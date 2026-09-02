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Un tânăr ucrainean, prins în flagrant în București când încerca să preia 180.000 de lei de la o femeie. Cum a fost păcălită victima

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Un tânăr de 18 ani, cetățean ucrainean, a fost reținut de polițiștii din București, fiind bănuit că ar fi participat la o tentativă de înșelăciune prin metoda „spoofing”. Acesta ar fi încercat să preia 180.000 de lei de la o femeie de 46 de ani, care fusese convinsă telefonic că are conturile bancare compromise. Femeia a alertat însă poliția, iar tânărul a fost prins în flagrant înainte ca banii să ajungă la el.

Femeia, sunată de falși angajați ai unor instituții publice

Potrivit Poliției Capitalei, femeia a fost contactată telefonic la 31 august de persoane care s-ar fi prezentat în mod fals drept angajați ai unor instituții publice. Aceștia i-ar fi spus că există probleme cu conturile sale bancare și că banii trebuie protejați.

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Sub acest pretext, femeia ar fi fost determinată să contracteze un credit în valoare de 180.000 de lei. Banii urmau să fie retrași în numerar și predați unei persoane, care ar fi trebuit să îi depună ulterior în conturi bancare despre care apelanții susțineau că sunt „securizate” și deschise în numele victimei.

Femeia nu a mers însă până la capăt cu planul pus la cale de presupusii escroci. În timp ce se afla încă în convorbire cu aceștia, a sesizat poliția.

Tânărul, prins chiar în momentul în care a venit să ia banii

Polițiștii Secției 5 au demarat imediat verificările, iar în jurul orei 10:55 au organizat un flagrant.

Tânărul de 18 ani a fost depistat în momentul în care a primit de la femeie două plicuri albe, despre care credea că ar conține suma de 180.000 de lei. Acesta a fost dus la sediul Secției 5 Poliție, iar în urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că tânărul ar fi acționat în baza unei înțelegeri prealabile cu alte persoane. El ar fi avut rolul de a prelua banii de la victimă, după ce aceasta fusese indusă în eroare cu privire la existența unui presupus pericol asupra fondurilor sale.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat magistraților cu propunere legală. Polițiștii continuă cercetările pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea întregii activități infracționale. Tânărul a fost reținut

În acest caz, ancheta este desfășurată de polițiștii Secției 5 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

  • Autoritățile recomandă cetățenilor să fie atenți la apelurile în care persoane care pretind că reprezintă instituții publice sau bănci solicită date personale, operațiuni financiare, contractarea unor credite ori predarea unor sume de bani. Instituțiile publice și băncile nu solicită, prin apeluri telefonice nesolicitate, retragerea și predarea banilor către persoane necunoscute și nici contractarea unor credite pentru presupusa „securizare” a fondurilor.
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