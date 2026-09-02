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Vești proaste pentru judecătoarea din cazul ROMATSA. Inspecția Judiciară vrea să o suspende pe Liliana Alexe, de la Curtea de Apel București

Vești proaste pentru judecătoarea din cazul ROMATSA. Inspecția Judiciară vrea să o suspende pe Liliana Alexe, de la Curtea de Apel București
Inspecția Judiciară vrea să o suspende pe Liliana Alexe, de la CAB, judecătoarea dosarului Romatsa
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Vești nu tocmai bune pentru judecătoarea din cazul ROMATSA. Inspecția Judiciară a făcut o solicitare oficială către Secția de Judecători în materie disciplinară a CSM în cazul magistratului Cătălina Liliana Alexe, de la Curtea de Apel București.

Totul se petrece după incidentul de la Curtea Supremă de Justiție.

Cazul, analizat de Secția de Judecători a CSM

Joi, 3 septembrie, la ora 13:00, Secția de Judecători în materie disciplinară a CSM discută în mod oficial cazul judecătoarei Liliana Alexe, care a fost scoasă cu jandarmii din sala de judecată, după ce a pledat în propria cauză ce viza situația ROMATSA.

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Inspecția Judiciară a făcut, deja, către CSM o propunere oficială de suspendare din funcție a magistratului, în baza art. 52 din Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Zilele trecute, judecătoarea Alexe – care în luna februarie a decis suspendarea activității ROMATSA, situație ce risca să paralizeze tot traficul aerian din România – a fost subiectul unui incident fără precedent la ÎCCJ. Potrivit unor surse judiciare, ea s-a dus în sala de judecată a Curții Supreme de Justiție, unde se judeca recursul împotriva propriei sentințe și a încercat să pledeze pentru propria soluție dată în dosar. Mai mult, ar fi încercat să filmeze momentele cu telefonul personal, iar totul a degenerat într-un scandal care s-a finalizat cu scoaterea judecătoarei Alexe din sala de judecată cu jandarmii.

În cauză a fost cerută și recuzarea judecătorilor ÎCCJ. Ulterior, ÎCCJ a respins recuzarea magistraților și a anulat suspendarea certificatului de funcționare al ROMATSA, oferind câștig de cauză regiei și Autorității Aeronautice Civile Române, decizia fiind definitivă.

ÎCCJ confirmă incidentul

Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat incidentul:

„La termenul de astăzi, s-a prezentat în sala de judecată doamna Liliana Cătălina Alexe, care a fost judecător în primă instanţă la Curtea de Apel Bucureşti şi care a pronunţat hotărârea judecătorească atacată pe calea recursului în cauză. Doamna judecător a solicitat în repetate rânduri acordarea cuvântului pentru a susţine soluţia pe care a pronunţat-o şi care era favorabilă reclamanţilor. Completul de judecată i-a atras atenţia că nu poate participa la judecată, neavând calitatea de parte în cauză, şi i-a cerut să respecte ordinea şi solemnitatea şedinţei de judecată.

Având în vedere intervenţiile repetitive ale doamnei judecător în cursul dezbaterilor, precum şi necesitatea asigurării ordinii şi solemnităţii şedinţei, completul a fost nevoit să apeleze la regulile de restabilire a ordinii şedinţei, solicitând îndepărtarea din sală a doamnei judecător Liliana Cătălina Alexe”.

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