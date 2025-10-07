„Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor, beneficiarul „loviturii de stat” „. Doru Bușcu: „Interesul lui politic imediat cerea această atitudine”

Doru Bușcu a vorbit în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, despre afirmațiile de acum 6 luni ale lui Ludovic Orban, de acum 6 luni, actual consilier prezidențial, potrivit cărora anularea alegerilor de către CCR a fost „o lovitură de stat”.

„Astăzi, Orban e beneficiarul direct al acestei „lovituri de stat””, a fost observația jurnalistului Ionuț Cristache.

Interesul lui politic imediat cerea o asemenea atitudine. Oameni își schimbă părerile. Definiția politică în spațiul moral este capacitatea de a face un compromis. este o altă ocazie, o altă „realitate politică”, cum spunea Băsescu, a reevaluat”

Ludovic Orban, în urmă cu șase luni: „CCR a distrus democrația din România!”

„CCR a distrus democrația din România! 9 indivizi care ocupă vremelnic funcțiile de judecători ai Curții Constituționale au anulat complet abuziv actul de voință al cetățenilor români, care și-au exprimat opțiunile prin votul acordat candidaților în turul 1 al alegerilor prezidențiale.

Culmea, aceeași Curte Constituțională care validase luni turul 1. După ce a dispus în primă fază renumărarea voturilor, validarea fiind decisă înainte de finalizarea procesului de renumărare”, a scris pe social-media Ludovic Orban în urmă cu șase luni.