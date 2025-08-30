Prima pagină » Actualitate » Două MILIOANE de lei pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Ce primărie din București alocă acești bani

Două MILIOANE de lei pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Ce primărie din București alocă acești bani

30 aug. 2025, 16:29, Actualitate
Primăria Sectorului 2 a decis, în ședința Consiliului Local de vineri, să aloce 2 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului.

Primăria Sectorului 2 va acorda un sprijin financiar de două milioane lei pentru continuarea lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului.

O hotărâre în acest sens a fost supusă la votul consilierilor locali, în urma unei cereri trimise de Patriarhia Română către autoritatea locală, în februarie 2025, potrivit Buletin de București.

Conform solicitării anexate, Patriarhia Română ceruse un ajutor financiar de zece milioane lei, argumentând că finalizarea lucrărilor este urgentă, în contextul sfințirii programate pe 26 octombrie.

Catedrala Mântuirii Neamului este cea mai mare biserică din România

Catedrala Mântuirii Neamului este cea mai mare biserică din România și una dintre cele mai mari biserici ortodoxe din lume. Sfințirea bisericii a avut loc în anul 2018, iar slujba a fost oficiată de Patriarhul Daniel al României și de Patriarhul Bartolomeu.

Catedrala Mântuirii Neamului este un simbol al poporului român din punct de vedere istoric și cultural, fiind reprezentativă și pentru Biserica Ortodoxă Română. Numele de Catedrala Mântuirii Neamului a fost sugerat după ce românii au trecut prin experiența Războiului pentru independență, în anul 1877, iar după experiența Primului război Mondial și după Unirea cea mare din 1918, numele a devenit simbolul recunoștinței aduse lui Dumnezeu pentru izbăvirea neamului românesc de asuprire și înstrăinare.

