După 12 ani de procese, un biciclist rănit grav din cauza gropilor din București va primi 100.000 euro despăgubiri

După 12 ani, un bărbat va primi 100.000 de euro despăgubiri de la Administrația Străzilor București, după ce a intrat cu bicicleta într-o groapă și s-a accidentat grav, relatează Digi24.

Administrația Străzilor București a fost obligată de instanță să plătească 100.000 de euro despăgubiri morale unui bărbat care și-a pierdut splina în urma unui accident produs din cauza unei gropi nesemnalizate pe carosabil, în urmă cu mai bine de un deceniu.

100.000 de euro despăgubiri unui biciclist rănit grav din cauza gropilor din Capitală

În iunie 2014, pe Calea Știrbei Vodă, la intersecția cu strada Ion Câmpineanu, din cauza lipsei semnalizării și a iluminatului stradal deficitar, bărbatul nu a putut evita gropile și, în timp ce se deplasa regulamentar cu bicicleta, a pierdut controlul și a suferit răni grave.

Autoritățile au deschis inițial un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, dar, din păcate, identificarea responsabililor a durat mai bine de un deceniu, iar răspunderea penală s-a prescris. Totuși, instanța civilă a stabilit obligația de plată a despăgubirilor morale.

Ce spune avocatul bărbatului

Ion Vărzaru, avocatul bărbatului, a declarat, la Digi24, că dacă cineva va avea pe viitor un astfel de incident, ar trebui să formuleze imediat o plângere penală.

„Au trecut 12 ani din momentul în care s-a întâmplat. În tot acest timp a fost o luptă pentru dreptate. După 12 ani de tergiversări, justiția a demonstrat că, deși uneori întârzie, nu renunță. Pentru clientul meu, hotărârea nu înseamnă doar despăgubiri, ci și recunoașterea unui adevăr, că viața și siguranța unui cetățean contează iar neglijența nu poate rămâne fără consecințe.

Administrația Străzilor a încercat să paseze răspunderea în permanență, să demonstreze că alte entități ar fi fost responsabile. Era singura entitate în măsură să constate și să remedieze deficiențele din carosabil. În toată perioada asta, banii pentru operații a trebuit să-i găsească singur, din altă parte. Durata este imputabilă autorității care a fost, într-un final, obligată să plătească. În permanență, orice act, orice demers făcut de autorități, de organele de anchetă, primea un răspuns care venea fie cu un melc, fie cu o broască țestoasă. Durau luni de zile. Ăsta este și unul dintre motivele pentru care dosarul penal într-un final s-a clasat, fapta penală a rămas nepedepsită, dar, cu toate astea, latura civilă a putut fi dezvoltată ulterior printr-un dosar separat”, a declarat acesta.

