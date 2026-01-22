Am aflat „salariul” lui Dorian Popa. Câți bani câștigă în fiecare săptămână din Youtube, de fapt

Gândul.ro a calculat și a aflat „salariul” lui Dorian Popa. Influencerul câștigă săptămânal sume consistente din YouTube.

Dorian Popa a devenit o figură emblematică în YouTube-ul din România. Artistul a ajuns să obțină venituri consistente din platformă și asta datorită activității sale de acolo. El are grijă să posteze zilnic câte un vlog, în prima parte a zilei, iar fanii sunt nerăbdători să vadă ce a mai făcut.

Ce „salariu” are Dorian Popa

Dorian Popa își obține veniturile din două surse principale, una din Youtube, mai exact AdSense (reclamele puse de Google) și plasările de produse/campaniile care sunt parteneriate directe cu brandurile.

Potrivit declarațiilor și datelor sale recente din AdSense (vizualizari), Dorian câștigă din vizualizări între 10.000 și 25.000 de euro pe luna. Suma depinde foarte mult de numărul de clipuri postate și de cât de virale sunt.

Într-o săptămână, Dorian Popa obține venituri minime de 2.500 de dolari, iar maximul pe care îl poate încasa este de 6.250 de dolari. Într-o lună normală, artistul poate să ajungă, în medie, la 4.000 de dolari doar din YouTube.

Recent a ajuns la Tribunal

Dorian Popa a ajuns, recent, la Curtea de Apel București, acolo este judecat apelul la dosarul în care este acuzat că a condus sub influența substanțelor interzise și este condamnat la 8 luni cu suspendare, pentru că a urcat la volan după ce a consumat cannabis.

În seara de 27 octombrie 2024, el a fost prins sub influența drogurilor, în timp ce conducea o mașină de lux și era îmbrăcat doar în lenjerie intimă. Influencerul a fost oprit în trafic de polițiștii rutieri în localitatea Domneşti, judeţul Ilfov, aproape de locuința sa.

Recomandările autorului: