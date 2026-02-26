Prima pagină » Actualitate » După 12 ani de procese, un biciclist rănit grav din cauza gropilor din București va primi 100.000 euro despăgubiri

După 12 ani de procese, un biciclist rănit grav din cauza gropilor din București va primi 100.000 euro despăgubiri

26 feb. 2026, 17:20, Actualitate
După 12 ani de procese, un biciclist rănit grav din cauza gropilor din București va primi 100.000 euro despăgubiri

După 12 ani, un bărbat va primi 100.000 de euro despăgubiri de la Administrația Străzilor București, după ce a intrat cu bicicleta într-o groapă și s-a accidentat grav, relatează Digi24.

Administrația Străzilor București a fost obligată de instanță să plătească 100.000 de euro despăgubiri morale unui bărbat care și-a pierdut splina în urma unui accident produs din cauza unei gropi nesemnalizate pe carosabil, în urmă cu mai bine de un deceniu.

100.000 de euro despăgubiri unui biciclist rănit grav din cauza gropilor din Capitală

În iunie 2014, pe Calea Știrbei Vodă, la intersecția cu strada Ion Câmpineanu, din cauza lipsei semnalizării și a iluminatului stradal deficitar, bărbatul nu a putut evita gropile și, în timp ce se deplasa regulamentar cu bicicleta, a pierdut controlul și a suferit răni grave.

Autoritățile au deschis inițial un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, dar, din păcate, identificarea responsabililor a durat mai bine de un deceniu, iar răspunderea penală s-a prescris. Totuși, instanța civilă a stabilit obligația de plată a despăgubirilor morale.

Ce spune avocatul bărbatului

Ion Vărzaru, avocatul bărbatului, a declarat, la Digi24, că dacă cineva va avea pe viitor un astfel de incident, ar trebui să formuleze imediat o plângere penală.

„Au trecut 12 ani din momentul în care s-a întâmplat. În tot acest timp a fost o luptă pentru dreptate. După 12 ani de tergiversări, justiția a demonstrat că, deși uneori întârzie, nu renunță. Pentru clientul meu, hotărârea nu înseamnă doar despăgubiri, ci și recunoașterea unui adevăr, că viața și siguranța unui cetățean contează iar neglijența nu poate rămâne fără consecințe.

Administrația Străzilor a încercat să paseze răspunderea în permanență, să demonstreze că alte entități ar fi fost responsabile. Era singura entitate în măsură să constate și să remedieze deficiențele din carosabil. În toată perioada asta, banii pentru operații a trebuit să-i găsească singur, din altă parte. Durata este imputabilă autorității care a fost, într-un final, obligată să plătească. În permanență, orice act, orice demers făcut de autorități, de organele de anchetă, primea un răspuns care venea fie cu un melc, fie cu o broască țestoasă. Durau luni de zile. Ăsta este și unul dintre motivele pentru care dosarul penal într-un final s-a clasat, fapta penală a rămas nepedepsită, dar, cu toate astea, latura civilă a putut fi dezvoltată ulterior printr-un dosar separat”, a declarat acesta.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Diana Buzoianu: Ministerul Mediului va avea un for care va decide cu privire la existența conflictelor de interese din cadrul Romsilva
17:14
Diana Buzoianu: Ministerul Mediului va avea un for care va decide cu privire la existența conflictelor de interese din cadrul Romsilva
FLASH NEWS PSD face precizări despre consultarea internă pentru participarea la Coaliție: „Măsurile Guvernului Bolojan afectează puternic cetățenii”
17:13
PSD face precizări despre consultarea internă pentru participarea la Coaliție: „Măsurile Guvernului Bolojan afectează puternic cetățenii”
LOTO Noi trageri loto, joi, 26 februarie 2026. Report de peste 10,6 milioane de euro la Joker
17:11
Noi trageri loto, joi, 26 februarie 2026. Report de peste 10,6 milioane de euro la Joker
DEZVĂLUIRI Garnitura de sinecuri USR continuă cu un fost vânzător de obiecte şi stimulente erotice. USR îl vrea încă un mandat la vârful unei companii de stat care proiectează instalaţii chimice şi petrochimice
16:59
Garnitura de sinecuri USR continuă cu un fost vânzător de obiecte şi stimulente erotice. USR îl vrea încă un mandat la vârful unei companii de stat care proiectează instalaţii chimice şi petrochimice
ADMINISTRAȚIE Metrou în Militari Residence. Anunțul făcut de Primăria Sectorului 6: Vorbim despre un trafic rutier mai redus, mai puțină poluare și nervi
16:56
Metrou în Militari Residence. Anunțul făcut de Primăria Sectorului 6: Vorbim despre un trafic rutier mai redus, mai puțină poluare și nervi
EVENIMENT Patru români din Vaslui, arestați pentru că l-ar fi bătut pe fostul manager al lui Michael Schumacher
16:54
Patru români din Vaslui, arestați pentru că l-ar fi bătut pe fostul manager al lui Michael Schumacher
Mediafax
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la un summit NATO
Digi24
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
Cancan.ro
Dan Bălan a făcut marele anunț, după apariția îngrijorătoare de la ultimul concert: 'Viața mea a luat o altă direcție'
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Proiectul Artichoke: cum voia CIA să controleze comportamentul uman
Mediafax
Ilie Bolojan a făcut o vizită neanunțată la Consulatul României la Bruxelles. Ce scop a avut premierul
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Cancan.ro
Raportul toxicologic al lui Mario Berinde din Cenei e public. Ce au descoperit medicii legiști la analize. Detalii de ultimă oră din anchetă
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mihai Dedu să slăbească 36 de kilograme în mai puțin de un an! A ținut o dietă drastică: „Nu pot să mă laud că a fost simplu”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
Miopia este în creștere, iar un obicei comun ar putea fi de vină
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 27 februarie, de la ora 15.00
16:51
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 27 februarie, de la ora 15.00
SPORT (P) Parteneriatul BT x McLaren Mastercard se extinde în Formula 1
16:46
(P) Parteneriatul BT x McLaren Mastercard se extinde în Formula 1
EXCLUSIV Cum motivează CAB condamnarea definitivă a influencerului Dorian Popa la 8 luni cu suspendare, supraveghere 2 ani și muncă neremunerată 60 de zile
16:35
Cum motivează CAB condamnarea definitivă a influencerului Dorian Popa la 8 luni cu suspendare, supraveghere 2 ani și muncă neremunerată 60 de zile
FLASH NEWS Bolojan anunță de la Bruxelles cum va ajuta România la reconstrucția Ucrainei: construiește drumurile până acolo. „Investiții care să conecteze România cu Republica Moldova și Ucraina”
16:34
Bolojan anunță de la Bruxelles cum va ajuta România la reconstrucția Ucrainei: construiește drumurile până acolo. „Investiții care să conecteze România cu Republica Moldova și Ucraina”
FLASH NEWS Ursula von der Leyen anunță un plan special pentru regiunile de frontieră estică: securitate sporită și investiții de sute de miliarde de euro
16:32
Ursula von der Leyen anunță un plan special pentru regiunile de frontieră estică: securitate sporită și investiții de sute de miliarde de euro
MESAJ Ministrul de externe polonez transmite un mesaj alarmant în Parlament: „Trebuie să fim pregătiți de război așa cum au fost bunicii noștri”
16:21
Ministrul de externe polonez transmite un mesaj alarmant în Parlament: „Trebuie să fim pregătiți de război așa cum au fost bunicii noștri”

Cele mai noi

Trimite acest link pe