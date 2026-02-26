Prima pagină » Actualitate » Metrou în Militari Residence. Anunțul făcut de Primăria Sectorului 6: Vorbim despre un trafic rutier mai redus, mai puțină poluare și nervi

Metrou în Militari Residence. Anunțul făcut de Primăria Sectorului 6: Vorbim despre un trafic rutier mai redus, mai puțină poluare și nervi

Nicolae Oprea
26 feb. 2026, 16:56, Actualitate
Metrou în Militari Residence. Anunțul făcut de Primăria Sectorului 6: Vorbim despre un trafic rutier mai redus, mai puțină poluare și nervi
Proiectul liniei de metrou către Militari Residence de la Preciziei prinde tot mai mult contur. Sectorul 6 va fi principalul beneficiar al acestei rute, care va fluidiza traficul pe Iuliu Maniu, dar și accesul în „cartierul – dormitor”. Pe lângă acest proiect dezvoltat de Ministerul Transporturilor și Metrorex, Primăria Sectorului 6 are în plan construirea unui Parc&Ride.

„Variante noi de transport cu metroul pentru deblocarea traficului din 6 spre Ilfov!

– Extinderea Magistralei 3, de la stația Preciziei spre centura feroviară București (zona de Vest). Proiectul acoperă Militari Residence și Domnești;

– Extinderea prin subteran a Magistralei 3 de la Apusului spre Miliari Residence (Chiajna).

Sunt proiecte la care lucrează Ministerul Transporturilor. Vor aduce alternative de transport rapid de mare capacitate spre centrul Bucureștiului”, transmite Primăria Sectorului 6.

Metrou în Militari Residence

Primarul Sectorului 6 spune că acest proiect, împreună cu viitoarea linie de tramvai de pe Prelungirea Ghencea vor reduce poluarea în Sectorul 6.

„Pentru prima variantă de extindere avem prevăzute parcări Park & Ride la Pasajul Domnești, și la Drumul Radial 1. A doua variantă este mai complexă și mai costisitorare, dar extrem de necesară pentru nevoile de mobilitate ale Sectorului 6 și zonei metropolitane. Acestea, împreună cu noua linie de tramvai din Prelungirea Ghencea, vor aduce alternative de transport rapid de mare capacitate spre centrul Bucureștiului, altele decât mașinile personală. Prin urmare, vorbim despre un trafic rutier mai redus, mai puțină poluare, nervi și alte efecte negative”, a precizat primarul interimar al Sectorului 6, Paul Moldovan.

Metrorex vrea să ducă metroul în Chiajna

Metrorex are în plan extinderea Magistralei 3 de metrou către Chiajna, respectiv cartierul Militari Residence. În total, ar fi vorba de 8 stații noi, cu o lungime totală de 19 kilometri. Ce spune directoarea Metrotrex, Mariana Miclăuș, despre acest proiect.

La acest moment, suntem la stadiul de elaborare a documentațiilor privind constituirea acestui obiectiv de investiții”, susține Mariana Miclăuș,  director general al Metrorex.

Documentațiile vizează următoarele segmente:

  • a) Preciziei – Chiajna, 3.3 km, două stații;
  • b) Preciziei – Cartierul Latin/Bragadiru, 4.36 km, două stații;
  • c) Păcii-Linia de Centura Vest, 3,7 km, patru stații.

Metrou în Militari Residence. Metrorex are în plan extinderea Magistralei 3, de la Preciziei până în Chiajna

