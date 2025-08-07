Doru Bușcu-Cu ce rămânem după Iliescu? Marile semne de întrebare! | „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”

S-au alterat rădăcinile unei dezvoltări normale, corecte, inteligente. Educația a deveit ceva ce nu ne vom imagina niciodată. A fost prima neglijată. Suntem aici, fără mari speranțe, ca generațiile care vin după noi ca să facă altfel.

Iliescu a avut umor, deși a fost dușmanul nostru neîmpăcat. L-am călcat în picioare, uneori, la modul grotesc.

Eram atât de revoltați, încât eram violenți. La un moment dat, am deschis un dialog cu el. Cu Năstase, era mai greu, era nevrotic.

Iliescu a venit la Balul Cațavencu, a ținut un discurs, chiar republican.