat autoritățile de la București să ia măsuri de siguranță pentru angajații misiunilor diplomatice. MAE a aprobat vineri repatrierea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie din mai multe puncte cheie din Israel și teritoriile palestiniene, conform Reuters.

Măsura vizează personalul care nu are sarcini critice, precum și rudele acestora. MAE a precizat că monitorizează cu atenție zona și are planuri pregătite pentru a interveni dacă situația se agravează. Totodată, serviciile consulare rămân la dispoziția tuturor cetățenilor români care au nevoie de asistență în această regiune.

”MAE va continua să urmărească evoluţia situaţiei de securitate din regiune şi este pregătit să acorde protecţie consulară cetăţenilor români. Departamentul de Stat al SUA a autorizat membrii personalului neesenţial al ambasadei sale din Israel să părăsească ţara din cauza ”riscurilor pentru siguranţa lor”, pe fondul tensiunilor militare regionale, a anunţat vineri Ambasada SUA la Ierusalim, care a recomandat, de asemenea, unora dintre cetăţenii săi „să părăsească” ţara „atât timp cât sunt disponibile zboruri comerciale”, relatează AFP şi Reuters.

