Rusia folosește în Ucraina racheta care l-a făcut pe Trump să se retragă din Tratatul INF, capabilă să transporte o încărcătură nucleară

Potrivit unor surse oficiale de la Kiev și a unor analiști militari independenți, Rusia a lansat asupra Ucrainei rachete de croazieră 9M729, capabile să transporte atât încărcătură convențională, cât și încărcătură nucleară. Această rachetă l-a determinat pe Donald Trump, în 2019, să renunțe la Tratatul privind Forțele Nucleare cu Rază Intermediară de Acțiune (INF), pe atunci o piatră de temelie a controlului armelor nucleare, scrie Reuters.

Ministerul de externe de la Kiev confirmase în octombrie 2025 că Rusia a folosit această rachetă asupra Ucrainei de zeci de ori. Pe 26 februarie au apărut primele dovezi fotografice ale unor fragmente ale acestei rachete, care confirmă utilizarea ei pe câmpul de luptă. Rusia a lansat cel puțin încă patru rachete asupra Ucrainei pe 17 februarie, a declarat una dintre sursele Reuters din cadrul forțelor de ordine.

Specialiștii militari și-au bazat analiza pe niște imagini furnizate de Reuters cu fragmente ale rachetei.

naliștii de la Janes, o companie de informații pentru apărare cu sediul în Marea Britanie, au declarat pentru Reuters că există o mare probabilitate ca resturile prezentate în cele 10 imagini să provină de la racheta 9M729 lansată de la sol.

Racheta rusească care l-a făcut pe Donald Trump să se retragă din INF

Tratatul privind Forțele Nucleare cu Rază Intermediară (INF), semnat în 1987, prevedea interzicerea rachetelor lansate de la sol care au o rază de acțiune între 500 și 5.500 de km. Dezvoltarea și desfășurarea în secret de către Rusia a sistemului 9M729 a fost considerată de Washington o încălcare directă a acestui tratat, deoarece raza ei de acțiune este estimată la peste 2.500 de km, cu mult peste limita de 500 de km impusă de Tratatul INF.

Din cauza refuzului Rusiei de a distruge aceste rachete, Donald Trump, în primul său mandat de președinte, a retras oficial SUA din Tratatul INF în august 2019. Pe atunci, președintele american a argumentat decizia prin faptul că SUA nu pot să rămână singura parte care respectă un acord pe care Rusia îl încalcă sistematic. La începutul lunii februarie a expirat și New START, tratatul nuclear care impunea limite asupra armelor strategice nucleare ale Rusiei și Statelor Unite.

