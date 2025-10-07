Doru Bușcu aruncă bomba: „Toate alegerile de până acum s-au furat”

Doru Bușcu a declarat la emisiunea „Ai aflat cu Ionuț Cristache” că toate alegerile din România au fost „furate”.

„Generația mea a trăit cu marea frustrare că PSD-ul, Ion Iliescu, au furat alegerile. Practic toate alegerile de până acum s-au furat.

Furtul a fost o manieră de a participa la alegeri și a-ți favoriza pozițiile. Au băgat niște amărâți la pușcărie. Eu am certitudinea că niște runde de alegeri au fost furate. Definiția de democrație este limitată”, a declarat Doru Bușcu.

