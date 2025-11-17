Ruşii au atacat noaptea trecută Ucraina, cu drone, lângă Tulcea. Forțele MApN au trimis mesaj prin RO-Alert

Forţele ruse au atacat din nou teritorii ucrainene, cu drone, în apropiere de graniţa cu România. Reprezentanţii Ministerului Apărării spun că au fost detectate şi urmărite ţinte „care au evoluat în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea județului Tulcea.”

În noaptea de duminică spre luni, au avut loc bombardamente în proximitatea graniţei fluviale cu România

„Sistemele de monitorizare și supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat și urmarit ținte care au evoluat în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea județului Tulcea. MApN a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului (zona localitatii Ismail). La ora 02.30 a fost transmis un mesaj RO-Alert. Nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național”, informează MApN.

Luni, forţele MApN vor cerceta zonele în care pot să apară riscuri ca urmare a situației din noaptea trecută. De asemenea, structurile aliate sunt informate în timp real cu privire la situațiile de la frontiera cu Ucraina, mai spun cei de la minister, într-un comunicat.

