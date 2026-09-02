Vești proaste pentru judecătoarea din cazul ROMATSA. Inspecția Judiciară vrea să o suspende pe Liliana Alexe, de la Curtea de Apel București

Vești nu tocmai bune pentru judecătoarea din cazul ROMATSA. Inspecția Judiciară a făcut o solicitare oficială către Secția de Judecători în materie disciplinară a CSM în cazul magistratului Cătălina Liliana Alexe, de la Curtea de Apel București.

Totul se petrece după incidentul de la Curtea Supremă de Justiție.

Cazul, analizat de Secția de Judecători a CSM

Joi, 3 septembrie, la ora 13:00, Secția de Judecători în materie disciplinară a CSM discută în mod oficial cazul judecătoarei Liliana Alexe, care a fost scoasă cu jandarmii din sala de judecată, după ce a pledat în propria cauză ce viza situația ROMATSA.

Sondaj Gândul Ce îți dorești de la viitorul guvern? Scăderea taxelor

Relansarea investițiilor

Scăderea deficitului bugetar

Eliminarea CASS pentru mame

Creșterea pensiilor Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Inspecția Judiciară a făcut, deja, către CSM o propunere oficială de suspendare din funcție a magistratului, în baza art. 52 din Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Zilele trecute, judecătoarea Alexe – care în luna februarie a decis suspendarea activității ROMATSA, situație ce risca să paralizeze tot traficul aerian din România – a fost subiectul unui incident fără precedent la ÎCCJ. Potrivit unor surse judiciare, ea s-a dus în sala de judecată a Curții Supreme de Justiție, unde se judeca recursul împotriva propriei sentințe și a încercat să pledeze pentru propria soluție dată în dosar. Mai mult, ar fi încercat să filmeze momentele cu telefonul personal, iar totul a degenerat într-un scandal care s-a finalizat cu scoaterea judecătoarei Alexe din sala de judecată cu jandarmii.

În cauză a fost cerută și recuzarea judecătorilor ÎCCJ. Ulterior, ÎCCJ a respins recuzarea magistraților și a anulat suspendarea certificatului de funcționare al ROMATSA, oferind câștig de cauză regiei și Autorității Aeronautice Civile Române, decizia fiind definitivă.

ÎCCJ confirmă incidentul

Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat incidentul:

„La termenul de astăzi, s-a prezentat în sala de judecată doamna Liliana Cătălina Alexe, care a fost judecător în primă instanţă la Curtea de Apel Bucureşti şi care a pronunţat hotărârea judecătorească atacată pe calea recursului în cauză. Doamna judecător a solicitat în repetate rânduri acordarea cuvântului pentru a susţine soluţia pe care a pronunţat-o şi care era favorabilă reclamanţilor. Completul de judecată i-a atras atenţia că nu poate participa la judecată, neavând calitatea de parte în cauză, şi i-a cerut să respecte ordinea şi solemnitatea şedinţei de judecată.

Având în vedere intervenţiile repetitive ale doamnei judecător în cursul dezbaterilor, precum şi necesitatea asigurării ordinii şi solemnităţii şedinţei, completul a fost nevoit să apeleze la regulile de restabilire a ordinii şedinţei, solicitând îndepărtarea din sală a doamnei judecător Liliana Cătălina Alexe”.