Prima pagină » Actualitate » Dorindu-și mult un iPhone 15, o tânără din Suceava l-a cumpărat cu 2.500 lei de pe cea mai cunoscută platformă. Când a primit coletul, a avut un șoc

Dorindu-și mult un iPhone 15, o tânără din Suceava l-a cumpărat cu 2.500 lei de pe cea mai cunoscută platformă. Când a primit coletul, a avut un șoc

08 aug. 2025, 15:00, Actualitate
Dorindu-și mult un iPhone 15, o tânără din Suceava l-a cumpărat cu 2.500 lei de pe cea mai cunoscută platformă. Când a primit coletul, a avut un șoc
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

O tânără din Suceava, care credea că a cumpărat cu 2.500 de lei un telefon iPhone 15 de pe Olx, a avut un șoc când a deschis coletul primit.

Tânăra din Suceava a trăit șocul vieții când a deschis coletul primit și a constatat că înăuntru se afla numai o cutie goală a unui telefon Apple.

Tânăra de 20 de ani, din municipiul Suceava, a sesizat poliția cu privier la faptul că a fost înșelată la cumpărarea unui telefon, pe care îl găsise pe platforma OLX, scrie Monitorul de Suceava. Paguba este una semnificativă, de 2.500 de lei.

Conform polițiștilor, din cercetări a rezultat că tânăra a identificat pe 1 august un anunț pe Olx, privind vânzarea unui telefon mobil Apple, model iPhone 15, la suma de 2.500 de lei. Vânzătorul era înregistrat numai cu numele de utilizator Popa”.

După niște discuții prin mesaje, părțile au convenit asupra livrării produsului prin curier, cu plata ramburs. Pe 7 august, tânăra a ridicat coletul de la easybox, după ce a achitat în prealabil suma convenită. La deschiderea coletului, suceveanca a consatat că în interior se afla numai o cutie a unui telefon mobil marca Apple, fără dispozitivul mobil sau alte documente și accesorii.

Din păcate însă, înșelăciunile plecate de la vânzările online sunt tot mai dese, susține sursa citată.

De altfel, Poliția a făcut numeroase apeluri către suceveni despre cumpărăturile pe care le fac, chiar și pe platforme consecrate. de la vânzători despre care nu știu nimic și care nu prezintă vreo garanție.

Astfel, plata se face numai prin firma de curierat, după ce cumpărătorul a primit produsul. Nu dați nimănui datele cardului bancar. Nu acceptați să mutați discuțiile pe o altă platformă de comunicare, verificați cu atenție profilul vânzătorului/cumpărătorului și citiți recenziile. Nu vă grăbiți să luați o decizie și dacă vi se pare ceva suspect, nu faceți tranzacția.

Autorul recomandă:

POLIȚIA avertizează cu privire la un nou mod de înșelăciune, prin apeluri telefonice. Cum acționează atacatorii

Metoda de înșelăciune „BANCNOTA de 500 de Lei” reapare pe litoralul românesc. Cum funcționează și cum te ferești de escroci

Citește și

POLITICĂ Nicușor Dan ar fi cerut să țină un DISCURS la funeraliile lui Ion Iliescu, apoi s-ar fi răzgândit. Cum ar fi încercat USR-ul să saboteze ceremonia
14:52
Nicușor Dan ar fi cerut să țină un DISCURS la funeraliile lui Ion Iliescu, apoi s-ar fi răzgândit. Cum ar fi încercat USR-ul să saboteze ceremonia
ACTUALITATE Orașul în care locurile libere de parcare sunt scoase la licitație. Un cetățean a plătit 3.850 de lei pe an ca să-și parcheze mașina în cartier
14:44
Orașul în care locurile libere de parcare sunt scoase la licitație. Un cetățean a plătit 3.850 de lei pe an ca să-și parcheze mașina în cartier
POLITICĂ Traian Băsescu mai așteaptă după vila de protocol / Guvernul AMÂNĂ decizia
14:21
Traian Băsescu mai așteaptă după vila de protocol / Guvernul AMÂNĂ decizia
ACTUALITATE Prețuri carburanți 8 august 2025. Litrul de motorină premium este mai ieftin cu 6 bani
14:13
Prețuri carburanți 8 august 2025. Litrul de motorină premium este mai ieftin cu 6 bani
POLITICĂ Românii își pot retrage doar 25% din pensia privată. Restul va putea fi luat doar în tranșe
14:09
Românii își pot retrage doar 25% din pensia privată. Restul va putea fi luat doar în tranșe
POLITICĂ Alexandru Petrescu(ASF) explică ce aduce nou legea pensiilor private. Cadrul legislativ trebuia adoptat din 2011
13:50
Alexandru Petrescu(ASF) explică ce aduce nou legea pensiilor private. Cadrul legislativ trebuia adoptat din 2011
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
Cancan.ro
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Val de disponibilizări la stat. Ce prevede al doilea pachet de austeritate
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
observatornews.ro
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
Un avion medical s-a prăbușit peste un cartier rezidențial, la scurt timp de la decolare! Câte victime sunt
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
La ce să ai grijă când îți alegi un partener sexual?
Capital.ro
Toată țara îl plânge. A murit un nume legendar, care a reușit să scrie istorie. Nu va fi uitat
Evz.ro
Mândria lui Ceaușescu, îngenuncheată de asiatici. Sfârșitul unei fabrici legendare
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
Kfetele
Motivul pentru care Gheorghe Turda preferă să fie ceva mai discret atunci când vine vorba despre relația în care se află! Ce a mărturisit interpretul de muzică populară?
RadioImpuls
Motivul pentru care un bărbat a ajuns la spital cu halucinații și paranoia. Medicii, șocați de ce au descoperit. Ce i s-a întâmplat și cum a fost salvat în ultima clipă 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
ADN-ul dezvăluie ce anume a ucis trupele lui Napoleon în timpul campaniei din Rusia