Dorindu-și mult un iPhone 15, o tânără din Suceava l-a cumpărat cu 2.500 lei de pe cea mai cunoscută platformă. Când a primit coletul, a avut un șoc

O tânără din Suceava, care credea că a cumpărat cu 2.500 de lei un telefon iPhone 15 de pe Olx, a avut un șoc când a deschis coletul primit.

Tânăra din Suceava a trăit șocul vieții când a deschis coletul primit și a constatat că înăuntru se afla numai o cutie goală a unui telefon Apple.

Tânăra de 20 de ani, din municipiul Suceava, a sesizat poliția cu privier la faptul că a fost înșelată la cumpărarea unui telefon, pe care îl găsise pe platforma OLX, scrie Monitorul de Suceava. Paguba este una semnificativă, de 2.500 de lei.

Conform polițiștilor, din cercetări a rezultat că tânăra a identificat pe 1 august un anunț pe Olx, privind vânzarea unui telefon mobil Apple, model iPhone 15, la suma de 2.500 de lei. Vânzătorul era înregistrat numai cu numele de utilizator „Popa”.

După niște discuții prin mesaje, părțile au convenit asupra livrării produsului prin curier, cu plata ramburs. Pe 7 august, tânăra a ridicat coletul de la easybox, după ce a achitat în prealabil suma convenită. La deschiderea coletului, suceveanca a consatat că în interior se afla numai o cutie a unui telefon mobil marca Apple, fără dispozitivul mobil sau alte documente și accesorii.

Din păcate însă, înșelăciunile plecate de la vânzările online sunt tot mai dese, susține sursa citată.

De altfel, Poliția a făcut numeroase apeluri către suceveni despre cumpărăturile pe care le fac, chiar și pe platforme consecrate. de la vânzători despre care nu știu nimic și care nu prezintă vreo garanție.

Astfel, plata se face numai prin firma de curierat, după ce cumpărătorul a primit produsul. Nu dați nimănui datele cardului bancar. Nu acceptați să mutați discuțiile pe o altă platformă de comunicare, verificați cu atenție profilul vânzătorului/cumpărătorului și citiți recenziile. Nu vă grăbiți să luați o decizie și dacă vi se pare ceva suspect, nu faceți tranzacția.

