Mișcările pasagerilor din cabină nu trec neobservate în cockpit. Chiar dacă schimbările sunt minore, ele pot influența echilibrul aeronavei, iar piloții au instrumente precise pentru a menține zborul stabil și sigur.

Cum își dau seama piloții că pasagerii se ridică de pe locuri

Un detaliu mai puțin cunoscut despre zborurile comerciale a fost explicat recent de pilotul român Robin Simion, care a descris modul în care mișcările pasagerilor influențează avionul.

Potrivit acestuia, atunci când mai mulți pasageri se ridică simultan și formează cozi la toaletă, distribuția greutății în avion se modifică. Acest lucru duce la o ușoară schimbare a centrului de greutate, ceea ce poate face ca nasul aeronavei să se ridice sau să coboare ușor, în funcție de zona în care se află pasagerii.

„Piloții știu când mai mulți pasageri se ridică și stau la rând la toaletă. Greutatea lor modifică centrul de greutate, iar nasul avionului se poate ridica sau poate coborî, puțin, în funcție de toaleta la care este coadă: în față sau în spate. Piloții își dau seama că se întâmplă asta dacă văd că se rotește trim-ul, acționat de pilotul automat, pentru a aduce avionul în poziția optimă. Trim-ul este o roată neagră cu semne albe, care se rotește automat sau care poate fi acționată manual. Mai exact, ea schimbă poziția stabilizatorului orizontal de pe coada avionului”, a pilotul scris Robin Simion pe Facebook.

Rolul sistemului de trim și al pilotului automat

Aceste variații sunt însă extrem de mici și sunt gestionate automat de sistemele aeronavei. În centrul acestui proces se află un mecanism numit trim, parte esențială din controlul zborului.

Trim tab-urile sunt suprafețe mici mobile pe suprafețele principale de comandă (eleroane, profundor, direcție). Când pilotul acționează trim-ul, aceste suprafețe se mișcă, modificând fluxul de aer și reducând tensiunea din manșă.

Mecanismul ajută la menținerea aeronavei sub control, reducând forța necesară din partea pilotului pentru a menține o anumită atitudine de zbor (urcare, coborâre, zbor orizontal).

Potrivit explicațiilor oferite de specialiști din industria aviației, astfel de ajustări sunt normale și au loc frecvent în timpul zborului, nu doar când pasagerii se deplasează, ci și pe măsură ce combustibilul este consumat sau în funcție de turbulențe.

De ce nu simt pasagerii aceste schimbări

Chiar dacă centrul de greutate se modifică, efectele sunt aproape imperceptibile pentru cei aflați la bord. Avioanele comerciale sunt proiectate să funcționeze în limite largi de stabilitate, iar sistemele automate compensează rapid orice variație.

Experții în aviație subliniază că deplasarea pasagerilor este luată în calcul încă din faza de proiectare a aeronavelor. De altfel, echipajul de cabină recomandă adesea ca pasagerii să rămână așezați în timpul turbulențelor tocmai pentru a menține un nivel optim de siguranță și confort.

