Prima pagină » Actualitate » Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică de mobilă din România. De la ce ar fi pornit scandalul

Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică de mobilă din România. De la ce ar fi pornit scandalul

23 aug. 2025, 13:36, Actualitate
Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică de mobilă din România. De la ce ar fi pornit scandalul

O bătaie a avut loc între muncitorii români și nepalezi la o fabrică de mobilă din România. Potrivit informațiilor, scandalul ar fi pornit în urma refuzului unui muncitor nepalez de a oferi unui muncitor român un recipient cu aracet. Conflictul spontan a avut loc azi noapte, în jurul orei 00:10, în Baia Mare.

Potrivit martorilor oculari, conflictul ar fi avut loc spontan între muncitorii români și nepalezi, la fabrica de mobilă IKEA Aramis din Baia Mare. Totul ar fi pornit de la refuzul unui muncitor nepalez de a oferi unui muncitor român un recipient cu aracet. Incidentul a avut loc azi noapte, în jurul orei 00:10, iar tensiunile dintre grupuri nu ar fi noi.

Ce se observă în imagini?

În imaginile care apar în spațiul public se poate observa vacarmul creat în fabrică. Zeci de muncitori, de cetățenie română și nepaleză, sunt martori la conflict. Unii dintre ei strigă: „Gata! Gata”. Alții gesticulează și se îmbrâncesc. Alte persoane se îndepărtează de locul în care s-a produs scandalul. Conflictul are loc minute în șir, iar la fața locului a intervenit și echipa de securitate din incinta fabricii.

Apoi, o altă situație conflictuală are loc între un muncitor și un angajat din echipa de securitate.

Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică de mobilă din România

În urma incidentului care a avut loc la fabrica de mobilă, polițiștii au deschis un dosar penal. Noaptea trecută, un tânăr de 23 de ani a sunat la 112 pentru a solicita ajutor.

„A fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice. Cercetările continuă, sub supravegherea procurorului de caz, în vederea identificării tuturor persoanelor implicate și dispunerii măsurilor legale”, au transmis autoritățile.

Surse apropiate angajaților de la fabrica de mobilă au susținut că tensiunile dintre cele 2 grupuri ar fi generate de situațiile salariale. Ar exista la bază percepția potrivit căreia capacitatea cetățenilor de a negocia salarii mai mari ar fi mai limitată, deoarece muncitorii asiatici acceptă salarii foarte mici, arată Stiripesurse.ro.

„Starea de tensiune între muncitorii români și cei veniți din Asia își are originile în percepția că muncitorii asiatici contribuie la manipularea salariilor în piața muncii, fiindcă acceptă condiții salariale minimale, mult sub nevoile reale pentru un trai decent. Astfel, prin existența muncitorilor asiatici, românii nu pot pretinde salarii mai mari, deoarece sunt înlocuiți cu lucrători veniți din Asia.

În această fabrică, la fel ca în multe facilități de producție industrială din România, oamenii fac operațiuni de lucru rudimentare și foarte puțin asistate tehnologic, primind salarii foarte mici, în general salariul minim pe economie”, a notat jurnalistul Doru Șupeală, într-o postare pe Facebook.

Autorul recomandă:

Crima din Mureș și erorile autorităților. Poliția NU a sesizat DGASPC după ce Anda Gyurcă fusese desfigurată de Emil Gânj. Primarul:”Nu a fost nevoie”

Sursă video: YouTube Baia Mare TV

Citește și

EXTERNE Sondaj. Peste 60% din bărbații polonezi nu acceptă ca țara lor să facă parte dintr-o forță militară care să mențină pacea în Ucraina
14:52
Sondaj. Peste 60% din bărbații polonezi nu acceptă ca țara lor să facă parte dintr-o forță militară care să mențină pacea în Ucraina
ACTUALITATE Tragedie în Argeș. Două persoane au murit, după ce o mașină a căzut în prăpastie, în zona Capra
14:44
Tragedie în Argeș. Două persoane au murit, după ce o mașină a căzut în prăpastie, în zona Capra
SPORT Cristina Pîrv dă ora exactă în VOLEIUL feminin mondial. Ce rol are la Campionatul Mondial
14:29
Cristina Pîrv dă ora exactă în VOLEIUL feminin mondial. Ce rol are la Campionatul Mondial
POLITICĂ Ministrul Alexandru Rogobete anunță inaugurarea de noi spitale. „Agrippa Ionescu” este o investiție de aproape 700 milioane de lei, prin PNRR
14:25
Ministrul Alexandru Rogobete anunță inaugurarea de noi spitale. „Agrippa Ionescu” este o investiție de aproape 700 milioane de lei, prin PNRR
ACTUALITATE Puterea de cumpărare a românilor s-a prăbușit după măsurile Guvernului Bolojan. România, la coada clasamentului Uniunii Europene
14:23
Puterea de cumpărare a românilor s-a prăbușit după măsurile Guvernului Bolojan. România, la coada clasamentului Uniunii Europene
ACTUALITATE Rețetă de castraveți murați crocanți și delicioși. Ce adaugă Sofia Vicoveanca în borcan pentru ca murăturile să reziste peste iarnă
14:21
Rețetă de castraveți murați crocanți și delicioși. Ce adaugă Sofia Vicoveanca în borcan pentru ca murăturile să reziste peste iarnă
Mediafax
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
Cancan.ro
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!” Amenințată, a tras un foc de avertisment
Mediafax
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Click
Singura zodie căreia îi va merge bine pe toate planurile până în 2027. Următorii doi ani vor fi sub steaua norocului, începe o nouă viață și realizează tot ce își propune
Wowbiz
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Digi24
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
Cancan.ro
Șoc TOTAL! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze!
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Cum arată acum, la 66 de ani
observatornews.ro
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
StirileKanalD
„Mi-a dat viaţa complet peste cap!” Polițistul atacat cu sabia de un interlop, dezvăluiri emoționante. În ce stare se află Ciprian acum, la 8 ani de la incident: „Mi-aş dori să am sănătatea înapoi”
KanalD
Furtunile au făcut ravagii în România! Un tânăr a murit în încercarea de a se adăposti, iar alți doi oameni au fost găsiți fără suflare în lacul Snagov
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal - FOTO
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Capital.ro
România ține doliu. S-a stins din viață Ioan Donca. Am pierdut un om pe care toată planeta l-a respectat
Evz.ro
România, loc pe harta turismului de lux. Care sunt cele 12 hoteluri incluse în Ghidul Michelin
A1
Adevărul despre buturuga pe care stă Radu Vâlcan la Insula Iubirii. Prezentatorul a fost dat de gol de Speak și Ristei
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
O fetiță de 12 ani a murit în brațele tatălui după ce a mâncat chipsuri! Ce a declanșat decesul fetei, de fapt?
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
Cum s-a lăsat Stalin înșelat de Hitler