Dosar PENAL pentru primarul care a agresat sexual o angajată chiar în primărie. Primarul și angajata au plecat în concediu

Primarul comunei Livezile, din județul Bistrița-Năsăud, este anchetat penal după ce a publicat din greșeală, pe contul său de Whatsapp, mai multe fotografii în care apare în timp ce agresează sexual o angajată chiar în biroul său din primărie.

Polițiștii au deschis un dosar penal în urma apariției pe rețelele de socializare a unor imagini în care primarul comunei Livezile din județul Bistrița-Năsăud, Traian Simionca, apare în ipostaze intime alături de o angajată.

„În această după-masă, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Năsăud s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, cu privire la comiterea infracțiunilor de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri și violarea vieții private”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.

După izbucnirea scandalului, atât primarul Traian Simionca, cât și viceprimarul sunt în concediu de odihnă. Întrebați de jurnaliștii de la Bistriteanul.ro unde sunt, cei doi au spus că și-au luat concediu pe motiv că ar participa la congresul PSD, care are loc mâine, la București. Concediu și-a luat și angajata care apare în imaginile compromițătoare făcute publice de primar. Femeia și-ar fi luat concediu medical. Singurul angajat care a fost găsit acolo a fost secretarul general.

În imagini, primarul comunei Livezile, Traian Simionca, apare alături de o femeie, în biroul său. El ii ridică rochia, în timp ce aceasta încearcă să o tragă mai jos. Este surprins și când o sărută.

