Două localități din România evacuate din cauza războiului din Ucraina. Pericol de explozie pe Dunăre. Cui aparține nava care arde la Plauru

Două localități din România au fost evacuate, după ce o navă cu GPL a fost lovită de o dronă rusească pe Dunăre. Potrivit informațiilor Gândul, este vorba despre localitățile Plauru – la nord de Tulcea, granița cu Ucraina, acolo unde trăiesc 32 de locuitori – și de localitatea Ceatalchioi. Persoanele evacuate până în prezent vor fi mutate în spații puse la dispoziție de către autoritățile locale.

UPDATE | Ce spune Raed Arafat despre situația navei lovită de o dronă rusească

Raed Arafat, șeful DSU, a reacționat în situației de la Plauru, Tulcea, anunțând că există risc de explozie din cauza navei turcești care arde în port, încărcată cu 4.000 de tone GPL. Autoritățile au decis evacuarea preventivă a celor două localități din zona de risc, din Tulcea.

Într-un interviu pentru Digi24, Raed Arafat a explicat gravitatea situației, explicând că „riscul de explozie poate să aibă un impact pe o rază de până la 4,5-5 kilometri conform unor calcule care au fost efectuate.”

„Se face evacuarea celor două localități, se vor întoarce când riscul este eliminat. Autoritățile asigură și cazarea și tot pentru cei care au nevoie până la momentul în care pot să se întoarcă. Poate să fie câteva ore toată treaba, dar este mult mai bine decât să avem alte surprize și alte situații”, a declarat șeful DSU.

Raed Arafat a punctat și faptul ISU Tulcea ține legătura cu partea ucraineană în legătură cu incendiul care a izbucnit, după ce nava a fost lovită de o dronă rusească.

UPDATE | Încă o localitate evacuată, Ceatalchioi, din cauza navei cu GPL lovită de dronă rusească pe Dunăre

Autoritățile au decis luni și evacuarea preventivă a localității Ceatalchioi din județul Tulcea, din cauza navei cu GPL lovită de dronă rusească pe Dunăre. Măsura luată vine la scurt timp după evacuările din Plauru.

Decizia a fost luată pe baza analizelor și estimărilor efectuate de CNCAN, care au semnalat riscuri potențiale ce impun retragerea temporară a oamenilor și a animalelor. Locuitorii din Ceatalchioi vor fi relocați temporar în spațiile puse la dispoziție de Primăria Municipiului Tulcea, până când autoritățile vor declara zona sigură.

UPDATE | Nava cu gaze lichefiate care arde la Plauru naviga sub pavilion turcesc

Nava cu gaz petrolier lichefiat care a luat foc după atacul cu drone efectuat de Rusia la gurile Dunării naviga sub pavilion turcesc, potrivit Directoratului General pentru Afaceri Maritime al Turciei.

“Nava GPL sub pavilion turc, ORINDA, care transporta 16 membri ai echipajului turc, a fost lovită în timpul evacuării în portul Izmail, Ucraina, și a luat foc. Echipajul a fost evacuat în siguranță. Nu au existat răniți. Pompierii intervin la incendiu”, potrivit mesajului postat pe Facebook de Directorat.

UPDATE | Mesaj RO-ALERT: Pericol iminent de explozie

„La ora 11:37, a fost emis un mesaj RO-ALERT pentru zona localității Plauru, ca urmare a pericolului iminent de explozie. Cetățenii din zonă sunt rugați să respecte cu strictețe măsurile dispuse de autorități, inclusiv cele privind evacuarea, și să evite deplasarea în perimetrul indicat, pentru siguranța proprie. Recomandăm populației să urmărească în continuare comunicările oficiale și să se conformeze instrucțiunilor transmise de autoritățile competente”, anunță ISU Tulcea.

Mesajul IGSU: Autoritățile au decis evacuarea oamenilor și animalelor

„În urma atacului cu drone desfășurat pe teritoriul Ucrainei, în cursul nopții trecute, o navă încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări în zona localității Ismail. Având în vedere proximitatea față de teritoriul României și natura încărcăturii, autoritățile au realizat o primă evaluare a situației.

