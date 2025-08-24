Prima pagină » Actualitate » Dosar penal în cazul BĂTĂLIEI româno-nepaleze de la Baia Mare. Muncitorii din Himalaya, acuzați de colegii maramureșeni că acceptă salarii prea mici

Dosar penal în cazul BĂTĂLIEI româno-nepaleze de la Baia Mare. Muncitorii din Himalaya, acuzați de colegii maramureșeni că acceptă salarii prea mici

Rene Pârșan
24 aug. 2025, 18:16, Actualitate
Dosar penal în cazul BĂTĂLIEI româno-nepaleze de la Baia Mare. Muncitorii din Himalaya, acuzați de colegii maramureșeni că acceptă salarii prea mici
Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică de mobilă din România

Poliţiştii din Baia Mare au deschis dosar penal pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice, în cazul conflictului dintre muncitorii români şi nepalezi de la o fabrică de mobilă din Baia Mare. Incidentul, care ar fi pornit din cauza unui borcan cu aracet, a degenerat într-o bătaie generală, potrivit imaginilor apărute în spaţiul public.

Potrivit martorilor oculari, conflictul ar fi avut loc spontan între muncitorii români și nepalezi, la fabrica de mobilă IKEA Aramis din Baia Mare. Totul ar fi pornit de la refuzul unui muncitor nepalez de a oferi unui muncitor român un recipient cu aracet. Incidentul a avut loc pe 23 august, în jurul orei 00:10, iar tensiunile dintre grupuri nu ar fi noi.

Potrivit Inspectoratului Judeţean de poliţie Maramureş, poliţiştii au fost sesizaţi, printr-un apel la 112, că în incinta unei societăţi comerciale din Baia Mare ar fi izbucnit un conflict între mai mulţi angajaţi ai fabricii respective.

„La data de 23 august a.c., după ce au intervenit la un apel semnalat prin apel unic de urgenţă 112, în incinta unei societăţi comerciale, poliţiştii din Baia Mare au stabilit că între mai mulţi angajaţi ar fi izbucnit un conflict, tulburând ordinea şi liniştea publică. În urma intervenţiei, poliţiştii au întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice”, precizează IPJ Maramureş într-un comunicat de presă.

Sursa citată precizează că poliţiştii au declanşaat activităţi specifice în cadrul dosarelor penale în vederea identificării tuturor persoanelor implicate şi dispunerii măsurilor legale, cercetările fiind continuate sub supravegherea procurorului de caz.

Nepalezii, acuzați că acceptă salarii prea mici

Sâmbătă, la o fabrică de mobilă din Baia Mare a izbucnit un conflict între doi muncitori, un român şi un nepalez, din cauza refuzului unuia dintre ei de -ai da celuilalt un recipient cu aracet. Conflictul a degenerat rapid şi s-a transformat într-o bătaie generală între români şi nepalezi, chiar în timpul programului de lucru, când s-au folosit pumni, picioare şi chiar bâte şi s-au adresat injurii dure, potrivit imaginilor surprinse de camere de supraveghere şi distribuite apoi în spaţiul public.

Paznicii fabricii au intervenit pentru oprirea violenţelor, iar o persoană a sunat la 112, solicitând intervenţia poliţiştilor.

Conform unor surse din interiorul societăţii, între muncitorii români şi cei nepalezi existau tensiuni mai vechi pe motiv că străinii ar accepta salarii mai mici şi le-ar reduce astfel şansele românilor de a solicita majorări salariale.

Mediafax
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
Digi24
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
Cancan.ro
Plutonierul adjutant-șef Vasile Simion a fost găsit mort de soția sa. Cei doi erau în concediu când a avut loc tragedia 😢
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
Întâlnire spectaculoasă în Marea Neagră: un delfin prietenos s-a întors la un turist, spre uimirea tuturor
Mediafax
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Click
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
Wowbiz
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Cancan.ro
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Actrița adorată de toți adolescenții s-a transformat radical! Este de nerecunoscut după un „episod psihotic”
observatornews.ro
Supravieţuitorul tragediei din Iezer a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
StirileKanalD
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
KanalD
Soția lui Florin, tânărul mort în vacanța din Thassos face primele declarații după moartea lui. Dezvăluirile sfâșieatoare ale Elizei: „Florin și-ar fi dorit...”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
2025: Anularea filtrului de particule diesel (DPF) este ilegală în România?
Descopera.ro
De ce s-a hotărât Hitler să atace Uniunea Sovietică
Capital.ro
Reguli noi la bancomat. Cum se scot acum banii numerar la ATM. Românii trebuie să accepte schimbarea
Evz.ro
Cum recuperezi paguba dacă avionul întârzie cu zecile de ore
A1
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
Frica în politica externă: Cum s-a raportat Austro-Ungaria la Războaiele Balcanice