Prima pagină » Actualitate » Ruşii au atacat noaptea trecută Ucraina, cu drone, lângă Tulcea. Forțele MApN au trimis mesaj prin RO-Alert

Ruşii au atacat noaptea trecută Ucraina, cu drone, lângă Tulcea. Forțele MApN au trimis mesaj prin RO-Alert

Luiza Dobrescu
17 nov. 2025, 08:27, Actualitate

Forţele ruse au atacat din nou teritorii ucrainene, cu drone, în apropiere de graniţa cu România. Reprezentanţii Ministerului Apărării spun că au fost detectate şi urmărite ţinte „care au evoluat în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea județului Tulcea.”

În noaptea de duminică spre luni, au avut loc bombardamente în proximitatea graniţei fluviale cu România

„Sistemele de monitorizare și supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat și urmarit ținte care au evoluat în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea județului Tulcea. MApN a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului (zona localitatii Ismail). La ora 02.30 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național”,  informează MApN.

Luni, forţele MApN vor cerceta  zonele în care pot să apară riscuri ca urmare a situației din noaptea trecută. De asemenea, structurile aliate sunt informate în timp real cu privire la situațiile de la frontiera cu Ucraina, mai spun cei de la minister, într-un comunicat.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ucraina a lovit cu drone portul rusesc Novorossisk. Exportul de petrol prin port a fost suspendat

Atac masiv al Rusiei asupra Kievului: Cel puţin patru morţi şi 26 de răniţi. Zeci de rachete Kalibr, Kinjal și Iskander, sute de drone Shahed

Citește și

NEWS ALERT Zi decisivă pentru Klaus Iohannis. FISC-ul ar urma să înceapă procedurile pentru a pune sechestru pe casa din Sibiu
10:19
Zi decisivă pentru Klaus Iohannis. FISC-ul ar urma să înceapă procedurile pentru a pune sechestru pe casa din Sibiu
GALERIE FOTO Programul Catedralei Mântuirii Neamului de sărbători. Când se poate vizita și ce slujbe se vor ține
09:56
Programul Catedralei Mântuirii Neamului de sărbători. Când se poate vizita și ce slujbe se vor ține
POLITICĂ Claudiu Năsui avertizează că Bolojan face reformă doar din gură: „CFR Marfă nu dispare, doar își schimbă numele. Nu se face nicio reformă”
09:31
Claudiu Năsui avertizează că Bolojan face reformă doar din gură: „CFR Marfă nu dispare, doar își schimbă numele. Nu se face nicio reformă”
AUTO CEAȚĂ densă în jumătate din țară. Drumurile unde vizibilitatea este de sub 50 de metri
09:07
CEAȚĂ densă în jumătate din țară. Drumurile unde vizibilitatea este de sub 50 de metri
POLITICĂ Luni e ultima zi pentru depunerea candidaturilor pentru alegerile de la Primăria Capitalei. BEM a validat şase, până în prezent
08:59
Luni e ultima zi pentru depunerea candidaturilor pentru alegerile de la Primăria Capitalei. BEM a validat şase, până în prezent
SPORT A semnat cu FCSB. Mihai Stoica, încântat de cea mai nouă achiziție a campioanei: „De mâine”
08:36
A semnat cu FCSB. Mihai Stoica, încântat de cea mai nouă achiziție a campioanei: „De mâine”
Mediafax
Orban: Ucraina „nu are nicio șansă” să câștige războiul! Critici la adresa UE: „Ei ar dori să continue războiul”
Digi24
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i transmită Putin lui Trump și ce opțiuni mai are Ucraina
Cancan.ro
Pavel Bartoș a promovat clinica în care a murit Sara! Ce spune acum, după ce micuța a fost înmormântată
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
Dinți scoși cu patentul și tămâieri în loc de tratamente. Disperarea românilor fără acces la stomatolog
Mediafax
Catedrala Mântuirii Neamului se închide! Intervalul în care nu va fi accesibilă: Program special de sărbători
Click
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Digi24
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
Cancan.ro
Cum a apărut Loredana la înmormântarea lui Horia Moculescu? Puțini și-au dat seama că e chiar ea
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Fenomen dezastruos în pădurea amazoniană: Lacurile au început să fiarbă!