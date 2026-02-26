Prima pagină » Actualitate » PSD face precizări despre consultarea internă pentru participarea la Coaliție: „Măsurile Guvernului Bolojan afectează puternic cetățenii”

PSD face precizări despre consultarea internă pentru participarea la Coaliție: „Măsurile Guvernului Bolojan afectează puternic cetățenii"

Bianca Dogaru
26 feb. 2026, 17:13, Actualitate
PSD face precizări despre consultarea internă pentru participarea la Coaliție: „Măsurile Guvernului Bolojan afectează puternic cetățenii”

PSD transmite că nu a cerut schimbarea premierului Ilie Bolojan și nici nu a solicitat USR să-și retragă miniștrii din Guvern. În schimb, partidul explică faptul că analizează dacă va continua sau nu să susțină actuala Coaliție

Social-democrații amintesc printr-o postare pe Facebook că Guvernul a fost învestit și cu voturile parlamentarilor PSD. Prin urmare, conducerea partidului consideră că are dreptul să decidă, în mod democratic, dacă și în ce condiții mai acordă sprijin Executivului.

„PSD nu a cerut celor din PNL să vină cu o altă propunere în locul premierului Bolojan și nici nu a solicitat conducerii USR să își retragă miniștrii din guvern. Însă cele două partide trebuie să își amintească faptul că actualul guvern a fost învestit cu votul parlamentarilor PSD. Deci este dreptul suveran și democratic al conducerii PSD de a analiza în forurile interne ale partidului dacă și în ce condiții va continua să susțină actuala Coaliție de guvernare.”

PSD spune că a anunțat încă de acum câteva luni că va începe o consultare internă. Decizia finală ar urma să depindă și de cum va arăta bugetul pe anul 2026. Un alt motiv invocat este faptul că, potrivit PSD, unii parteneri din Coaliție ar fi luat decizii în Guvern fără consultare și fără acordul tuturor partidelor.

„PSD a anunțat public, cu mai multe luni în urmă, că a demarat acest proces de consultare internă și că decizia finală va depinde inclusiv de propunerea de buget pentru anul 2026. De asemenea, PSD reamintește că dezbaterea internă a fost determinată de numeroasele încălcări ale Acordului Politic al Coaliției, de către unii parteneri de guvernare, care au impus decizii în guvern fără consultare și fără un consens în Coaliție.”

Social-democrații afirmă că reprezintă un număr important de alegători în actuala Coaliție și că trebuie să țină cont de interesele acestora. Ei spun că este normal să reacționeze atunci când măsurile luate de Guvern afectează puternic persoanele cu venituri mici și medii. PSD transmite, de asemenea, că după perioada de austeritate, viitorul buget trebuie să includă bani pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile.

„PSD a cerut și cere în continuare partenerilor să respecte interesele alegătorilor PSD care au mare pondere în structura electorală a actualei Coaliții. Ca atare, este legitim ca PSD să reacționeze atunci când măsurile Guvernului Bolojan afectează puternic cetățenii cu venituri mici și medii. Iar după perioada de austeritate severă este absolut necesar ca în viitorul buget al țării să se aloce fonduri pentru sprijinirea acestor categorii vulnerabile.”

