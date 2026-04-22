Două avioane s-au ciocnit din cauza piloților care făceau fotografii și videoclipuri. Cum s-a produs incidentul

Două avioane de vânătoare sud-coreene F-15K s-au ciocnit în aer în 2021, din cauza piloților care făceau fotografii și videoclipuri, relatează BBC. Deși incidentul s-a produs în urmă cu 5 ani, motivul a fost dezvăluit abia acum.

Incidentul regretabil s-a produs în timpul unei misiuni de zbor desfășurate deasupra orașului Daegu, în centrul țării, potrivit Consiliului de Audit și Inspecție din Seul. Deși piloții au scăpat nevătămați, aeronavele au suferit avarii semnificative, costurile de reparație ridicându-se la 880 de milioane de woni (aproximativ 596.000 de dolari sau 440.500 de lire sterline).

Unul dintre piloți, care ulterior a părăsit armata, a fost sancționat cu o amendă de 88 de milioane de woni.

Cauza incidentului a fost dorința acestuia de a face fotografii pentru a marca ultimul său zbor alături de unitatea militară. Potrivit raportului publicat miercuri, realizarea de imagini în timpul unor zboruri importante era o practică destul de comună printre piloți la acea vreme. Intenția fusese chiar anunțată în briefingul premergător misiunii.

Pilotul respectiv opera aeronava din poziția de aripă și urmărea avionul lider. În timpul întoarcerii către bază, a început să facă fotografii folosind telefonul personal. Observând acest lucru, pilotul din avionul principal i-a cerut unui coleg să filmeze aeronava wingman.

În încercarea de a obține cadre mai bune, pilotul de aripă a executat brusc o manevră de ridicare și înclinare a avionului, apropiind periculos cele două aparate. Pentru a evita impactul, avionul lider a coborât rapid, însă, în cele din urmă, cele două F-15K s-au ciocnit. Coliziunea a afectat aripa stângă a avionului lider și stabilizatorul de coadă al aeronavei de aripă.

Forțele aeriene sud-coreene l-au suspendat pe pilotul responsabil, care între timp a trecut în aviația comercială. Inițial, i s-a cerut să acopere integral costurile reparațiilor, însă acesta a contestat sancțiunea, declanșând o anchetă a comisiei de audit.

Deși pilotul și-a asumat vina pentru manevra riscantă, el a susținut că liderul formației ar fi acceptat implicit situația, fiind conștient de filmare. În final, comisia a decis ca acesta să plătească doar o zecime din suma solicitată inițial.

Raportul a subliniat și responsabilitatea parțială a forțelor aeriene, care nu reglementaseră clar utilizarea dispozitivelor personale pentru fotografiere în timpul zborului. Totodată, au fost luate în considerare istoricul profesional bun al pilotului și faptul că a reușit să readucă aeronava în siguranță la bază, limitând pagubele.

