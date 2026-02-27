Prima pagină » Actualitate » Fiul fostulului bancher ucrainean, care deținea și cetățenia română, reținut în Spania. A „participat” la moartea tatălui său?

Fiul fostulului bancher ucrainean, care deținea și cetățenia română, reținut în Spania. A „participat” la moartea tatălui său?

27 feb. 2026, 19:39, Actualitate
Fiul fostulului bancher ucrainean, care deținea și cetățenia română, reținut în Spania. A „participat” la moartea tatălui său?
sursa foto: Envato

Fiul lui Aleksandr Adarici, un fost om de afaceri şi bancher ucrainean, care deţinea şi cetăţenia română și care a fost găsit mort pe data de 23 ianuarie după ce a căzut de la fereastra unei clădiri din Milano, a fost reţinut vineri în Spania, în baza unui mandat de arestare european, pentru răpire agravată care a condus la moartea tatălui său, scrie Ansa.

Aparent, fiul în vârstă de 34 de ani ar fi „participat” la răpirea tatălui său, în vârstă de 54 de ani, pentru a-l forţa „să transfere 250.000 de euro în criptomonede”.

Anchetele conduse de poliţia din Milano „au stabilit că suspectul, după ce l-a convins pe tatăl său – un om de afaceri care, alături de el, era activ în sectorul financiar şi de investiţii – să călătorească la Milano pentru a participa la o întâlnire de afaceri” în clădirea situată pe Via Nerino, „a pus la cale răpirea sa pentru a-l forţa să transfere 250.000 de euro în criptomonede”.

Potrivit investigaţiilor, bărbatul în vârstă de 34 de ani este, de asemenea, „responsabil pentru căderea de la fereastra apartamentului” a fostului bancher ucrainean, în condiţiile în care fiul său era singura „persoana prezentă în cameră în momentul” în care tatăl său a căzut de la etajul 4.

Forţele de poliţie spaniole, mai ales cele din Barcelona, au participat, și ele, la anchetă, în colaborare cu Europol şi Eurojust.

Acestea au pus în aplicare mandatul de arestare vineri dimineaţă. Doi anchetatori ai poliţiei italiene au participat, și ei, la arestare.

Fiul lui Aleksandr Adarici a oferit o versiune puţin credibilă a evenimentelor, spunând că el şi tatăl său au fost răpiţi din apartament de mai multe persoane care i-ar fi spus să întoarcă în Spania fără a raporta incidentul.

Potrivit expertizelor medico-legale, trupul lui Aleksandr Adarici prezenta urme de violenţă ce sugerau că acesta ar fi fost legat şi bătut.

