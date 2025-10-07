„La umbra argumentului „vin rușii” aducem incompetenți la putere” / Doru Bușcu: „Rusia are nevoie de acest conflict cu Occidentul”

Doru Bușcu a precizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că Rusia are nevoie de „conflictul” cu Occidentul pentru a deturna atenția cetățenilor de la aspecte cu adevărat importante.

Gazda emisiunii, Ionuț Cristache, a comentat că teama României de pericolul rusesc a devenit mai degrabă un pretext pentru încălcarea Constituției și aducerea unor persoane incompetente la conducerea țării.

„La umbra argumentului „vin rușii”, toți au un interesant și americanii și occidentalii. La umbra lui „vin rușii” ne perpetuăm la putere, modifică legile după bunul plac, încălcăm constituții, anulăm alegeri și aducem incompetenți la putere …că „vin rușii””

Doru Bușcu a argumentat:

„Rusia smulge din confortul lor niște societăți care nu sunt deloc obișnuite cu neliniștea războiului. Rusia și-a construit un dușman. Să nu credem acum că Lavrov, care cunoaște atât de bine Occidentul, chiar că Occidentul vrea să cucerească Rusia. Este exclus. Rusia are nevoie de acest conflict, pentru că dedesubt fierbe o nemulțumire pe care trebuie să o țină cu atenția deturnată în altă parte”