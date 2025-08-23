Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică de mobilă din România. De la ce ar fi pornit scandalul

O bătaie a avut loc între muncitorii români și nepalezi la o fabrică de mobilă din România. Potrivit informațiilor, scandalul ar fi pornit în urma refuzului unui muncitor nepalez de a oferi unui muncitor român un recipient cu aracet. Conflictul spontan a avut loc azi noapte, în jurul orei 00:10, în Baia Mare.

Potrivit martorilor oculari, conflictul ar fi avut loc spontan între muncitorii români și nepalezi, la fabrica de mobilă IKEA Aramis din Baia Mare. Totul ar fi pornit de la refuzul unui muncitor nepalez de a oferi unui muncitor român un recipient cu aracet. Incidentul a avut loc azi noapte, în jurul orei 00:10, iar tensiunile dintre grupuri nu ar fi noi.

Ce se observă în imagini?

În imaginile care apar în spațiul public se poate observa vacarmul creat în fabrică. Zeci de muncitori, de cetățenie română și nepaleză, sunt martori la conflict. Unii dintre ei strigă: „Gata! Gata”. Alții gesticulează și se îmbrâncesc. Alte persoane se îndepărtează de locul în care s-a produs scandalul. Conflictul are loc minute în șir, iar la fața locului a intervenit și echipa de securitate din incinta fabricii.

Apoi, o altă situație conflictuală are loc între un muncitor și un angajat din echipa de securitate.

În urma incidentului care a avut loc la fabrica de mobilă, polițiștii au deschis un dosar penal. Noaptea trecută, un tânăr de 23 de ani a sunat la 112 pentru a solicita ajutor.

„A fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice. Cercetările continuă, sub supravegherea procurorului de caz, în vederea identificării tuturor persoanelor implicate și dispunerii măsurilor legale”, au transmis autoritățile.

Surse apropiate angajaților de la fabrica de mobilă au susținut că tensiunile dintre cele 2 grupuri ar fi generate de situațiile salariale. Ar exista la bază percepția potrivit căreia capacitatea cetățenilor de a negocia salarii mai mari ar fi mai limitată, deoarece muncitorii asiatici acceptă salarii foarte mici, arată Stiripesurse.ro.

„Starea de tensiune între muncitorii români și cei veniți din Asia își are originile în percepția că muncitorii asiatici contribuie la manipularea salariilor în piața muncii, fiindcă acceptă condiții salariale minimale, mult sub nevoile reale pentru un trai decent. Astfel, prin existența muncitorilor asiatici, românii nu pot pretinde salarii mai mari, deoarece sunt înlocuiți cu lucrători veniți din Asia.

În această fabrică, la fel ca în multe facilități de producție industrială din România, oamenii fac operațiuni de lucru rudimentare și foarte puțin asistate tehnologic, primind salarii foarte mici, în general salariul minim pe economie”, a notat jurnalistul Doru Șupeală, într-o postare pe Facebook.

Sursă video: YouTube Baia Mare TV