Dosar penal în cazul BĂTĂLIEI româno-nepaleze de la Baia Mare. Muncitorii din Himalaya, acuzați de colegii maramureșeni că acceptă salarii prea mici

Poliţiştii din Baia Mare au deschis dosar penal pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice, în cazul conflictului dintre muncitorii români şi nepalezi de la o fabrică de mobilă din Baia Mare. Incidentul, care ar fi pornit din cauza unui borcan cu aracet, a degenerat într-o bătaie generală, potrivit imaginilor apărute în spaţiul public.

Potrivit martorilor oculari, conflictul ar fi avut loc spontan între muncitorii români și nepalezi, la fabrica de mobilă IKEA Aramis din Baia Mare. Totul ar fi pornit de la refuzul unui muncitor nepalez de a oferi unui muncitor român un recipient cu aracet. Incidentul a avut loc pe 23 august, în jurul orei 00:10, iar tensiunile dintre grupuri nu ar fi noi.

Potrivit Inspectoratului Judeţean de poliţie Maramureş, poliţiştii au fost sesizaţi, printr-un apel la 112, că în incinta unei societăţi comerciale din Baia Mare ar fi izbucnit un conflict între mai mulţi angajaţi ai fabricii respective.

„La data de 23 august a.c., după ce au intervenit la un apel semnalat prin apel unic de urgenţă 112, în incinta unei societăţi comerciale, poliţiştii din Baia Mare au stabilit că între mai mulţi angajaţi ar fi izbucnit un conflict, tulburând ordinea şi liniştea publică. În urma intervenţiei, poliţiştii au întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice”, precizează IPJ Maramureş într-un comunicat de presă. Sursa citată precizează că poliţiştii au declanşaat activităţi specifice în cadrul dosarelor penale în vederea identificării tuturor persoanelor implicate şi dispunerii măsurilor legale, cercetările fiind continuate sub supravegherea procurorului de caz.

Nepalezii, acuzați că acceptă salarii prea mici

Sâmbătă, la o fabrică de mobilă din Baia Mare a izbucnit un conflict între doi muncitori, un român şi un nepalez, din cauza refuzului unuia dintre ei de -ai da celuilalt un recipient cu aracet. Conflictul a degenerat rapid şi s-a transformat într-o bătaie generală între români şi nepalezi, chiar în timpul programului de lucru, când s-au folosit pumni, picioare şi chiar bâte şi s-au adresat injurii dure, potrivit imaginilor surprinse de camere de supraveghere şi distribuite apoi în spaţiul public.

Paznicii fabricii au intervenit pentru oprirea violenţelor, iar o persoană a sunat la 112, solicitând intervenţia poliţiştilor.

Conform unor surse din interiorul societăţii, între muncitorii români şi cei nepalezi existau tensiuni mai vechi pe motiv că străinii ar accepta salarii mai mici şi le-ar reduce astfel şansele românilor de a solicita majorări salariale.