Primarul acuzat de hărțuire sexuală și-a luat concediu de odihnă. Ar fi publicat din greșeală imagini din biroul său, cu o angajată

06 nov. 2025, 13:46, Actualitate
După ce a publicat din greșeală mai multe fotografii în care își hărțuia sexual colega, primarul din comuna Livezile, Bistrița-Năsăud, și-ar fi luat concediu de odihnă.

Primarul comunei bistrițene Livezile, Traian Simionca, a publicat din greșeală mai multe fotografii în timp ce agresa o colegă chiar la el în birou. Imaginile au apărut pe contul său de WhatsApp, iar de acolo au apărut în spațiul public

La o zi după acest incident, Traian Simionca și-a luat concediu de odihnă, potrivit Antena 3 CNN.

În imagini, primarul comunei Livezile, Traian Simionca, apare alături de o femeie, în biroul său. El ii ridică rochia, în timp ce aceasta încearcă să o tragă mai jos. Este surprins și când o sărută.

A fost deschis dosar penal pe numele său

„Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Năsăud s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, cu privire la comiterea infracțiunilor de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri și violarea vieții private”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.

Polițiștii din Bistrița Năsăud au anunțat că au început cercetările cu privire la comiterea infracțiunilor de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri și violarea vieții private, după ce mai multe fotografii au apărut în spațiul public în care primarul comunei Livezile, Traian Simionica, apare în ipostaze intime alături de o angajată chiar în biroul acestuia.

De la momentul incidentului au apărut și reacții din partea PSD și PNL. „Până în acest moment, domnul primar a declarat că acele ipostaze nu sunt reale, iar, până la aflarea adevărului, orice am spune ar fi o interpretare care nu ar face bine nimănui. Având în vedere că sunt familii implicate într-un subiect atât de sensibil, până la clarificarea acestei situații nu putem să spunem foarte multe. Așteptăm concluziile autorităților și susținem derularea unei eventuale anchete corecte, transparente și obiective”, este mesajul celor de la PSD.

„Ceea ce s-a întâmplat la Primăria Livezile condusă de Traian Simionca (PSD) este o rușine pentru întreaga comunitate. Un primar trebuie să aducă cinste localității, nu să o facă de râs. Comuna noastră are nevoie de dezvoltare, nu de scandaluri și comportamente degradante. Credem în potențialul localității noastre și în oamenii ei harnici. Cu respect, cu alți conducători in fruntea ei, comuna poate merge înainte – curată, demnă și respectată”, a transmis președintele PNL Livezile.

