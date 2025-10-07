Prima pagină » Actualitate » „Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor, beneficiarul „loviturii de stat” „. Doru Bușcu: „Interesul lui politic imediat cerea această atitudine”

„Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor, beneficiarul „loviturii de stat” „. Doru Bușcu: „Interesul lui politic imediat cerea această atitudine”

Ruxandra Radulescu
07 oct. 2025, 15:50, Actualitate

Doru Bușcu a vorbit în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”,  despre afirmațiile de acum 6 luni ale lui Ludovic Orban, de acum 6 luni,  actual consilier prezidențial, potrivit cărora anularea alegerilor de către CCR a fost „o lovitură de stat”. 

„Astăzi, Orban e beneficiarul direct al acestei „lovituri de stat””, a fost observația jurnalistului Ionuț Cristache.

Interesul  lui politic imediat cerea o asemenea atitudine. Oameni își schimbă părerile. Definiția politică în spațiul moral este capacitatea de a face un compromis. este o altă ocazie, o altă „realitate politică”, cum spunea Băsescu, a reevaluat”

Ludovic Orban, în urmă cu șase luni: „CCR a distrus democrația din România!”

„CCR a distrus democrația din România! 9 indivizi care ocupă vremelnic funcțiile de judecători ai Curții Constituționale au anulat complet abuziv actul de voință al cetățenilor români, care și-au exprimat opțiunile prin votul acordat candidaților în turul 1 al alegerilor prezidențiale.

Culmea, aceeași Curte Constituțională care validase luni turul 1. După ce a dispus în primă fază renumărarea voturilor, validarea fiind decisă înainte de finalizarea procesului de renumărare”, a scris pe social-media Ludovic Orban în urmă cu șase luni.

Mediafax
Atenție! Se va emite curând Ro-Alert. Raed Arafat anunță că va fi emis Ro-Alert în zonele vizate de codul roșu de ploi
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
OFICIAL Școlile din București și Ilfov vor fi închise miercuri, din cauza vremii
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Scandal incredibil în lumea ultra-bogaților. Un miliardar și-a dezmoștenit fiul când a aflat ce a făcut: Nu avem nicio relație
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
BREAKING | Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul 'Sfânta Maria' din Iași sunt devastatoare
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Școlile și grădinițele din Capitală şi alte 5 judeţe închise din cauza Codului Roșu. Cursurile se fac online
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Georgia a murit în mod inexplicabil la doar 24 de ani. Medicii au pus totul pe seama unei banale alergii și au trimis-o acasă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor național-comuniști
Evz.ro
A câștigat la Loto, dar a ajuns la spital după trei luni de petreceri
A1
Oficial: școlile se închid în București. Care sunt județele unde se mai închid școli, grădinițe și creșe
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu iubitul Mihaelei Rădulescu în urmă cu trei luni?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
O nouă specie minusculă de pește preistoric dezvăluie originile somnului și crapului
EXTERNE Vladimir Putin aniversează 73 de ani. Prin tradiție, liderul de la KREMLIN își serbează ziua lucrând
16:42
Vladimir Putin aniversează 73 de ani. Prin tradiție, liderul de la KREMLIN își serbează ziua lucrând
AI AFLAT! Doru Bușcu aruncă bomba: „Toate alegerile de până acum s-au furat”
16:24
Doru Bușcu aruncă bomba: „Toate alegerile de până acum s-au furat”
POLITICĂ Din cauza codului roşu de ploi, SNSPA suspendă cursurile de miercuri, cu prezenţă fizică. Activităţile didactice se vor muta în online
16:19
Din cauza codului roşu de ploi, SNSPA suspendă cursurile de miercuri, cu prezenţă fizică. Activităţile didactice se vor muta în online
AI AFLAT! „La umbra argumentului „vin rușii” aducem incompetenți la putere” / Doru Bușcu: „Rusia are nevoie de acest conflict cu Occidentul”
16:12
„La umbra argumentului „vin rușii” aducem incompetenți la putere” / Doru Bușcu: „Rusia are nevoie de acest conflict cu Occidentul”
JUSTIȚIE Lovitură în justiție. Judecătoria din Topoloveni a pus sechestru pe cotețele de găini ale fostului primar din Beleți Negrești. Primarul a devenit cunoscut după ce și-a incendiat primăria
16:09
Lovitură în justiție. Judecătoria din Topoloveni a pus sechestru pe cotețele de găini ale fostului primar din Beleți Negrești. Primarul a devenit cunoscut după ce și-a incendiat primăria