Ținând cont de acest aspect si de posibilele efecte, autoritățile locale, în coordonare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne cu rol în gestionarea unor astfel de situații de urgență, au decis evacuarea preventivă a persoanelor și a animalelor aflate în apropiere, măsură menținută până la eliminarea oricărui risc pentru populație.

Totodată, a fost activat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, pentru monitorizarea permanentă a evoluției situației și coordonarea tuturor măsurilor necesare.

Pentru evaluarea și monitorizarea riscurilor, în zonă s-au deplasat inspectorul șef și prefectul județului, precum și efective de pompieri care execută misiuni de recunoaștere, monitorizare si sprijin operativ.

Până la acest moment, au fost evacuate 15 persoane din localitatea Plauru, care vor fi transportate în localitatea Ceatalchioi, în spații puse la dispoziție de autoritățile locale.

Misiunea este în desfășurare”, au transmis reprezentanții IGSU.

Știrea inițială

Declarația ISU, pentru Gândul: „Au fost evacuate 15 persoane, misiunea este în dinamică”

„Dată fiind încărcătura marjei respective a fost dispusă măsura evacuare. Până la momentul actual au fost evacuate 15 persoane urmând ca alte măsuri să fie comunicate în dinamică. Cel mai probabil vor fi contactați și cei de la Garda de Mediu pentru luare de măsurători. Asta se va dispune de la nivel local.

Locuitorii vor putea reveni atunci când situația de urgentă nu va mai fi în desfășurare după ce se va stinge incendiul și se vor lua toate măsurile, astfel încât să nu existe risc de explozie sau alte situații. Nu putem estima cât ar dura”, a precizat Bogan Toma, reprezentant ISU.

Localitatea Plauru, la al doilea incident cu o dronă rusească

Nu este primul incident de acest gen în care este implicată localitatea Plauru. În septembrie 2023, bucăţi dintr-o dronă rusească au fost găsite pe teritoriul României, în județul Tulcea. Drona lovită în Ucraina s-a prăbușit atunci lângă localitatea Plauru, județul Tulcea. (Materialul integral AICI)

După acest incident, primarul comunei tulcene Ceatalchioi, Tudor Cernega, a cerut autorităţilor sprijin pentru locuitorii satului Plauru.

”În timpul întâlnirii cu ministrul Apărării (miercuri după-amiază – n.r.) am luat în calcul inclusiv posibilitatea strămutării benevole. Rămâne ca eu să iau legătura cu localnicii, iar celor care doresc să fie strămutaţi benevol să li se asigure aceleaşi condiţii ca şi celor din Ucraina, cazare şi mâncare. Consider că aceeaşi tensiune cazată de război o au şi locuitorii din satul Plauru”, a declarat Tudor Cernega, potrivit Agerpres.

O navă încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări în zona localității Ismail

Populaţia din zonă a primit, la ora 2:30, un mesaj RO-Alert, după ce Statul Major al Forţelor Aeriene a notificat faptul că mai multe ţinte se apropie de graniţa României. Patru locuitori ai judeţului Tulcea, din aşezări aflate la graniţa României cu Ucraina, au sunat azi-noapte la numărul unic de urgenţă 112 pentru a cere informaţii cu privire la zgomotele puternice pe care le-au auzit, în urma atacurilor Rusiei asupra porturilor dunărene din ţara vecină.

Populaţia din zonă a primit, la ora două şi 30 de minute, un mesaj RO-Alert, după ce Statul Major al Forţelor Aeriene a notificat faptul că mai multe ţinte se apropie de graniţa României.

În urma atacului cu drone desfășurat pe teritoriul Ucrainei, în cursul nopții de duminică spre luni, o navă încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări în zona localității Ismail.

ISU a decis evacuarea preventivă a persoanelor

Potrivit ISU Tulcea, autoritățile locale, în coordonare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne, au decis evacuarea preventivă a persoanelor și a animalelor aflate în apropiere, măsură menținută până la eliminarea oricărui risc pentru populație.

Totodată, a fost activat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, pentru monitorizarea permanentă a evoluției situației și coordonarea tuturor măsurilor necesare.

