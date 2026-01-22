Prima pagină » Actualitate » Am aflat „salariul” lui Dorian Popa. Câți bani câștigă în fiecare săptămână din Youtube, de fapt

Am aflat „salariul” lui Dorian Popa. Câți bani câștigă în fiecare săptămână din Youtube, de fapt

22 ian. 2026, 09:47, Actualitate
Am aflat

Gândul.ro a calculat și a aflat „salariul” lui Dorian Popa. Influencerul câștigă săptămânal sume consistente din YouTube.

Dorian Popa a devenit o figură emblematică în YouTube-ul din România. Artistul a ajuns să obțină venituri consistente din platformă și asta datorită activității sale de acolo. El are grijă să posteze zilnic câte un vlog, în prima parte a zilei, iar fanii sunt nerăbdători să vadă ce a mai făcut.

Ce „salariu” are Dorian Popa

Dorian Popa își obține veniturile din două surse principale, una din Youtube, mai exact AdSense (reclamele puse de Google) și plasările de produse/campaniile care sunt parteneriate directe cu brandurile.

Potrivit declarațiilor și datelor sale recente din AdSense (vizualizari), Dorian câștigă din vizualizări între 10.000 și 25.000 de euro pe luna. Suma depinde foarte mult de numărul de clipuri postate și de cât de virale sunt.

Într-o săptămână, Dorian Popa obține venituri minime de 2.500 de dolari, iar maximul pe care îl poate încasa este de 6.250 de dolari. Într-o lună normală, artistul poate să ajungă, în medie, la 4.000 de dolari doar din YouTube.

Recent a ajuns la Tribunal

Dorian Popa a ajuns, recent, la Curtea de Apel București, acolo este judecat apelul la dosarul în care este acuzat că a condus sub influența substanțelor interzise și este condamnat la 8 luni cu suspendare, pentru că a urcat la volan după ce a consumat cannabis.

În seara de 27 octombrie 2024, el a fost prins sub influența drogurilor, în timp ce conducea o mașină de lux și era îmbrăcat doar în lenjerie intimă. Influencerul a fost oprit în trafic de polițiștii rutieri în localitatea Domneşti, judeţul Ilfov, aproape de locuința sa.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume a fost suspendată la doar câteva ore după pornire. Care a fost motivul
10:58
Repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume a fost suspendată la doar câteva ore după pornire. Care a fost motivul
FLASH NEWS Un fost prim-ministru aruncă bomba: Guvernul trebuie să concedieze 170.000 de oameni, dacă vrea să scadă cheltuielile cu salariile cu 10%, fără tăieri
10:35
Un fost prim-ministru aruncă bomba: Guvernul trebuie să concedieze 170.000 de oameni, dacă vrea să scadă cheltuielile cu salariile cu 10%, fără tăieri
FLASH NEWS Ciolacu, cel mai dur atac de până acum la Bolojan: „I-ai mințit cu cinism pe români/ Ți-ai înșelat partenerii de guvernare/ Ai mințit presa și mediul de afaceri/ Tot ce ai făcut e grosolan și crud”
10:31
Ciolacu, cel mai dur atac de până acum la Bolojan: „I-ai mințit cu cinism pe români/ Ți-ai înșelat partenerii de guvernare/ Ai mințit presa și mediul de afaceri/ Tot ce ai făcut e grosolan și crud”
SPORT Presa din Turcia l-a „citit” pe Istvan Kovacs, după Galatasaray – Atletico, în Liga Campionilor. Ce au spus „otomanii” despre arbitrul din Carei
10:29
Presa din Turcia l-a „citit” pe Istvan Kovacs, după Galatasaray – Atletico, în Liga Campionilor. Ce au spus „otomanii” despre arbitrul din Carei
Noi detalii din ancheta crimei din Timiș. Urmele care i-au dat de gol pe adolescenții acuzați că și-au ucis colegul și l-au îngropat în curte
10:09
Noi detalii din ancheta crimei din Timiș. Urmele care i-au dat de gol pe adolescenții acuzați că și-au ucis colegul și l-au îngropat în curte
Mediafax
Cât costă și cât produc deținuții din sistemul penitenciar din România? Condamnații care muncesc încasează 40% din veniturile obținute
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Cancan.ro
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Decriptarea discursului lui Trump la Davos. Ce înseamnă noua paradigmă globală pentru România
Mediafax
Studiu alarmant. Paracetamolul ar putea reduce frica și crește comportamentele riscante
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la care rușii au vândut Alaska americanilor
Cancan.ro
Vortexul polar se întoarce. Iarna ia o pauză de câteva zile, dar gerul revine
Ce se întâmplă doctore
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Schimbul de ulei la mașinile hibrid este obligatoriu? Un român a mers 140.000 km fără să-l schimbe
Descopera.ro
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce apar flori de gheață pe geamuri iarna?
INEDIT Cum a surprins un pilot imagini cu aurora boreală, chiar din cabina avionului
11:14
Cum a surprins un pilot imagini cu aurora boreală, chiar din cabina avionului
TURISM Regatul de gheață din Mojstrana. Cum o simplă idee a transformat un sat într-o adevărată scenă desprinsă din poveștile lui Hans Christian Andersen
11:03
Regatul de gheață din Mojstrana. Cum o simplă idee a transformat un sat într-o adevărată scenă desprinsă din poveștile lui Hans Christian Andersen
FLASH NEWS Ilie Bolojan amână asumarea răspunderii în Parlament pe reforma administrației locale și centrale până în februarie
10:50
Ilie Bolojan amână asumarea răspunderii în Parlament pe reforma administrației locale și centrale până în februarie
Gândul de Vreme Cât mai ține gerul. Când revin temperaturile cu plus. Noi informații de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
10:50
Cât mai ține gerul. Când revin temperaturile cu plus. Noi informații de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
FLASH NEWS Emisarul american Steve Witkoff anunță că negocierile de pace privind Ucraina se află în faza finală: „A rămas o singură problemă”
10:44
Emisarul american Steve Witkoff anunță că negocierile de pace privind Ucraina se află în faza finală: „A rămas o singură problemă”
LIFESTYLE Alimentul pe care îl poți mânca pentru o memorie mai bună. Se găsește în orice magazin
10:42
Alimentul pe care îl poți mânca pentru o memorie mai bună. Se găsește în orice magazin

Cele mai noi

Trimite acest link pe